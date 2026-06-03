Кроссовер Lada Азимут представлен на выставке ПМЭФ-2026

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Кроссовер Lada Азимут представлен на выставке ПМЭФ-2026
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Компания АвтоВАЗ официально представила предсерийный образец своего нового кроссовера Lada Азимут. Новинка, построенная на модернизированной платформе Lada Веста, должна сойти с конвейера уже в сентябре текущего года. По плану, первые автомобили будут доставлены в дилерские центры до конца года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На старте продаж кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами силовых агрегатов. Базовая версия оснащается обновленным 1,8-литровым двигателем мощностью 132 л.с. и вариатором ВЛЙ. Также покупателям будет доступна модификация с 1,6-литровым мотором мощностью 120 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В будущем модельный ряд планируется пополнить модификацией с турбодвигателем мощностью 150 л.с. и классической автоматической коробкой передач. По габаритам Lada Азимут относится к классу компактных кроссоверов: длина автомобиля составляет 4416 мм, а колесная база — 2675 мм.

В базовую комплектацию кроссовера входят светодиодная оптика, цифровая панель приборов с двумя 10-дюймовыми экранами, камера заднего вида и система контроля давления в шинах. В топовых версиях доступны панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, электропривод багажника и система камер кругового обзора 360 градусов.

Lada AzimutАвтоВАЗКроссоверАвтомобильРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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