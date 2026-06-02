Челси 2026-27 йилги мавсум учун янги либосларини тақдим этди
Челси клуби Нике компанияси билан ҳамкорликда 2026-27 йилги мавсум учун мўлжалланган янги уй либосини расман намойиш этди. Жустин Росе ва Мадонна каби юлдузлар иштирокидаги глобал реклама кампаниясидан сўнг тақдим этилган ушбу форма 1970-йиллар носталгия руҳини замонавий Аэро-ФIT технологияси билан бирлаштиради. Либоснинг асосий ўзига хослиги — янгиланган олтин-сариқ рангдаги ретро услубидаги шер тиmsолидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Янги уй формаси анъанавий "Брайт Блуе" рангида бўлиб, тугмали ёқа билан ишланади. Тед Драке жамоага келганига 75 йил тўлиши муносабати билан клуб рамзи бўлган шер панжаларининг излари мато дизайнида марказий ўринни эгаллаган. Нике логотипи ва клуб эмблемаси "Мидвест Голд" рангидаги акцентлар билан бойитилган. Ушбу дизайн мухлислар билан маслаҳатлашган ҳолда ишлаб чиқилгани алоҳида таъкидланмоқда.
Нархлар масаласига келсак, форманинг реплика версияси 89.99 фунт стерлинг, футболчилар майдонга кийиб тушадиган профессионал "аутентик" талқини эса 134.99 фунт стерлинг этиб белгиланган. Клуб ушбу либосни дунё бўйлаб турли концертлар ва деворий суратлар орқали кенг тарғиб қилмоқда.
Шунингдек, Челси жамоасининг сафар либоси ҳақида ҳам дастлабки маълумотлар сиздирилди. Тахминларга кўра, жамоа ўн йиллик танаффусдан сўнг яна қора рангли сафар формасига қайтади. Унда ҳеч қандай график нақшлар бўлмайди, фақат ёқа ва енгларда сариқ рангли чизиқлар ишлатилади. Бу дизайн мухлисларга 2012/13 йилги мавсумдаги машҳур сафар либосини эслатиб юбориши кутилмоқда.
…