Ламине Ямал Жаҳон чемпионатида 19-рақамда тўп суради

·44·Спорт
Ламине Ямал Жаҳон чемпионатида 19-рақамда тўп суради

Испания терма жамоаси бўлажак Жаҳон чемпионати учун футболчиларнинг расмий рақамларини эълон қилди. Барселона сафида ўзининг ёрқин ўйинлари билан танилган ёш юлдуз Ламине Ямал ўзининг илк йирик турнирида 19-рақамли либосда майдонга тушадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рақамлар тақсимотидаги энг кутилмаган қарор ярим ҳимоячи Гави билан боғлиқ бўлди. Одатда марказий ҳужумчиларга тегишли бўлган рамзий 9-рақам ушбу иқтидорли ярим ҳимоячига топширилди. Аввалари бу рақам остида Фернандо Торрес ва Альваро Мората каби тўпурарлар ҳаракат қилган эди. Бу ҳолат мухлислар ва мутахассислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Шунингдек, Дани Олмо нуфузли 10-рақамни қўлга киритган бўлса, Нико Виллиаms 17, Микел Оярзабал эса 21-рақамни танлади. Дарвозабонлар ўртасида Давид Рая 1-рақамни, Унаи Симон эса 23-рақамни эгаллади. Испания терма жамоасининг анъанавий 1-11 рақамлар тизимидан чекингани ижтимоий тармоқларда турли эътирозларни келтириб чиқарди.

Бош мураббий Луис де ла Фуенте турнир олдидан ўз жамоасининг имкониятларини юқори баҳолади. "Биз фаворитлар қаторида бўлсак-да, эҳтиёткорликни унутмаслигимиз керак. Оёқларимиз ерда бўлиши лозим. Биз Англия ёки Франция каби чемпионликка асосий даъвогармиз", — дея таъкидлади мураббий.

ИспанияЛамине ЯмалГавиЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди