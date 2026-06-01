Маркус Рэшфорд Арсеналга ўтиши мумкин: Микел Артета ҳужумчини кутмоқда

·84·Спорт
Маркус Рэшфорд Арсеналга ўтиши мумкин: Микел Артета ҳужумчини кутмоқда

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасида Маркус Рэшфорд бўйича кутилмаган таклиф билан чиқишга тайёрланмоқда. Микел Артета жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Манчестер Юнайтед тарбияланувчисини ўз сафига қўшиб олишни режалаштирган. Ҳозирда Барселона сафида ижарада тўп сураётган ҳужумчи учун Англия Премер-лигасига қайтиш варианти жиддий кўриб чиқилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маркус Рэшфорд Каталония клубида Ханси Флик қўл остида ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаб олди. Бироқ Барселона клубидаги молиявий қийинчиликлар сабабли, раҳбарият футболчини 26 миллион фунт эвазига сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланишга шошилмаяпти. Бу ҳолат эса Челси ва Бавария каби гранд жамоаларнинг ҳам эътиборини тортган.

Арсенал устози Микел Артета Чемпионлар лигаси финалида Пари Сен-Жермен жамоасидан учралган мағлубиятдан сўнг, клуб раҳбариятидан трансфер бозорида фаол бўлишни талаб қилмоқда. Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа янги даражага чиқиши учун амбицияли ва тезкор қарорлар қабул қилиши лозим. Рэшфорднинг атрофидагилар ҳам агар нарх борасида келишувга эришилса, "канонирлар" асосий даъвогарга айланишига ишонишмоқда.

Барселона спорт директори Деко футболчининг профессионаллигини юқори баҳолаган бўлса-да, клубнинг иқтисодий ҳолати ва Антонй Гордон учун сарфланган 80 миллион евро Рэшфорднинг Испанияда қолиш имкониятларини пасайтириб юборди. Эндиликда 28 ёшли ҳужумчи фаолиятини Лондон клубларидан бирида давом эттириши эҳтимоли юқори баҳоланмоқда.

АрсеналМаркус РэшфордМанчестер ЮнайтедБарселонаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди