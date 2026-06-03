Ливерпул нишонидаги Ян Диоманде ўзининг янги кумири кимлигини айтди

·121·Спорт
Ливерпул нишонидаги Ян Диоманде ўзининг янги кумири кимлигини айтди

РБ Леипзиг жамоасининг ёш юлдузи Ян Диоманде ёзги трансфер ойнаси олдидан Европанинг гигант клублари эътиборини тортмоқда. Кот-дъИвуарлик қанот ҳужумчиси Бундеслига доирасида кўрсатаётган ўйинлари билан Ливерпул ва PSJ каби жамоалар ўртасида ҳақиқий курашга сабаб бўлди. 19 ёшли футболчи ўз ўйин услубини шакллантиришда кимлардан ўрнак олаётганини очиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

"Илгари менинг кумирим Криштиано Роналдо эди, шунингдек, Р9 (Роналдо)ни ҳам ёқтирардим. Аммо ҳозирда кўпроқ Винисиус Жуниор ва Килиан Мбаппе каби футболчиларни кузатиб боряпман. Мен ўзим билан бир хил позицияда ўйнайдиган футболчиларнинг ҳаракатларини ўрганишга ва уларнинг энг яхши жиҳатларини майдонда такрорлашга ҳаракат қиламан", — дея таъкидлади Диоманде Sky Sports нашрига берган интервюсида.

Ёш иқтидор эгаси ўз устида ишлашдан тўхтамаётганини ва ҳали мукаммалликдан йироқ эканини тан олди. Жорий мавсумда 118 та муваффақиятли дриблинг билан лигада пешқадамлик қилаётганига қарамай, у камтарликни сақлаб қолган. "Мен ҳам инсонман, хато қилишим мумкин. Агар ёмон ўйин ўтказган бўлсангиз, буни тан олишингиз ва кейингисида қаттиқроқ ишлашингиз керак. Бу мавсумда ҳам ёмон ўйинларим бўлди", — дея қўшимча қилди у.

Ливерпул раҳбарияти Муҳаммад Салах ўрнини босиши мумкин бўлган энг муносиб номзод сифатида айнан Диомандени кўрмоқда. Футболчининг ўзи ҳам аввалроқ TikTok орқали Мерсисайд клубига бўлган меҳрини яширмаган эди: "Мен Ливерпул мухлисиман ва Анфиелд майдонида тўп суришни орзу қиламан. Отам ҳам бир кун келиб мени ўша ерда кўришни хоҳлайди".

Бироқ, ушбу трансферни амалга ошириш осон бўлмайди. РБ Леипзиг ўз юлдузини камида 100 миллион евро эвазига қўйиб юборишга тайёр. Футболчининг немис клуби билан шартномаси 2030-йилгача амал қилади ва клуб раҳбарияти уни камида яна бир мавсум жамоада олиб қолиш ниятида эканини билдирган.

ЛиверпулРБ ЛеипзигТрансферБундеслигаМуҳаммад Салах
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди