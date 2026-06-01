Маркус Рэшфорд нима сабабдан Интер Миами қароргоҳида машғулот ўтказмоқда?

·71·Спорт
Маркус Рэшфорд нима сабабдан Интер Миами қароргоҳида машғулот ўтказмоқда?

Англия терма жамоаси ҳужумчиси Маркус Рэшфорд Жаҳон чемпионатига тайёргарликни АҚШда давом эттирмоқда. Футболчи турнир олдидан Лионель Месси ва MLS ғолиблари фойдаланадиган Интер Миами клубининг замонавий базасида машғулотларга киришган. Рэшфорд терма жамоа бош мураббийи Томас Тухельнинг кўрсатмасига биноан Флорида иссиғига мослашиш учун жамоадошларидан эртароқ ҳаракат бошлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Томас Тухель ўзининг 26 нафар футболчисидан иборат таркибига таътилни Америка вақт минтақаларида ўтказишни тавсия қилган эди. Бу бўлажак мундиалнинг иқлим шароитларига кўникиш учун муҳим ҳисобланади. Тадқиқотларга кўра, Жаҳон чемпионати ўйинларининг чорак қисми 26 даражадан юқори ҳароратда ўтиши кутилмоқда. Шу сабабли, Рэшфорд намлик юқори бўлган Маямида индивидуал тайёргарлик кўришни маъқул кўрди.

Рэшфорд Давид Бекхамга тегишли бўлган Интер Миами мажмуасида шахсий мураббий назоратида ишламоқда. Қизиғи шундаки, у ижтимоий тармоқларда Манчестер Юнайтед либосидаги мураббий билан тушган суратини улашди. Бу эса футболчининг Испаниядаги фаолиятига қарамай, ўз клуби билан алоқаларни узмаганидан далолат беради. У 2016-йилдан буён Колин Литтле билан шахсий тартибда маҳоратини ошириб келади.

Ҳужумчининг келажаги ҳамон қизғин муҳокамалар марказида қолмоқда. Ўтган мавсумни ижара асосида Барселона сафида ўтказган Рэшфорд Ханси Флик тизимига яхши мослашгани учун Деко томонидан олқишланган эди. Бироқ, Каталония клуби молиявий қийинчиликлар сабабли унинг 26 миллион фунтлик сотиб олиш бандини фаоллаштиришга иккиланмоқда.

Барселона раҳбарияти Антонй Гордон учун 70 миллион фунт сарфлаганидан сўнг, Рэшфорднинг трансфер нархини туширишга уринмоқда. Вазиятни диққат билан кузатиб бораётган Арсенал бош мураббийи Микел Артета эса ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида футболчини ўз жамоасига чорлаши мумкинлиги айтилмоқда.

Маркус РэшфордИнтер МиамиБарселонаАрсеналМанчестер Юнайтед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди