Арсенал Габриел Жесус ва яна уч юлдузини сотишга тайёр
Микел Артета ёзги трансфер ойнасида Арсенал таркибини тубдан ислоҳ қилишни режалаштирмоқда. Клуб раҳбарияти жамоанинг юқори савиядаги ўрнини сақлаб қолиш учун катта амбицияларни намоён этиш ниятида. Чемпионлар лигаси финалидаги мағлубиятдан сўнг, Эмиратес стадионига янги қон олиб келиш зарурати яққол кўриниб қолди. Шу сабабли, бразилиялик ҳужумчи Габриел Жесус 18 миллион фунт эвазига сотилиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Даилй Маил нашрининг хабар беришича, Арсенал Жесус учун кутилмаган даражада паст нарх белгилаган. 29 ёшли ҳужумчи агар муносиб таклиф тушса, Шимолий Лондонни тарк этишига рухсат берилади. Бу Артетанинг ҳужум чизиғини янада самаралироқ қилиш йўлидаги стратегик юриши сифатида баҳоланмоқда. Фақатгина Жесус эмас, балки Габриел Мартинелли, Леандро Троссард ва Бен Whите каби етакчилар ҳам жиддий таклиф тушган тақдирда жамоани тарк этиши мумкин.
Артета Пари Сен-Жермен жамоасига қарши кечган финалдан сўнг, клуб бир жойда тўхтаб қолмаслиги кераклигини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, кейинги босқичга чиқиш учун жуда ақлли ва тезкор қарорлар қабул қилиниши лозим. Арсенал ҳозирда тўртта асосий позицияни кучайтиришни мақсад қилган: ҳужумнинг чап қаноти, янги тўққизинчи рақамли ҳужумчи, ўнг қанот ҳимоячиси ва марказий ярим ҳимоя.
Клуб трансфер бозорида кенг кўламли қидирув ишларини олиб бормоқда. Реал Мадрид ҳимоячиси Виктор Вальдепенас, Нюкасл аъзолари Тино Ливраменто ва Сандро Тонали каби футболчилар Арсенал радарида турибди. Шунингдек, Барселона ҳужумчиси Маркус Рэшфорд билан боғлиқ вазият ҳам Лондон клуби томонидан кузатилмоқда. Агар молиявий муаммолар туфайли Рэшфорд Испанияни тарк этса, Арсенал у учун асосий вариант бўлиши кутилмоқда.
…