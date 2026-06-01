Маркус Рэшфорд Арсеналга ўтиши мумкин: Микел Артета ҳужумчини кутмоқда
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасида Маркус Рэшфорд бўйича кутилмаган таклиф билан чиқишга тайёрланмоқда. Микел Артета жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Манчестер Юнайтед тарбияланувчисини ўз сафига қўшиб олишни режалаштирган. Ҳозирда Барселона сафида ижарада тўп сураётган ҳужумчи учун Англия Премер-лигасига қайтиш варианти жиддий кўриб чиқилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маркус Рэшфорд Каталония клубида Ханси Флик қўл остида ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаб олди. Бироқ Барселона клубидаги молиявий қийинчиликлар сабабли, раҳбарият футболчини 26 миллион фунт эвазига сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланишга шошилмаяпти. Бу ҳолат эса Челси ва Бавария каби гранд жамоаларнинг ҳам эътиборини тортган.
Арсенал устози Микел Артета Чемпионлар лигаси финалида Пари Сен-Жермен жамоасидан учралган мағлубиятдан сўнг, клуб раҳбариятидан трансфер бозорида фаол бўлишни талаб қилмоқда. Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа янги даражага чиқиши учун амбицияли ва тезкор қарорлар қабул қилиши лозим. Рэшфорднинг атрофидагилар ҳам агар нарх борасида келишувга эришилса, "канонирлар" асосий даъвогарга айланишига ишонишмоқда.
Барселона спорт директори Деко футболчининг профессионаллигини юқори баҳолаган бўлса-да, клубнинг иқтисодий ҳолати ва Антонй Гордон учун сарфланган 80 миллион евро Рэшфорднинг Испанияда қолиш имкониятларини пасайтириб юборди. Эндиликда 28 ёшли ҳужумчи фаолиятини Лондон клубларидан бирида давом эттириши эҳтимоли юқори баҳоланмоқда.
…