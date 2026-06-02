Челси ўз ҳимоячисини дахлсиз деб эълон қилди
Челси клуби ўзининг ёш иқтидорли ҳимоячиси Джош Ачеампонг бўйича тушган бир нечта расмий таклифларни рад этди. Стамфорд Бридге раҳбарияти 20 ёшли академия тарбияланувчисига махсус мақом бериб, уни жамоанинг келажаги учун ўта муҳим футболчи деб ҳисобламоқда. Англия Премер-лигасининг бир қатор клублари қизиқишига қарамай, Лондон клуби уни сотиш ниятида эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC хабарига кўра, Ачеампонг клуб ички иерархиясида Коул Палмер ва Моисес Кайседо каби юлдузлар билан бир хил даражадаги дахлсизлик мақомига эга бўлди. Клуб раҳбарияти ёш ҳимоячининг трансфери бўйича ҳар қандай музокараларни блоклаб қўйган. Бу қарор футболчининг келажакдаги салоҳияти юқори баҳоланаётганидан далолат беради.
Ўтган мавсумда Ачеампонг Англия Премер-лигасида 17 та ўйинда майдонга тушиб, жами 663 дақиқа ҳаракат қилди ва битта гол уришга муваффақ бўлди. Гарчи жамоа мавсумни 10-ўринда якунлаб, чемпион Арсенал жамоасидан 33 очко ортда қолган бўлса-да, ҳимоячининг ўйини мутахассислар томонидан ижобий баҳоланди.
Эндиликда футболчининг ривожланиши Челси янги мураббийи Хаби Алонсо назорати остида бўлади. Ачеампонгнинг клуб билан шартномаси 2029-йилнинг июнига қадар амал қилади. Ҳозирда Арсенал, Нюкасл Юнайтед ва Кристал Пелас каби жамоалар унинг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда.
Хаби Алонсо ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ушбу талабгорларни қайтариш ва жамоани қайта қуриш учун Ачеампонгни мавсумолди тайёргарлик режаларига киритиши кутилмоқда. Клуб раҳбарияти ёш ҳимоячини жамоанинг узоқ муддатли лойиҳасидаги асосий бўғинлардан бири сифатида кўрмоқда.
…