Рубен Диаш фаолиятини «Реал» клубида давом эттиришга қарор қилди

·120·Спорт
Рубен Диаш фаолиятини «Реал» клубида давом эттиришга қарор қилди

Европа футболида трансфер янгиликлари қизғин паллага кириб бормоқда. Навбатдаги оламшумул ва шов-шувли хабар Англия ҳамда Испания грандлари ўртасида кузатилиши кутиляпти. «Манчестер Сити» ҳамда Португалия миллий терма жамоасининг маҳоратли марказий ҳимоячиси Рубен Диаш жорий ёзги трансфер ойнасида фаолиятида кескин бурилиш ясаб, клубини ўзгартиришга яқин турибди.

Испаниянинг нуфузли El Debate нашри журналистлари тарқатган сўнгги сенсацион маълумотларга қараганда, тажрибали ҳимоячи Мадриднинг «Реал» клуби таклифини қабул қилишга ва фаолиятини "Сантьяго Бернабеу"да давом эттиришга узил-кесил қарор қилган.

«Қироллик клуби»нинг эски таниши ва трансфер баҳоси

Аслида «Қироллик клуби»нинг португалиялик ушбу ҳимоячига бефарқ эмаслиги ва унинг ҳаракатларини узоқ вақтдан бери кузатиб келаётгани ҳақидаги хабарлар аввалроқ ҳам спорт матбуотида тез-тез кўриниш бериб турган эди. Эндиликда бу қизиқишлар расмий тус олиш арафасида.

Айни пайтда 29 ёшли Рубен Диашнинг «Манчестер Сити» билан амалдаги меҳнат шартномаси 2029 йилнинг ўрталарига қадар мўлжалланган. Футбол оламидаги нуфузли манбалар ушбу ҳимоячининг трансфер бозоридаги нақд қийматини 60 миллион евро деб баҳоламоқда. Мадридликлар мудофаани кучайтириш учун мана шундай йирик суммадан воз кечишга тайёр эканликлари айтилмоқда.

АПЛдаги ишончли статистика ва мухлислар интизор кутаётган хушхабар

Рубен Диаш якунига етган Англия Премьер-лигаси мавсумида ҳам Хосеп Гвардиола жамоасининг асосий устунларидан бири бўлди. У ички чемпионат доирасида жами 26 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 2 та гол киритишга ҳам муваффақ бўлди. Шунингдек, кескин курашларга бой баҳсларда ўз ҳисобига 3 та сариқ карточка ёздириб қўйди.

Агар ушбу трансфер муваффақиятли якунига етса, «Реал Мадрид» мудофаа чизиғи дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири билан янада мустаҳкамланади. Бу эса бутун дунёдаги, жумладан юртимиздаги "мадридчилар" учун ҳақиқий байрам туҳфаси бўлиши аниқ! Ушбу оламшумул трансфернинг ҳар бир қадамини Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди