Флорентино Перез рақибига ҳужум қилди: Унинг таклифлари ҳалокатли

·100·Спорт
Флорентино Перез рақибига ҳужум қилди: Унинг таклифлари ҳалокатли

Реал Мадрид президенти Флорентино Перез клубдаги ҳокимият учун курашда ўзининг асосий рақиби Энрике Риқуелме устидан кескин танқидлар ёғдирди. Перез рақибининг режалари клуб келажагига таҳдид солишини таъкидлаб, бошқарувни яна эски гуруҳлар қўлига топшириб қўймаслигини маълум қилди. "Мен уларнинг клубни қайта эгаллашига йўл қўя олмайман. Булар ўша-ўша одамлар: ўғиллар, дўстлар ва ака-укалар", — дея таъкидлади амалдаги президент. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Риқуелме сайловчиларни жалб қилиш учун йирик трансфер вадаларидан фойдаланаётгани Перезнинг ғазабини келтирган. 37 ёшли номзод агар президент этиб сайланса, Реал Мадрид учун ўта муҳим бўлган икки нафар жаҳон даражасидаги юлдуз билан келишувга эришганини иддао қилган эди. Бунга жавобан Перез: "Менинг раҳбарлигим остида дунёнинг энг яхши футболчилари Реал Мадрид сафида ўйнашда давом этишига кимдир шубҳа қиладими?" — дея савол ташлади.

Рақиб номзод, шунингдек, клубни хусусийлаштириш режалари бўйича ҳам Перезни айблади. Унинг сўзларига кўра, Перез клубнинг бир қисмини инвесторларга сотиш орқали уни аъзолардан тортиб олмоқчи. Бироқ Флорентино Перез бу айбловларни рад этиб, Реал Мадрид ҳар доим ўз аъзоларига тегишли бўлиб қолишини ва у клубни қутқариш учун ўз бойлигини хавф остига қўйганини эслатиб ўтди.

Клубдаги ички тартибсизликлар, хусусан, Хаби Алонсо ва Альваро Арбелоа билан боғлиқ муваффақиятсиз тайинловлар Перезнинг мавқеига путур етказган эди. Жамоа ичидаги низолар ва совринсиз якунланган мавсумдан сўнг, Перез янги мураббий масаласига тўхталди. Агар у 7-июн куни бўлиб ўтадиган сайловда ғалаба қозонса, Жозе Моуринью иккинчи бор Мадридга қайтиши кутилмоқда.

Реал МадридФлорентино ПерезЖозе МоуриньюФутболТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди