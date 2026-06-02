Челси 2026-27 йилги мавсум учун янги либосларини тақдим этди

·46·Спорт
Челси 2026-27 йилги мавсум учун янги либосларини тақдим этди

Челси клуби Нике компанияси билан ҳамкорликда 2026-27 йилги мавсум учун мўлжалланган янги уй либосини расман намойиш этди. Жустин Росе ва Мадонна каби юлдузлар иштирокидаги глобал реклама кампаниясидан сўнг тақдим этилган ушбу форма 1970-йиллар носталгия руҳини замонавий Аэро-ФIT технологияси билан бирлаштиради. Либоснинг асосий ўзига хослиги — янгиланган олтин-сариқ рангдаги ретро услубидаги шер тиmsолидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Янги уй формаси анъанавий "Брайт Блуе" рангида бўлиб, тугмали ёқа билан ишланади. Тед Драке жамоага келганига 75 йил тўлиши муносабати билан клуб рамзи бўлган шер панжаларининг излари мато дизайнида марказий ўринни эгаллаган. Нике логотипи ва клуб эмблемаси "Мидвест Голд" рангидаги акцентлар билан бойитилган. Ушбу дизайн мухлислар билан маслаҳатлашган ҳолда ишлаб чиқилгани алоҳида таъкидланмоқда.

Нархлар масаласига келсак, форманинг реплика версияси 89.99 фунт стерлинг, футболчилар майдонга кийиб тушадиган профессионал "аутентик" талқини эса 134.99 фунт стерлинг этиб белгиланган. Клуб ушбу либосни дунё бўйлаб турли концертлар ва деворий суратлар орқали кенг тарғиб қилмоқда.

Шунингдек, Челси жамоасининг сафар либоси ҳақида ҳам дастлабки маълумотлар сиздирилди. Тахминларга кўра, жамоа ўн йиллик танаффусдан сўнг яна қора рангли сафар формасига қайтади. Унда ҳеч қандай график нақшлар бўлмайди, фақат ёқа ва енгларда сариқ рангли чизиқлар ишлатилади. Бу дизайн мухлисларга 2012/13 йилги мавсумдаги машҳур сафар либосини эслатиб юбориши кутилмоқда.

ЧелсиНикеФутбол формасиАнглия Премер-лигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди