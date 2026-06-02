Атлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига янги ҳужумчи қидирмоқда

·56·Спорт
Атлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига янги ҳужумчи қидирмоқда

Атлетико Мадрид жамоаси ўзининг асосий ҳужумчиси Хулиан Альварес кетиши эҳтимолига қарши Виктор Осимҳен вариантини кўриб чиқмоқда. Сўнгги вақтларда Атлетико Мадрид ва Барселона клублари ўртасида трансфер масаласида жиддий келишмовчиликлар юзага келди. ОАВда тарқалган хабарларга кўра, Каталония клуби аргентиналик жаҳон чемпионини ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракатларни жадаллаштирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарчи Атлетико Мадрид раҳбарияти Хулиан Альваресни жамоа лойиҳасининг асоси деб ҳисобласа-да, Барселона аллақачон расмий таклиф билан чиққани айтилмоқда. Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, Барселона пойтахт клубига 100 миллион евролик таклифни электрон почта орқали юборган. Бироқ, бу пойгада фақат каталонияликлар эмас, балки PSJ ва Арсенал ҳам фаол иштирок этмоқда.

Вазиятнинг бундай тус олиши Атлетико Мадридни муносиб ўринбосар қидиришга мажбур қилди. Мадридликлар нигерялик ҳужумчи Виктор Осимҳен номзодини асосий мақсад қилиб белгилаган. Ҳозирда Galatasaray сафида тўп сураётган ҳужумчи Туркия чемпионатида ажойиб натижалар кўрсатмоқда.

Виктор Осимҳен трансфери учун даъвогарлар камида 70-100 миллион евро атрофида маблағ сарфлашларига тўғри келади. Шунингдек, ушбу футболчи учун курашда Манчестер Юнайтед ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда. Агар Хулиан Альварес жамоани тарк этса, Атлетико Мадрид айнан Осимҳенни трансфер қилишга бор кучини сафарбар этади.

Атлетико МадридХулиан АльваресВиктор ОсимҳенБарселонаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди