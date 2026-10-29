Агент 007 танлови якуний босқичда: Жеймс Бонд ролини ким ижро этади?

·1·Маданият
Агент 007 танлови якуний босқичда: Жеймс Бонд ролини ким ижро этади?

Афсонавий Жеймс Бонд ҳақидаги “Агент 007” франшизасининг навбатдаги, 26-фильми устида иш олиб борилмоқда. 1962 йилдан буён томошабинлар эътиборини қозониб келаётган ушбу туркумнинг янги қисмида Дениел Крейг ўрнини ким эгаллаши ҳозирча сирлигича қолмоқда.

Deadline нашрининг хабар беришича, янги Жеймс Бонд ролига актёр танлаш жараёни якуний босқичга яқинлашган. Номзодлар орасида Каллум Тернер, Жек Лоуден ва Жош ЎКоннор бор. Шунингдек, яна бир актёр якуний саралашда қатнашиши мумкин, бироқ унинг исми ҳозирча ошкор этилмаган.

Янги фильм режиссёри сифатида “Дюна” фильмлари билан танилган Дени Вилнёв иш олиб боради. Сценарий эса “Шелбилар оиласи” agent сериали ижодкори Стивен Найт томонидан ёзилмоқда.

Ҳозирча Amazon MGM Studios янги Агент 007 ролини ким ижро этишини расман тасдиқламаган. Шу сабабли номзодлар ҳақидаги маълумотлар ҳозирча ОАВ хабарларига асосланган.

Сизнингча, янги Жеймс Бонд ролига қайси актёр муносиб?

Жеймс БондАгент 007Дени ВилнёвAmazon MGM Studios
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

007 Фирст Лигҳт ўйини учун тизим талаблари эълон қилинди007 Фирст Лигҳт ўйини учун тизим талаблари эълон қилинди9 май 16:58Моника Беллуччи 62 ёшда: унинг кино ортидаги ҳаётиМоника Беллуччи 62 ёшда: унинг кино ортидаги ҳаёти1 октябр 21:02Тошкентда SAADI бренди асосчиси Диёра Раҳимова билан учрашув бўлиб ўтадиТошкентда SAADI бренди асосчиси Диёра Раҳимова билан учрашув бўлиб ўтадиБугун 13:39Аваз Охуннинг рафиқасининг туғилган кунига қилган романтик сюрпризи барчани лол қолдирди! (видео)Аваз Охуннинг рафиқасининг туғилган кунига қилган романтик сюрпризи барчани лол қолдирди! (видео)Бугун 13:17Disney маликаларининг образлари ортида ҳақиқий актриса турганини биласизми?Disney маликаларининг образлари ортида ҳақиқий актриса турганини биласизми?Кеча 19:17Дилноз Ҳакимова янги таронасидан парча улашди (видео)Дилноз Ҳакимова янги таронасидан парча улашди (видео)Кеча 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди