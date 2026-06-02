Атлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига янги ҳужумчи қидирмоқда
Атлетико Мадрид жамоаси ўзининг асосий ҳужумчиси Хулиан Альварес кетиши эҳтимолига қарши Виктор Осимҳен вариантини кўриб чиқмоқда. Сўнгги вақтларда Атлетико Мадрид ва Барселона клублари ўртасида трансфер масаласида жиддий келишмовчиликлар юзага келди. ОАВда тарқалган хабарларга кўра, Каталония клуби аргентиналик жаҳон чемпионини ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракатларни жадаллаштирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарчи Атлетико Мадрид раҳбарияти Хулиан Альваресни жамоа лойиҳасининг асоси деб ҳисобласа-да, Барселона аллақачон расмий таклиф билан чиққани айтилмоқда. Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, Барселона пойтахт клубига 100 миллион евролик таклифни электрон почта орқали юборган. Бироқ, бу пойгада фақат каталонияликлар эмас, балки PSJ ва Арсенал ҳам фаол иштирок этмоқда.
Вазиятнинг бундай тус олиши Атлетико Мадридни муносиб ўринбосар қидиришга мажбур қилди. Мадридликлар нигерялик ҳужумчи Виктор Осимҳен номзодини асосий мақсад қилиб белгилаган. Ҳозирда Galatasaray сафида тўп сураётган ҳужумчи Туркия чемпионатида ажойиб натижалар кўрсатмоқда.
Виктор Осимҳен трансфери учун даъвогарлар камида 70-100 миллион евро атрофида маблағ сарфлашларига тўғри келади. Шунингдек, ушбу футболчи учун курашда Манчестер Юнайтед ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда. Агар Хулиан Альварес жамоани тарк этса, Атлетико Мадрид айнан Осимҳенни трансфер қилишга бор кучини сафарбар этади.
…