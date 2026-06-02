Челси ўз ҳимоячисини дахлсиз деб эълон қилди

·58·Спорт
Челси ўз ҳимоячисини дахлсиз деб эълон қилди

Челси клуби ўзининг ёш иқтидорли ҳимоячиси Джош Ачеампонг бўйича тушган бир нечта расмий таклифларни рад этди. Стамфорд Бридге раҳбарияти 20 ёшли академия тарбияланувчисига махсус мақом бериб, уни жамоанинг келажаги учун ўта муҳим футболчи деб ҳисобламоқда. Англия Премер-лигасининг бир қатор клублари қизиқишига қарамай, Лондон клуби уни сотиш ниятида эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC хабарига кўра, Ачеампонг клуб ички иерархиясида Коул Палмер ва Моисес Кайседо каби юлдузлар билан бир хил даражадаги дахлсизлик мақомига эга бўлди. Клуб раҳбарияти ёш ҳимоячининг трансфери бўйича ҳар қандай музокараларни блоклаб қўйган. Бу қарор футболчининг келажакдаги салоҳияти юқори баҳоланаётганидан далолат беради.

Ўтган мавсумда Ачеампонг Англия Премер-лигасида 17 та ўйинда майдонга тушиб, жами 663 дақиқа ҳаракат қилди ва битта гол уришга муваффақ бўлди. Гарчи жамоа мавсумни 10-ўринда якунлаб, чемпион Арсенал жамоасидан 33 очко ортда қолган бўлса-да, ҳимоячининг ўйини мутахассислар томонидан ижобий баҳоланди.

Эндиликда футболчининг ривожланиши Челси янги мураббийи Хаби Алонсо назорати остида бўлади. Ачеампонгнинг клуб билан шартномаси 2029-йилнинг июнига қадар амал қилади. Ҳозирда Арсенал, Нюкасл Юнайтед ва Кристал Пелас каби жамоалар унинг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда.

Хаби Алонсо ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ушбу талабгорларни қайтариш ва жамоани қайта қуриш учун Ачеампонгни мавсумолди тайёргарлик режаларига киритиши кутилмоқда. Клуб раҳбарияти ёш ҳимоячини жамоанинг узоқ муддатли лойиҳасидаги асосий бўғинлардан бири сифатида кўрмоқда.

ЧелсиХаби АлонсоАнглия Премер-лигасиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди