Лионель Скалони Мессининг Жаҳон чемпионатидаги иштироки ҳақида гапирди
Америка қитъаси мезбонлик қилаётган футбол бўйича дунё биринчилиги миллионлаб ишқибозлар қатори нуфузли спорт нашрларининг ҳам диққат марказида турибди. Мусобақанинг энг асосий интригаларидан бири, шубҳасиз, тирик афсона Лионель Мессининг майдондаги ҳаракатлари билан боғлиқ. Амалдаги жаҳон чемпиони — Аргентина миллий терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони «Интер Майами» юлдузининг бўлажак учрашувларда қанчалик тез-тез майдонга тушиши борасидаги саволларга очиқ ва самимий жавоб қайтарди.
Бош мураббий Мессининг жамоа учун қай даражада муҳим фигура эканлигини яна бир бор алоҳида эътироф этиб, унинг майдондаги вақти фақат футболчининг хоҳишига боғлиқлигини маълум қилди.
«Лео ўзи хоҳлаганича ва истаганча тўп суради»
Тажрибали мутахассис Лионель Скалони футбол қиролининг имкониятларига шубҳа қилмаслигини таъкидлаб, қуйидаги фикрларни билдириб ўтди:
«Лео майдонда ўзи қанча хоҳласа, шунча ўйнайди. Чунки барчамиз унинг яшил майдонда нималарга қодир эканлигини ва қандай мўъжизалар ярата олишини жуда яхши биламиз. Унинг ўз фаолиятидаги рекорд олтинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этаётгани биз учун умуман ҳайратланарли эмас. Бу қандай қилиб одамни лол қолдириши мумкин?
Аслида бошқа нарса ҳайратланарли: Мессидек буюк даҳонинг миллий терма жамоа либосида бор-йўғи тўртта бош совринни қўлга киритгани кишини ажаблантиради. Ваҳоланки, у фаолияти давомида яна икки бор "Копа Америка" (Америка кубоги) ва яна бир бор Жаҳон чемпионатида шоҳсупага кўтарилишга жуда ҳам яқин келган эди», — дея Скалонининг сўзларини саҳифаларига кўчирди нуфузли Globo нашри.
Олтинчи мундиалда янги зафарлар сари
Эслатиб ўтамиз, 38 ёшли Лионель Месси Аргентина терма жамоаси билан фаолияти давомида кутилган барча чўққиларни забт этиб улгурди. У 2022 йилги Қатар мундиалчилари қироли бўлишдан ташқари, қитъа миқёсида ҳам йирик ғалабаларни нишонлаган.
Мураббийнинг ушбу ишончли баёнотидан сўнг, аргентиналик мухлислар ЖЧ-2026 учрашувларида севимли сардорларини яна узоқ вақт давомида яшил майдонда кўриш имкониятига эга бўлишади. Месси бошчилигидаги "альбиселесте"га бўлажак ўйинларда чиройли ғалабалар ёр бўлишини тилаб қоламиз. Футбол қиролининг янги рекордларини Замин билан бирга кузатиб боринг!
…