Канадалик мухлислар Ўзбекистоннинг ўйинига қандай баҳо беришди?
Шимолий Америка яшил майдонларида старт оладиган тарихий мундиал арафасида терма жамоалар сўнгги тайёргарлик учрашувларини ўтказишмоқда. Мана шундай қизғин паллада Сречко Катанец бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси бўлажак ЖЧ мезбонларидан бири — Канада терма жамоаси билан куч синашди. Курашларга бой ва жанговар руҳда кечган назорат баҳсида вакилларимиз 0:2 ҳисобида имкониятни бой беришган бўлса-да, майдонда намойиш этилган мазмунли футбол хорижлик мутахассислар ва ишқибозларнинг эътиборини тортди.
Гарчи учрашув мезбонларнинг ғалабаси билан якунланган бўлса-да, Канада футболига ихтисослашган нуфузли нашрлар ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳамюртларимизнинг ҳаракатлари ҳақида жуда илиқ ва ижобий фикрларни билдиришмоқда.
«Ҳисоб ўйиндаги ҳақиқий вазиятни акс эттирмади»
Канаданинг машҳур Sportsnet, Waking The Red ва Canadian Soccer Daily каби спорт порталлари ҳамда Reddit платформасидаги футбол ҳамжамиятларида ушбу баҳс қизғин муҳокама қилинди. Океан ортилик ишқибозларнинг фикрича, майдондаги кураш таблодаги рақамлардан кўра анча кескинроқ тус олган.
Маҳаллий мухлислар биринчи бўлимда Ўзбекистон терма жамоаси Канада вакиллари учун жиддий бош оғриғи ва катта муаммолар туғдира олганини алоҳида эътироф этишган. Кўпчиликнинг таъкидлашича, 2:0 ҳисоби учрашувнинг асл манзарасига унчалик мос келмайди ва ўйин аслида мезбонлар учун анча қийин кечган.
Канада терма жамоаси фақатгина иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган янги кучлар ва асосий таркиб футболчиларининг маҳорати эвазига ўйинда бурилиш ясаб, устунликни ўз томонларига оғдира олганликлари қайд этилган.
Элдор Шомуродовга мақтовлар ва мундиалдаги умидлар
Хорижлик мухлислар муҳокама марказида, шунингдек, миллий жамоамиз сардори Элдор Шомуродов ҳам бўлди. Гарчи тажрибали ҳужумчимиз ушбу учрашувда рақиб дарвозасини ишғол эта олмаган бўлса-да, ўзининг тинимсиз ҳаракатлари, курашувчанлиги ва прессинглари билан Канада мудофаа чизиғи вакилларини доимий хавф ва қўрқувда ушлаб тургани алоҳида олқишланди.
Хорижлик мухлислар хулосаси: Океан ортилик футбол ишқибозлари Ўзбекистон терма жамоасининг ҳимоядаги тартибли, зич ўйини ва чақмоқдек тезкор қарши ҳужумларга ўтиш тактикасини юқори баҳолашди. Ҳатто айрим мухлислар бўлажак Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ҳар қандай гранд рақиб учун жуда ноқулай ва сюрпризларга бой жамоага айланиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.
Мағлубиятга қарамай, дунё футболи жамоатчилигида ижобий таассурот қолдирган "оқ бўрилар"га бўлажак расмий ЖЧ-2026 баҳсларида улкан зафарлар ва тарихий ғалабалар тилаб қоламиз! Терма жамоамизнинг мундиалдаги юришларини Замин билан биргаликда кузатиб боринг!
…