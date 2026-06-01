Маркус Рэшфорд нима сабабдан Интер Миами қароргоҳида машғулот ўтказмоқда?
Англия терма жамоаси ҳужумчиси Маркус Рэшфорд Жаҳон чемпионатига тайёргарликни АҚШда давом эттирмоқда. Футболчи турнир олдидан Лионель Месси ва MLS ғолиблари фойдаланадиган Интер Миами клубининг замонавий базасида машғулотларга киришган. Рэшфорд терма жамоа бош мураббийи Томас Тухельнинг кўрсатмасига биноан Флорида иссиғига мослашиш учун жамоадошларидан эртароқ ҳаракат бошлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Томас Тухель ўзининг 26 нафар футболчисидан иборат таркибига таътилни Америка вақт минтақаларида ўтказишни тавсия қилган эди. Бу бўлажак мундиалнинг иқлим шароитларига кўникиш учун муҳим ҳисобланади. Тадқиқотларга кўра, Жаҳон чемпионати ўйинларининг чорак қисми 26 даражадан юқори ҳароратда ўтиши кутилмоқда. Шу сабабли, Рэшфорд намлик юқори бўлган Маямида индивидуал тайёргарлик кўришни маъқул кўрди.
Рэшфорд Давид Бекхамга тегишли бўлган Интер Миами мажмуасида шахсий мураббий назоратида ишламоқда. Қизиғи шундаки, у ижтимоий тармоқларда Манчестер Юнайтед либосидаги мураббий билан тушган суратини улашди. Бу эса футболчининг Испаниядаги фаолиятига қарамай, ўз клуби билан алоқаларни узмаганидан далолат беради. У 2016-йилдан буён Колин Литтле билан шахсий тартибда маҳоратини ошириб келади.
Ҳужумчининг келажаги ҳамон қизғин муҳокамалар марказида қолмоқда. Ўтган мавсумни ижара асосида Барселона сафида ўтказган Рэшфорд Ханси Флик тизимига яхши мослашгани учун Деко томонидан олқишланган эди. Бироқ, Каталония клуби молиявий қийинчиликлар сабабли унинг 26 миллион фунтлик сотиб олиш бандини фаоллаштиришга иккиланмоқда.
Барселона раҳбарияти Антонй Гордон учун 70 миллион фунт сарфлаганидан сўнг, Рэшфорднинг трансфер нархини туширишга уринмоқда. Вазиятни диққат билан кузатиб бораётган Арсенал бош мураббийи Микел Артета эса ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида футболчини ўз жамоасига чорлаши мумкинлиги айтилмоқда.
…