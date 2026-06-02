Шаҳмат оламида янги давр: Ўзбекистоннинг 1-рақамли шахматчиси ўзгарди

·107·Спорт
Шаҳмат оламида янги давр: Ўзбекистоннинг 1-рақамли шахматчиси ўзгарди

Ўзбек шаҳмати ишқибозлари учун ҳақиқий мақтаниш ва ғурурланиш фасли давом этмоқда! Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) май ойи якунларига кўра, сайёрамизнинг энг кучли ақл-идрок соҳиблари рўйхатини янгилади. Эътиборлиси, дунёнинг энг сара 100 та гроссмейстери орасидан Ўзбекистоннинг нақд 5 нафар вакили жой олди.

Дунё рейтингининг юқори поғоналарида ҳам шиддатли кураш кетмоқда. Рўйхатни ҳамон норвегиялик феномен Магнус Карлсен (2841) бошқариб келаётган бўлса, кейинги икки ўринни бир хил очко билан АҚШлик машҳур гроссмейстерлар — Фабиано Каруана (2792) ва Хикару Накамура (2792) банд этиб туришибди.

Ўзбекистон тахтида ўзгариш: Синдаров 4-ўринга кўтарилди!

Май ойи сарҳисоби ўзбек мухлислари учун кутилмаган ва тарихий янгиликни тақдим этди. Мамлакатимизнинг биринчи рақамли шахматчиси номи ўзгарди. Бунга ҳаваскорлар орасида "профессор" номини олган Жавоҳир Синдаровнинг нуфузли «Superbet Chess Classic Romania–2026» турниридаги феноменал иштироки сабаб бўлди.

Жавоҳир Руминияда бўлиб ўтган халқаро турнирдаги муваффақиятли юришлари эвазига ўз рейтингини нақд 2777 очкога етказиб олди ва сайёрамизнинг энг кучли 4-рақамли шахматчисига айланди!

Кўпчиликнинг севимлиси бўлган Нодирбек Абдусатторов эса ҳозирда юртимизнинг иккинчи рақамли шахматчиси бўлиб турибди. Қизиғи шундаки, Нодирбекнинг ҳисобида ҳам айнан 2777 очко мавжуд, бироқ қўшимча кўрсаткичлар туфайли у FIDE жаҳон рейтингида Жавоҳирдан кейинги, яъни 5-поғонани эгаллаб турибди. Бу икки йигитимизнинг топ-5 таликда туриши — ўзбек спортининг ҳақиқий зафаридир!

Кучли 100 таликдаги бошқа гроссмейстерларимиз

Дунёнинг энг кучли юз нафар шахматчиси орасида қолган уч нафар ҳамюртимиз ҳам мустаҳкам позицияга эга:

  • Нодирбек Якуббоев — 2689 очко билан жаҳонда 40-ўринни эгаллаб турибди.

  • Рустам Қосимжонов — Тажрибали собиқ жаҳон чемпионимиз 2665 очко билан роппа-роса 50-ўриндан жой олган.

  • Шамсиддин Воҳидов — Маҳоратли шахматчимиз 2637 очко тўплаган ҳолда 89-поғонада бормоқда.

Жамоавий муваффақият: Шахсий кўрсаткичлардан ташқари, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси ҳам жаҳон грандлари қаторида эътироф этилмоқда. Вакилларимиз умумий ҳисобда 2623 очко билан FIDE Миллий терма жамоалар рейтингида кучли ўнталикни якунлаб, фахрли 9-ўринни банд этиб туришибди. Йигитларимизга навбатдаги баҳсларда ҳам фақат ва фақат ғалабалар ёр бўлишини тилаб қоламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Шаҳмат оламида янги давр: Ўзбекистоннинг 1-рақамли шахматчиси ўзгарди – Zamin.uz, 02.06.2026