Пеп Гвардиола: "Абдуқодир Ҳусанов АПЛда ўйнашга тайёр!"
"Манчестер Сити" клуби бош мураббийи Пеп Гвардиола Абдуқодир Ҳусанов қачон майдонга тушиши мумкинлиги ҳақида гапирди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
"ЕЧЛнинг бу босқичида Ҳусанов ўйнай олмайди. Агарда биз плей-офф босқичига чиқишни уддаласак, кейин у майдонга тушиши мумкин бўлади. АПЛга келсак, Ҳусанов ҳам, Рейс ҳам аллақачон ўйнашга тайёр. Ҳам жисмонан, ҳам руҳан улар ўйнашга шай", - дейди Пеп Гвардиола.
"ЕЧЛнинг бу босқичида Ҳусанов ўйнай олмайди. Агарда биз плей-офф босқичига чиқишни уддаласак, кейин у майдонга тушиши мумкин бўлади. АПЛга келсак, Ҳусанов ҳам, Рейс ҳам аллақачон ўйнашга тайёр. Ҳам жисмонан, ҳам руҳан улар ўйнашга шай", - дейди Пеп Гвардиола.
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