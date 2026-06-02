Марсель Десаиллй Килиан Мбаппе атрофидаги танқидларга жавоб қайтарди

·84·Спорт
Марсель Десаиллй Килиан Мбаппе атрофидаги танқидларга жавоб қайтарди

Франция футболи афсонаси Марсель Десаиллй ўз ҳамюрти Килиан Мбаппе атрофида юзага келган танқидларга кескин муносабат билдирди. Ҳужумчининг Реал Мадрид таркибидаги ўйини ва шахсий ҳаёти борасидаги муҳокамалар фонида, 1998-йилги жаҳон чемпиони юлдуз футболчини ҳимоя қилиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хабарларга кўра, келаётган ёзда Жозе Моуринью "Қироллик клуби" бошқарувини қўлга олиши кутилмоқда. Десаиллйнинг фикрича, янги мураббий тактик тизимни айнан Мбаппе атрофида қуриши, ундан ҳимояда фаол иштирок этишни талаб қилмаслиги лозим. "Мбаппе ҳеч қачон мураббий учун муаммо бўлмаган. Моуринью ҳам буни тасдиқлайди: 'Мен Мбаппенинг йилига урадиган 40-42 та голидан хурсандман, шунчаки жамоани унга мослаштиришим керак', дейди у", — дея таъкидлади собиқ ҳимоячи.

Реал Мадрид сўнгги икки мавсумда йирик совринларсиз қолгани ва бу давр Мбаппенинг 2024-йилдаги трансферига тўғри келгани танқидларни янада кучайтирган эди. Шунингдек, футболчининг Италияга сафари ва жароҳатдан тикланиш жараёни ҳам ОАВда кенг муҳокама қилинди. Бироқ Десаиллй футболчиларнинг шахсий ҳаёти доимий назорат остида бўлиши керак деган фикрга қўшилмайди.

"Мухлислар футболчи фақат клубга тегишли деб ўйлашади, лекин бу муболаға. Бўш вақтимда нима қилишим ўзимнинг ишим. Мбаппени Моуринью учун муаммо деб ҳисобламайман, бу шунчаки тактик мослашув масаласи", — дея қўшимча қилди Десаиллй. Унинг фикрича, Реал Мадрид каби гранд жамоа мавсумда 40 та гол урадиган битта футболчининг ҳимояга қайтмаслигини компенсация қила олиши керак.

Эндиликда асосий эътибор Жозе Моуриньюнинг Винисиус Жуниор, Жуд Беллингем ва Килиан Мбаппе каби юлдузларни қандай қилиб ягона тизимга бирлаштиришига қаратилади. Мадридлик мухлислар ушбу тайинлов жамоанинг икки йиллик совринсиз сериясига чек қўйишига умид қилмоқдалар.

Реал МадридКилиан МбаппеЖозе МоуриньюМарсель ДесаиллйФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди