Мооре Threads компанияси AI Кубе ихчам компьютерини тақдим этди

·27·Техно
Мооре Threads компанияси AI Кубе ихчам компьютерини тақдим этди

Хитойнинг Мооре Threads технологик компанияси сунъий интеллект имкониятларига ихтисослашган янги авлод мини-ПК — AI Кубе қурилмасини расман сотувга чиқарди. Ушбу ихчам "кубик" нафақат ўзининг ностандарт дизайни, балки кучли техник кўрсаткичлари, хусусан, 12 терабайтгача кенгайтириш мумкин бўлган хотира тизими билан соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асоси сифатида компаниянинг ўз ишланмаси бўлган, МУСА архитектурасига асосланган Янгтзе бир кристалли тизими (СоК) танланган. Ушбу чип марказий процессор (максимал частотаси 2,65 ГГс), график процессор ва махсус нейрон тезлаткични ўзида бирлаштиради. ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг сунъий интеллект блоки 50 TOPS унумдорликка эга бўлиб, бу мураккаб ҳисоб-китобларни маҳаллий даражада бажариш имконини беради.

Хотира масаласида AI Кубе замонавий стандартларга тўла жавоб беради. Қурилма 32 GB ҳажмли LPDDR5X оператив хотира билан жиҳозланган. Маълумотларни сақлаш учун эса стандарт 1 TB ҳажмли PCIe 4.0 SSD ўрнатилган бўлиб, иккита қўшимча M.2 слотлари ёрдамида умумий хотира ҳажмини ҳайратланарли 12 TB гача етказиш мумкин. Бу каби кўрсаткич одатда катта ҳажмли серверлар ёки ишчи станциялар учун хосдир.

Сунъий интеллект ва мультимедиа имкониятлари

Янги мини-ПКнинг асосий ўзига хослиги — унга ўрнатилган Whеат Intelligence Агент деб номланган сунъий интеллект ёрдамчисидир. Ушбу агент 90 дан ортиқ тизим воситаларини ва 60 дан зиёд ихтисослашган функцияларни ўз ичига олади. У 36 тадан ортиқ машҳур иловалар билан ишлай олади ҳамда фойдаланувчининг овозли ёки матнли сўровлари асосида маршрутларни режалаштиришдан тортиб, файлларни бошқаришгача бўлган вазифаларни бажаради.

Корпус дизайни ҳам эътибордан четда қолмаган. Ўлчамлари 125 х 125 х 135 мм бўлган қурилма авиация алюминийидан ишланган ва оғирлиги тахминан 1,16 кг ни ташкил этади. Мультимедиа имкониятлари учун тўртта микрофондан иборат массив ҳамда ҳар бири 5 В қувватга эга иккита стерео динамик ўрнатилган. Бу эса AI Кубе қурилмасидан қўшимча акустик тизимларсиз ҳам видеоалоқа ва кўнгилочар мақсадларда фойдаланиш имконини беради.

Ташқи қурилмаларни улаш учун AI Кубе қуйидаги интерфейсларни тақдим этади:

  • Тўртта тўлиқ функцияли USB-C порти;
  • Иккита USB-А порти;
  • RJ45 тармоқ улагичи;
  • Wi-Fi 6 ва Bluetooth 5.2 сиmsиз алоқа модуллари.

Ҳозирда AI Кубе Хитойнинг JD.com платформасида 10 999 юан (тахминан 1620 АҚШ доллари) нархида сотилмоқда. Ўзбекистон бозорида бундай турдаги ихчам ва кучли компьютерлар одатда график дизайнерлар, дастурчилар ва сунъий интеллект технологиялари билан ишловчи мутахассислар орасида юқори баҳоланади. Мооре Threads маҳсулотининг глобал бозорга чиқиш муддати ҳозирча очиқланмаган.

Мооре ThreadsAI КубеMini-ПКСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Uber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқдаUber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқдаБугун, 22:27Бееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкинБееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкинБугун, 22:23Google ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номладиGoogle ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номладиБугун, 21:57Х платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтариладиХ платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтариладиБугун, 21:56Xiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлдиXiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлдиБугун, 21:27Google AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинадиGoogle AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинадиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди