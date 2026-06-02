Элдор Шомуродов Саудия Арабистони клубларининг қизиқиш доирасига тушди
Ўзбек футболининг фахри ва миллий терма жамоамиз тарихидаги энг буюк тўпурар Элдор Шомуродов атрофида трансфер миш-мишлари яна авж олмоқда. Океан ортида ўтадиган ЖЧ-2026 мусобақаси якунига етгач, маҳоратли ҳужумчимиз ўз клуб фаолиятида кескин бурилиш ясаши мумкин.
Ортда қолган мавсумни Туркия Суперлигасида ҳақиқий "бензин" вазифасини бажариб, юқори нотада якунлаган 30 ёшли форвардимиз Саудия Арабистонининг бой клублари эътиборини тортди. Бу ҳақда нуфузли Metaratings нашри хабар бермоқда.
Инсайдерларнинг таъкидлашича, агар Саудия томонидан ҳам молиявий, ҳам спорт нуқтаи назаридан ҳозиргисидан анча жозибали ва манфаатли таклиф тушса, Шомуродов янги жамоага ўтиш вариантини жиддий кўриб чиқишга тайёр. Айни пайтда Элдорни Туркияда тақдим этилган шароитлар тўлиқ қониқтирмоқда, шу сабабли у фақатгина сезиларли даражада устун бўлган таклифгагина розилик бериши мумкин.
Тўпурарнинг талаби ва клубнинг режаси
Сўнгги қайноқ маълумотларга қараганда, Элдор Шомуродов ўзини ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган клублардан йилига роппа-роса 3 миллион евро миқдорида соф маош талаб қилмоқда.
Ўз навбатида, унинг амалдаги клуби — “Истанбул Башакшеҳир” раҳбарияти ҳам ўзбек форвардини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Истанбулликлар ушбу трансфердан камида 8,5 миллион евро соф даромад ишлаб олишни мақсад қилишган.
Туркиядаги феноменал мавсум ва нархнинг кўтарилиши
Элдорнинг Саудияда бунчалик харидоргир бўлиб қолгани бежиз эмас. Ортда қолган мавсумда ҳамюртимиз рақиблар дарвозасини нақд 22 маротаба ишғол қилиб, Туркия Суперлигасининг энг яхши тўпурари (шаҳоншоҳи) бўлди. Унинг бу сермаҳсуллиги “Истанбул Башакшеҳир”нинг кучли бешликка кириши ва УЕФА Конференциялар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида бош омил бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Элдор Италия А Сериясидаги қарийб беш йиллик фаолиятидан сўнг дастлаб Туркия клубига 3 миллион евро эвазига ижарага берилган эди. Кейинчалик, Transfermarkt портали тасдиқлашича, турклар “Рома”га яна 2,8 миллион евро тўлаб, ҳужумчини тўлиқ сотиб олишди ва у билан 2029 йилнинг ўртасигача шартнома имзолашди. Ушбу муваффақиятли юришдан сўнг, Элдорнинг трансфер баҳоси яна 2 миллионга кўтарилиб, умумий қиймати 7 миллион еврога етди.
"Машъал"дан Европа чўққилари сари: Тарихий йўл
Элдор Шомуродовнинг катта футболдаги йўли ўзимизнинг “Машъал” ва “Бунёдкор” клубларида бошланган эди. 2017 йилда у Россиянинг “Ростов” клубига ўтди ва у ерда таниқли мутахассис Валерий Карпин қўл остида ҳақиқий юлдуз даражасига кўтарилди.
2020 йил кузида эса Италиянинг энг кўҳна клуби “Женоа” уни А Серияга олиб кетди. Дебют мавсумидаёқ 8 та гол урган форвардимизни пойтахтнинг машҳур “Рома” клуби ўз сафига қўшиб олди. Римликлар таркибида Элдор 2022 йили УЕФА Конференциялар лигасининг тарихий илк мавсумида бош совринни баланд кўтариб, Европа кубогини ютган илк ўзбек футболчисига айланди. Шундан сўнг у А Сериянинг “Специя” ва “Кальяри” жамоаларида ҳам ижарада тўп тепди.
Терма жамоадаги афсонавий кўрсаткич: Элдор Шомуродов Ўзбекистон миллий терма жамоаси либосида ҳозиргача жами 91 та расмий учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига нақд 44 та гол йўллаган ва жамоа тарихидаги мутлақ рекордчи бўлиб турибди.
Ҳамюртимизга бўлажак Жаҳон чемпионатида ва кейинги фаолиятида улкан зафарлар тилаб қоламиз. Тез орада янги трансфер тафсилотларини Замин саҳифаларида кузатиб боринг!
…