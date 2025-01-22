Пеп Гвардиола: "Абдуқодир Ҳусанов АПЛда ўйнашга тайёр!"

·10.4K·Спорт
Пеп Гвардиола: "Абдуқодир Ҳусанов АПЛда ўйнашга тайёр!"
"Манчестер Сити" клуби бош мураббийи Пеп Гвардиола Абдуқодир Ҳусанов қачон майдонга тушиши мумкинлиги ҳақида гапирди.

"ЕЧЛнинг бу босқичида Ҳусанов ўйнай олмайди. Агарда биз плей-офф босқичига чиқишни уддаласак, кейин у майдонга тушиши мумкин бўлади. АПЛга келсак, Ҳусанов ҳам, Рейс ҳам аллақачон ўйнашга тайёр. Ҳам жисмонан, ҳам руҳан улар ўйнашга шай", - дейди Пеп Гвардиола.
Пеп ГвардиолаАбдуқодир ҲусановМанчестер СитиЕЧЛАПЛСпорт Мураббийи
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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