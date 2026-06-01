Арсенал Габриел Жесус ва яна уч юлдузини сотишга тайёр

·78·Спорт
Арсенал Габриел Жесус ва яна уч юлдузини сотишга тайёр

Микел Артета ёзги трансфер ойнасида Арсенал таркибини тубдан ислоҳ қилишни режалаштирмоқда. Клуб раҳбарияти жамоанинг юқори савиядаги ўрнини сақлаб қолиш учун катта амбицияларни намоён этиш ниятида. Чемпионлар лигаси финалидаги мағлубиятдан сўнг, Эмиратес стадионига янги қон олиб келиш зарурати яққол кўриниб қолди. Шу сабабли, бразилиялик ҳужумчи Габриел Жесус 18 миллион фунт эвазига сотилиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даилй Маил нашрининг хабар беришича, Арсенал Жесус учун кутилмаган даражада паст нарх белгилаган. 29 ёшли ҳужумчи агар муносиб таклиф тушса, Шимолий Лондонни тарк этишига рухсат берилади. Бу Артетанинг ҳужум чизиғини янада самаралироқ қилиш йўлидаги стратегик юриши сифатида баҳоланмоқда. Фақатгина Жесус эмас, балки Габриел Мартинелли, Леандро Троссард ва Бен Whите каби етакчилар ҳам жиддий таклиф тушган тақдирда жамоани тарк этиши мумкин.

Артета Пари Сен-Жермен жамоасига қарши кечган финалдан сўнг, клуб бир жойда тўхтаб қолмаслиги кераклигини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, кейинги босқичга чиқиш учун жуда ақлли ва тезкор қарорлар қабул қилиниши лозим. Арсенал ҳозирда тўртта асосий позицияни кучайтиришни мақсад қилган: ҳужумнинг чап қаноти, янги тўққизинчи рақамли ҳужумчи, ўнг қанот ҳимоячиси ва марказий ярим ҳимоя.

Клуб трансфер бозорида кенг кўламли қидирув ишларини олиб бормоқда. Реал Мадрид ҳимоячиси Виктор Вальдепенас, Нюкасл аъзолари Тино Ливраменто ва Сандро Тонали каби футболчилар Арсенал радарида турибди. Шунингдек, Барселона ҳужумчиси Маркус Рэшфорд билан боғлиқ вазият ҳам Лондон клуби томонидан кузатилмоқда. Агар молиявий муаммолар туфайли Рэшфорд Испанияни тарк этса, Арсенал у учун асосий вариант бўлиши кутилмоқда.

АрсеналГабриел ЖесусТрансферларАнглия Премер-лигасиМикел Артета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди