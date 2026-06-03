Габриелнинг футболкалари савдоси пеналтидаги хатодан сўнг 350 фоизга ошди

·99·Спорт
Габриелнинг футболкалари савдоси пеналтидаги хатодан сўнг 350 фоизга ошди

Арсенал ҳимоячиси Габриел Магалҳаес Чемпионлар лигаси финалида PSJга қарши ўйиндаги ҳал қилувчи пеналтини аниқ амалга оширолмаганига қарамай, мухлислар томонидан мисли кўрилмаган даражада қўллаб-қувватланмоқда. Мағлубиятдан сўнг бразилиялик футболчининг исми туширилган либослар савдоси кутилмаганда 350 фоизга ўсиб кетди. The Athletic нашрининг хабар беришича, айнан шу хатодан кейин Габриелнинг исми туширилган футболкалар энг кўп сотилаётган маҳсулотга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Финал баҳсида 28 ёшли ҳимоячи бешинчи зарбани йўллаш учун нуқтага яқинлашган эди, бироқ унинг зарбаси дарвоза тўсини юқорисидан ўтиб кетди. Натижада Париж клуби кетма-кет иккинчи марта Европанинг энг нуфузли совринини қўлга киритди. Шунга қарамай, Арсенал мухлислари ўз футболчисини айблаш ўрнига, унга бирдамлик билдиришди. Дам олиш кунлари Габриелнинг футболкалари савдоси жамоанинг бошқа ҳар қандай юлдузиникидан икки баравар кўп бўлди.

Габриел ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларга мурожаат қилиб, мағлубиятдан қаттиқ қайғуда эканини, аммо 22 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган жамоаси билан фахрланишини билдирди. "Бу жуда оғриқли, лекин мен ушбу мавсумда эришган ютуқларимиздан фахрланаман. Бизни ҳар бир қадамда қўллаб-қувватлаган ажойиб мухлисларимизга раҳмат", — деб ёзди футболчи ўз постида.

Бразилиялик ҳимоячи жорий мавсумда Лондон клубининг муваффақиятларида асосий пойдевор вазифасини ўтади. У барча мусобақаларда 51 та ўйинда майдонга тушиб, 4 та гол уришга муваффақ бўлди. Арсенал билан 2029-йилгача шартномага эга бўлган Габриел жамоа сафида жами 261 та учрашув ўтказган. Битта хато унинг клуб тарихидаги муҳим ўрнига соя сола олмаслиги аниқ.

Эндиликда Габриел бор эътиборини Бразилия терма жамоаси сафидаги халқаро бурчига қаратади. У жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда. Бразилияликлар гуруҳ босқичида Марокаш, Гаити ва Шотландия терма жамоаларига қарши баҳс олиб боришади. Унгача эса ҳимоячи 7-июн куни Мисрга қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушиши кутилмоқда.

АрсеналГабриелЧемпионлар лигасиАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди