Арне Слот Ливерпул мухлисларига ҳиссиётларга бой хайрлашув мактубини йўллади
Арне Слот Ливерпул бош мураббийлигидан кутилмаганда истеъфога чиқарилгач, Энфилд мухлислари билан самимий хайрлашди. Нидерландиялик мутахассис жамоани 20-чемпионлик сари етаклаган ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини таъминлаган бўлса-да, жорий мавсумдаги бешинчи ўрин клуб раҳбариятининг қатъий қарорига сабаб бўлди. Слот Мерсисайдни икки йиллик ёрқин ва мураккаб даврдан сўнг боши баланд ҳолда тарк этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мухлисларга йўллаган очиқ хатида Слот Энфилд туннелидаги машҳур белги остидан ўтишдаги масъулият ва ҳаяжон ҳақида сўзлади. "Мен бу клубнинг 134 йиллик буюк тарихига муносиб бўлиш масъулиятини ҳис қилдим. Мақсадимиз ҳар доим ғалаба қозониш ва бутун дунёга машҳур Энфилд халқига муваффақият улашиш эди. Ўзгаришлар футболнинг бир қисмидир, аммо аминманки, бу клуб ўз мухлисларини фахрлантиришда давом этади", — деб ёзади мураббий.
Слотнинг биринчи мавсуми афсонавий тарзда кечган эди. У Ливерпул билан Англия Премер-лигаси чемпионлигини муддатидан аввал қўлга киритиб, 35 йиллик танаффусдан сўнг мухлисларга унутилмас қувонч ҳадя этди. 2025-йил 25-май куни тўлиб-тошган Энфилдда кубокнинг кўтарилиши ва кўчаларда бир миллион киши иштирокидаги парад унинг фаолиятидаги энг юксак нуқта бўлиб қолади.
Мураббий ўз мактубида жамоанинг янги авлодига ишонч билдирди. Унинг таъкидлашича, Ливерпул либосини кийиш масъулиятини ҳис қиладиган ёшлар клуб пойдеворини янада мустаҳкамлайди. Слот нафақат спортдаги ютуқлар, балки шаҳарда юз берган турли ижтимоий воқеаларда мухлисларнинг кўрсатган бирдамлиги ва матонати уни ҳайратда қолдирганини ҳам алоҳида қайд этиб ўтди.
…