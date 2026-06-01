Флорентино Перез рақибига ҳужум қилди: Унинг таклифлари ҳалокатли
Реал Мадрид президенти Флорентино Перез клубдаги ҳокимият учун курашда ўзининг асосий рақиби Энрике Риқуелме устидан кескин танқидлар ёғдирди. Перез рақибининг режалари клуб келажагига таҳдид солишини таъкидлаб, бошқарувни яна эски гуруҳлар қўлига топшириб қўймаслигини маълум қилди. "Мен уларнинг клубни қайта эгаллашига йўл қўя олмайман. Булар ўша-ўша одамлар: ўғиллар, дўстлар ва ака-укалар", — дея таъкидлади амалдаги президент. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Риқуелме сайловчиларни жалб қилиш учун йирик трансфер вадаларидан фойдаланаётгани Перезнинг ғазабини келтирган. 37 ёшли номзод агар президент этиб сайланса, Реал Мадрид учун ўта муҳим бўлган икки нафар жаҳон даражасидаги юлдуз билан келишувга эришганини иддао қилган эди. Бунга жавобан Перез: "Менинг раҳбарлигим остида дунёнинг энг яхши футболчилари Реал Мадрид сафида ўйнашда давом этишига кимдир шубҳа қиладими?" — дея савол ташлади.
Рақиб номзод, шунингдек, клубни хусусийлаштириш режалари бўйича ҳам Перезни айблади. Унинг сўзларига кўра, Перез клубнинг бир қисмини инвесторларга сотиш орқали уни аъзолардан тортиб олмоқчи. Бироқ Флорентино Перез бу айбловларни рад этиб, Реал Мадрид ҳар доим ўз аъзоларига тегишли бўлиб қолишини ва у клубни қутқариш учун ўз бойлигини хавф остига қўйганини эслатиб ўтди.
Клубдаги ички тартибсизликлар, хусусан, Хаби Алонсо ва Альваро Арбелоа билан боғлиқ муваффақиятсиз тайинловлар Перезнинг мавқеига путур етказган эди. Жамоа ичидаги низолар ва совринсиз якунланган мавсумдан сўнг, Перез янги мураббий масаласига тўхталди. Агар у 7-июн куни бўлиб ўтадиган сайловда ғалаба қозонса, Жозе Моуринью иккинчи бор Мадридга қайтиши кутилмоқда.
…