Реал Мадрид Жозе Моуринью учун энди кўпроқ пул тўлаши керак

·47·Спорт
Реал Мадрид Жозе Моуринью учун энди кўпроқ пул тўлаши керак

Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ўртасидаги музокаралар якунига етган бўлса-да, Испания гранди португалиялик мутахассис учун кутилганидан кўпроқ маблағ сарфлашига тўғри келади. Гап шундаки, мураббийнинг Benfica билан шартномасидаги махсус товон пули муддати тугади. Аввалроқ Мадрид клуби мураббийни 6 миллион евро эвазига қўлга киритиши мумкин эди, бироқ эндиликда бу сумма 15 миллион еврогача кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашрининг хабар беришича, ушбу кечикишга клубдаги президентлик сайловлари билан боғлиқ маъмурий жараёнлар сабаб бўлган. Жозе Моуринью шартномасидаги бандга кўра, Португалия чемпионати якунланганидан кейин 10 иш куни давомида уни арзонроқ нархда сотиб олиш имконияти мавжуд эди. Бу муддат 29-май куни ўз ниҳоясига етди.

Флорентино Перез Моуринью номзодини қўллаб-қувватлаётган бўлса-да, тадбиркор Энрике Риқуелме президентлик пойгасига қўшилиши расмий қарорлар қабул қилинишини секинлаштирди. Перез матбуот анжуманида ўзига қарши яширин кампания олиб борилаётганини таъкидлади. Шунга қарамай, Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ўртасида уч йиллик шартнома бўйича тўлиқ келишувга эришилган.

Клубда янги мавсумга тайёргарлик давом этмоқда. Хусусан, Антонио Рюдигер шартномасини узайтирди, шунингдек, Моуринью штаби ва ёзги трансфер мақсадлари устида иш олиб борилмоқда. Икки мавсумдан буён йирик совринларсиз қолаётган Реал Мадрид португалиялик мураббий билан яна ғалабалар йўлига қайтишни кўзлаган.

Реал МадридЖозе МоуриньюBenficaФлорентино ПерезТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди