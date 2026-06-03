Кроссовер Fiat Гриззлй представлен как старший брат модели Гранде Панда

Компания Fiat официально представила свою новую модель Гриззлй. Этот автомобиль является увеличенной версией модели Гранде Панда и призван укрепить позиции бренда в важном для Европы К-сегменте. В рамках стратегического обновления Stellantis эта модель поступит в продажу в конце текущего года в двух типах кузова — классический СУВ и спортивный фастбэк. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

По словам генерального директора Fiat Оливье Франсуа, этот доступный семейный кроссовер предназначен для трех ключевых регионов продаж бренда: Европы, Латинской Америки, а также Ближнего Востока и Африки. Хотя модель Гриззлй дополняет семейство Панда и Гранде Панда, она представляет собой автомобиль совершенно нового уровня, направленный на увеличение доходов и престижа Fiat.

Новый кроссовер построен на платформе Смарт Кар группы Stellantis, что делает его технически близким к таким моделям, как Китроен К3 Аиркросс и Вауксхалл Фронтера. Однако Гриззлй немного крупнее своих конкурентов — его длина достигает 4,5 метра, тогда как К3 Аиркросс и Фронтера чуть короче 4,4 метра.

Что касается технических характеристик, Гриззлй предлагает покупателям несколько вариантов силовых установок, как и Гранде Панда: будут доступны версии с бензиновым двигателем, гибридной системой и полностью электрический вариант. Это является частью стратегии бренда Fiat по расширению своей доли на рынке доступных автомобилей.

Кроме того, Fiat планирует в будущем еще ряд новинок. Среди них четырехместный микрокар, стоящий выше модели Тополино на базе Китроен Ами, и новый городской электромобиль, созданный в стиле оригинальной Панда 1980-х годов. Ожидается, что эти доступные электромобили будут производиться на заводе Помиглиано группы Stellantis в Италии.