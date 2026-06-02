Ламине Ямал Жаҳон чемпионатида 19-рақамда тўп суради
Испания терма жамоаси бўлажак Жаҳон чемпионати учун футболчиларнинг расмий рақамларини эълон қилди. Барселона сафида ўзининг ёрқин ўйинлари билан танилган ёш юлдуз Ламине Ямал ўзининг илк йирик турнирида 19-рақамли либосда майдонга тушадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рақамлар тақсимотидаги энг кутилмаган қарор ярим ҳимоячи Гави билан боғлиқ бўлди. Одатда марказий ҳужумчиларга тегишли бўлган рамзий 9-рақам ушбу иқтидорли ярим ҳимоячига топширилди. Аввалари бу рақам остида Фернандо Торрес ва Альваро Мората каби тўпурарлар ҳаракат қилган эди. Бу ҳолат мухлислар ва мутахассислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Шунингдек, Дани Олмо нуфузли 10-рақамни қўлга киритган бўлса, Нико Виллиаms 17, Микел Оярзабал эса 21-рақамни танлади. Дарвозабонлар ўртасида Давид Рая 1-рақамни, Унаи Симон эса 23-рақамни эгаллади. Испания терма жамоасининг анъанавий 1-11 рақамлар тизимидан чекингани ижтимоий тармоқларда турли эътирозларни келтириб чиқарди.
Бош мураббий Луис де ла Фуенте турнир олдидан ўз жамоасининг имкониятларини юқори баҳолади. "Биз фаворитлар қаторида бўлсак-да, эҳтиёткорликни унутмаслигимиз керак. Оёқларимиз ерда бўлиши лозим. Биз Англия ёки Франция каби чемпионликка асосий даъвогармиз", — дея таъкидлади мураббий.
…