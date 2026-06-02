Элдор Шомуродов Саудия Арабистони клубларининг қизиқиш доирасига тушди

·82·Спорт
Элдор Шомуродов Саудия Арабистони клубларининг қизиқиш доирасига тушди

Ўзбек футболининг фахри ва миллий терма жамоамиз тарихидаги энг буюк тўпурар Элдор Шомуродов атрофида трансфер миш-мишлари яна авж олмоқда. Океан ортида ўтадиган ЖЧ-2026 мусобақаси якунига етгач, маҳоратли ҳужумчимиз ўз клуб фаолиятида кескин бурилиш ясаши мумкин.

Ортда қолган мавсумни Туркия Суперлигасида ҳақиқий "бензин" вазифасини бажариб, юқори нотада якунлаган 30 ёшли форвардимиз Саудия Арабистонининг бой клублари эътиборини тортди. Бу ҳақда нуфузли Metaratings нашри хабар бермоқда.

Инсайдерларнинг таъкидлашича, агар Саудия томонидан ҳам молиявий, ҳам спорт нуқтаи назаридан ҳозиргисидан анча жозибали ва манфаатли таклиф тушса, Шомуродов янги жамоага ўтиш вариантини жиддий кўриб чиқишга тайёр. Айни пайтда Элдорни Туркияда тақдим этилган шароитлар тўлиқ қониқтирмоқда, шу сабабли у фақатгина сезиларли даражада устун бўлган таклифгагина розилик бериши мумкин.

Тўпурарнинг талаби ва клубнинг режаси

Сўнгги қайноқ маълумотларга қараганда, Элдор Шомуродов ўзини ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган клублардан йилига роппа-роса 3 миллион евро миқдорида соф маош талаб қилмоқда.

Ўз навбатида, унинг амалдаги клуби — “Истанбул Башакшеҳир” раҳбарияти ҳам ўзбек форвардини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Истанбулликлар ушбу трансфердан камида 8,5 миллион евро соф даромад ишлаб олишни мақсад қилишган.

Туркиядаги феноменал мавсум ва нархнинг кўтарилиши

Элдорнинг Саудияда бунчалик харидоргир бўлиб қолгани бежиз эмас. Ортда қолган мавсумда ҳамюртимиз рақиблар дарвозасини нақд 22 маротаба ишғол қилиб, Туркия Суперлигасининг энг яхши тўпурари (шаҳоншоҳи) бўлди. Унинг бу сермаҳсуллиги “Истанбул Башакшеҳир”нинг кучли бешликка кириши ва УЕФА Конференциялар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида бош омил бўлди.

Эслатиб ўтамиз, Элдор Италия А Сериясидаги қарийб беш йиллик фаолиятидан сўнг дастлаб Туркия клубига 3 миллион евро эвазига ижарага берилган эди. Кейинчалик, Transfermarkt портали тасдиқлашича, турклар “Рома”га яна 2,8 миллион евро тўлаб, ҳужумчини тўлиқ сотиб олишди ва у билан 2029 йилнинг ўртасигача шартнома имзолашди. Ушбу муваффақиятли юришдан сўнг, Элдорнинг трансфер баҳоси яна 2 миллионга кўтарилиб, умумий қиймати 7 миллион еврога етди.

"Машъал"дан Европа чўққилари сари: Тарихий йўл

Элдор Шомуродовнинг катта футболдаги йўли ўзимизнинг “Машъал” ва “Бунёдкор” клубларида бошланган эди. 2017 йилда у Россиянинг “Ростов” клубига ўтди ва у ерда таниқли мутахассис Валерий Карпин қўл остида ҳақиқий юлдуз даражасига кўтарилди.

2020 йил кузида эса Италиянинг энг кўҳна клуби “Женоа” уни А Серияга олиб кетди. Дебют мавсумидаёқ 8 та гол урган форвардимизни пойтахтнинг машҳур “Рома” клуби ўз сафига қўшиб олди. Римликлар таркибида Элдор 2022 йили УЕФА Конференциялар лигасининг тарихий илк мавсумида бош совринни баланд кўтариб, Европа кубогини ютган илк ўзбек футболчисига айланди. Шундан сўнг у А Сериянинг “Специя” ва “Кальяри” жамоаларида ҳам ижарада тўп тепди.

Терма жамоадаги афсонавий кўрсаткич: Элдор Шомуродов Ўзбекистон миллий терма жамоаси либосида ҳозиргача жами 91 та расмий учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига нақд 44 та гол йўллаган ва жамоа тарихидаги мутлақ рекордчи бўлиб турибди.

Ҳамюртимизга бўлажак Жаҳон чемпионатида ва кейинги фаолиятида улкан зафарлар тилаб қоламиз. Тез орада янги трансфер тафсилотларини Замин саҳифаларида кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди