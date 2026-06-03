Ливерпул нишонидаги Ян Диоманде ўзининг янги кумири кимлигини айтди
РБ Леипзиг жамоасининг ёш юлдузи Ян Диоманде ёзги трансфер ойнаси олдидан Европанинг гигант клублари эътиборини тортмоқда. Кот-дъИвуарлик қанот ҳужумчиси Бундеслига доирасида кўрсатаётган ўйинлари билан Ливерпул ва PSJ каби жамоалар ўртасида ҳақиқий курашга сабаб бўлди. 19 ёшли футболчи ўз ўйин услубини шакллантиришда кимлардан ўрнак олаётганини очиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
"Илгари менинг кумирим Криштиано Роналдо эди, шунингдек, Р9 (Роналдо)ни ҳам ёқтирардим. Аммо ҳозирда кўпроқ Винисиус Жуниор ва Килиан Мбаппе каби футболчиларни кузатиб боряпман. Мен ўзим билан бир хил позицияда ўйнайдиган футболчиларнинг ҳаракатларини ўрганишга ва уларнинг энг яхши жиҳатларини майдонда такрорлашга ҳаракат қиламан", — дея таъкидлади Диоманде Sky Sports нашрига берган интервюсида.
Ёш иқтидор эгаси ўз устида ишлашдан тўхтамаётганини ва ҳали мукаммалликдан йироқ эканини тан олди. Жорий мавсумда 118 та муваффақиятли дриблинг билан лигада пешқадамлик қилаётганига қарамай, у камтарликни сақлаб қолган. "Мен ҳам инсонман, хато қилишим мумкин. Агар ёмон ўйин ўтказган бўлсангиз, буни тан олишингиз ва кейингисида қаттиқроқ ишлашингиз керак. Бу мавсумда ҳам ёмон ўйинларим бўлди", — дея қўшимча қилди у.
Ливерпул раҳбарияти Муҳаммад Салах ўрнини босиши мумкин бўлган энг муносиб номзод сифатида айнан Диомандени кўрмоқда. Футболчининг ўзи ҳам аввалроқ TikTok орқали Мерсисайд клубига бўлган меҳрини яширмаган эди: "Мен Ливерпул мухлисиман ва Анфиелд майдонида тўп суришни орзу қиламан. Отам ҳам бир кун келиб мени ўша ерда кўришни хоҳлайди".
Бироқ, ушбу трансферни амалга ошириш осон бўлмайди. РБ Леипзиг ўз юлдузини камида 100 миллион евро эвазига қўйиб юборишга тайёр. Футболчининг немис клуби билан шартномаси 2030-йилгача амал қилади ва клуб раҳбарияти уни камида яна бир мавсум жамоада олиб қолиш ниятида эканини билдирган.
…