Габриелнинг футболкалари савдоси пеналтидаги хатодан сўнг 350 фоизга ошди
Арсенал ҳимоячиси Габриел Магалҳаес Чемпионлар лигаси финалида PSJга қарши ўйиндаги ҳал қилувчи пеналтини аниқ амалга оширолмаганига қарамай, мухлислар томонидан мисли кўрилмаган даражада қўллаб-қувватланмоқда. Мағлубиятдан сўнг бразилиялик футболчининг исми туширилган либослар савдоси кутилмаганда 350 фоизга ўсиб кетди. The Athletic нашрининг хабар беришича, айнан шу хатодан кейин Габриелнинг исми туширилган футболкалар энг кўп сотилаётган маҳсулотга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Финал баҳсида 28 ёшли ҳимоячи бешинчи зарбани йўллаш учун нуқтага яқинлашган эди, бироқ унинг зарбаси дарвоза тўсини юқорисидан ўтиб кетди. Натижада Париж клуби кетма-кет иккинчи марта Европанинг энг нуфузли совринини қўлга киритди. Шунга қарамай, Арсенал мухлислари ўз футболчисини айблаш ўрнига, унга бирдамлик билдиришди. Дам олиш кунлари Габриелнинг футболкалари савдоси жамоанинг бошқа ҳар қандай юлдузиникидан икки баравар кўп бўлди.
Габриел ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларга мурожаат қилиб, мағлубиятдан қаттиқ қайғуда эканини, аммо 22 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган жамоаси билан фахрланишини билдирди. "Бу жуда оғриқли, лекин мен ушбу мавсумда эришган ютуқларимиздан фахрланаман. Бизни ҳар бир қадамда қўллаб-қувватлаган ажойиб мухлисларимизга раҳмат", — деб ёзди футболчи ўз постида.
Бразилиялик ҳимоячи жорий мавсумда Лондон клубининг муваффақиятларида асосий пойдевор вазифасини ўтади. У барча мусобақаларда 51 та ўйинда майдонга тушиб, 4 та гол уришга муваффақ бўлди. Арсенал билан 2029-йилгача шартномага эга бўлган Габриел жамоа сафида жами 261 та учрашув ўтказган. Битта хато унинг клуб тарихидаги муҳим ўрнига соя сола олмаслиги аниқ.
Эндиликда Габриел бор эътиборини Бразилия терма жамоаси сафидаги халқаро бурчига қаратади. У жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда. Бразилияликлар гуруҳ босқичида Марокаш, Гаити ва Шотландия терма жамоаларига қарши баҳс олиб боришади. Унгача эса ҳимоячи 7-июн куни Мисрга қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушиши кутилмоқда.
…