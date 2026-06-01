Арне Слот Ливерпул мухлисларига ҳиссиётларга бой хайрлашув мактубини йўллади

·49·Спорт
Арне Слот Ливерпул мухлисларига ҳиссиётларга бой хайрлашув мактубини йўллади

Арне Слот Ливерпул бош мураббийлигидан кутилмаганда истеъфога чиқарилгач, Энфилд мухлислари билан самимий хайрлашди. Нидерландиялик мутахассис жамоани 20-чемпионлик сари етаклаган ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини таъминлаган бўлса-да, жорий мавсумдаги бешинчи ўрин клуб раҳбариятининг қатъий қарорига сабаб бўлди. Слот Мерсисайдни икки йиллик ёрқин ва мураккаб даврдан сўнг боши баланд ҳолда тарк этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мухлисларга йўллаган очиқ хатида Слот Энфилд туннелидаги машҳур белги остидан ўтишдаги масъулият ва ҳаяжон ҳақида сўзлади. "Мен бу клубнинг 134 йиллик буюк тарихига муносиб бўлиш масъулиятини ҳис қилдим. Мақсадимиз ҳар доим ғалаба қозониш ва бутун дунёга машҳур Энфилд халқига муваффақият улашиш эди. Ўзгаришлар футболнинг бир қисмидир, аммо аминманки, бу клуб ўз мухлисларини фахрлантиришда давом этади", — деб ёзади мураббий.

Слотнинг биринчи мавсуми афсонавий тарзда кечган эди. У Ливерпул билан Англия Премер-лигаси чемпионлигини муддатидан аввал қўлга киритиб, 35 йиллик танаффусдан сўнг мухлисларга унутилмас қувонч ҳадя этди. 2025-йил 25-май куни тўлиб-тошган Энфилдда кубокнинг кўтарилиши ва кўчаларда бир миллион киши иштирокидаги парад унинг фаолиятидаги энг юксак нуқта бўлиб қолади.

Мураббий ўз мактубида жамоанинг янги авлодига ишонч билдирди. Унинг таъкидлашича, Ливерпул либосини кийиш масъулиятини ҳис қиладиган ёшлар клуб пойдеворини янада мустаҳкамлайди. Слот нафақат спортдаги ютуқлар, балки шаҳарда юз берган турли ижтимоий воқеаларда мухлисларнинг кўрсатган бирдамлиги ва матонати уни ҳайратда қолдирганини ҳам алоҳида қайд этиб ўтди.

ЛиверпулАрне СлотАнглия Премер-лигасиФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди