Мооре Threads компанияси AI Кубе ихчам компьютерини тақдим этди
Хитойнинг Мооре Threads технологик компанияси сунъий интеллект имкониятларига ихтисослашган янги авлод мини-ПК — AI Кубе қурилмасини расман сотувга чиқарди. Ушбу ихчам "кубик" нафақат ўзининг ностандарт дизайни, балки кучли техник кўрсаткичлари, хусусан, 12 терабайтгача кенгайтириш мумкин бўлган хотира тизими билан соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асоси сифатида компаниянинг ўз ишланмаси бўлган, МУСА архитектурасига асосланган Янгтзе бир кристалли тизими (СоК) танланган. Ушбу чип марказий процессор (максимал частотаси 2,65 ГГс), график процессор ва махсус нейрон тезлаткични ўзида бирлаштиради. ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг сунъий интеллект блоки 50 TOPS унумдорликка эга бўлиб, бу мураккаб ҳисоб-китобларни маҳаллий даражада бажариш имконини беради.
Хотира масаласида AI Кубе замонавий стандартларга тўла жавоб беради. Қурилма 32 GB ҳажмли LPDDR5X оператив хотира билан жиҳозланган. Маълумотларни сақлаш учун эса стандарт 1 TB ҳажмли PCIe 4.0 SSD ўрнатилган бўлиб, иккита қўшимча M.2 слотлари ёрдамида умумий хотира ҳажмини ҳайратланарли 12 TB гача етказиш мумкин. Бу каби кўрсаткич одатда катта ҳажмли серверлар ёки ишчи станциялар учун хосдир.
Сунъий интеллект ва мультимедиа имкониятлариЯнги мини-ПКнинг асосий ўзига хослиги — унга ўрнатилган Whеат Intelligence Агент деб номланган сунъий интеллект ёрдамчисидир. Ушбу агент 90 дан ортиқ тизим воситаларини ва 60 дан зиёд ихтисослашган функцияларни ўз ичига олади. У 36 тадан ортиқ машҳур иловалар билан ишлай олади ҳамда фойдаланувчининг овозли ёки матнли сўровлари асосида маршрутларни режалаштиришдан тортиб, файлларни бошқаришгача бўлган вазифаларни бажаради.
Корпус дизайни ҳам эътибордан четда қолмаган. Ўлчамлари 125 х 125 х 135 мм бўлган қурилма авиация алюминийидан ишланган ва оғирлиги тахминан 1,16 кг ни ташкил этади. Мультимедиа имкониятлари учун тўртта микрофондан иборат массив ҳамда ҳар бири 5 В қувватга эга иккита стерео динамик ўрнатилган. Бу эса AI Кубе қурилмасидан қўшимча акустик тизимларсиз ҳам видеоалоқа ва кўнгилочар мақсадларда фойдаланиш имконини беради.
Ташқи қурилмаларни улаш учун AI Кубе қуйидаги интерфейсларни тақдим этади:
- Тўртта тўлиқ функцияли USB-C порти;
- Иккита USB-А порти;
- RJ45 тармоқ улагичи;
- Wi-Fi 6 ва Bluetooth 5.2 сиmsиз алоқа модуллари.
Ҳозирда AI Кубе Хитойнинг JD.com платформасида 10 999 юан (тахминан 1620 АҚШ доллари) нархида сотилмоқда. Ўзбекистон бозорида бундай турдаги ихчам ва кучли компьютерлар одатда график дизайнерлар, дастурчилар ва сунъий интеллект технологиялари билан ишловчи мутахассислар орасида юқори баҳоланади. Мооре Threads маҳсулотининг глобал бозорга чиқиш муддати ҳозирча очиқланмаган.
…