Марсель Десаиллй Килиан Мбаппе атрофидаги танқидларга жавоб қайтарди
Франция футболи афсонаси Марсель Десаиллй ўз ҳамюрти Килиан Мбаппе атрофида юзага келган танқидларга кескин муносабат билдирди. Ҳужумчининг Реал Мадрид таркибидаги ўйини ва шахсий ҳаёти борасидаги муҳокамалар фонида, 1998-йилги жаҳон чемпиони юлдуз футболчини ҳимоя қилиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хабарларга кўра, келаётган ёзда Жозе Моуринью "Қироллик клуби" бошқарувини қўлга олиши кутилмоқда. Десаиллйнинг фикрича, янги мураббий тактик тизимни айнан Мбаппе атрофида қуриши, ундан ҳимояда фаол иштирок этишни талаб қилмаслиги лозим. "Мбаппе ҳеч қачон мураббий учун муаммо бўлмаган. Моуринью ҳам буни тасдиқлайди: 'Мен Мбаппенинг йилига урадиган 40-42 та голидан хурсандман, шунчаки жамоани унга мослаштиришим керак', дейди у", — дея таъкидлади собиқ ҳимоячи.
Реал Мадрид сўнгги икки мавсумда йирик совринларсиз қолгани ва бу давр Мбаппенинг 2024-йилдаги трансферига тўғри келгани танқидларни янада кучайтирган эди. Шунингдек, футболчининг Италияга сафари ва жароҳатдан тикланиш жараёни ҳам ОАВда кенг муҳокама қилинди. Бироқ Десаиллй футболчиларнинг шахсий ҳаёти доимий назорат остида бўлиши керак деган фикрга қўшилмайди.
"Мухлислар футболчи фақат клубга тегишли деб ўйлашади, лекин бу муболаға. Бўш вақтимда нима қилишим ўзимнинг ишим. Мбаппени Моуринью учун муаммо деб ҳисобламайман, бу шунчаки тактик мослашув масаласи", — дея қўшимча қилди Десаиллй. Унинг фикрича, Реал Мадрид каби гранд жамоа мавсумда 40 та гол урадиган битта футболчининг ҳимояга қайтмаслигини компенсация қила олиши керак.
Эндиликда асосий эътибор Жозе Моуриньюнинг Винисиус Жуниор, Жуд Беллингем ва Килиан Мбаппе каби юлдузларни қандай қилиб ягона тизимга бирлаштиришига қаратилади. Мадридлик мухлислар ушбу тайинлов жамоанинг икки йиллик совринсиз сериясига чек қўйишига умид қилмоқдалар.
…