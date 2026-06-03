Рубен Диаш фаолиятини «Реал» клубида давом эттиришга қарор қилди
Европа футболида трансфер янгиликлари қизғин паллага кириб бормоқда. Навбатдаги оламшумул ва шов-шувли хабар Англия ҳамда Испания грандлари ўртасида кузатилиши кутиляпти. «Манчестер Сити» ҳамда Португалия миллий терма жамоасининг маҳоратли марказий ҳимоячиси Рубен Диаш жорий ёзги трансфер ойнасида фаолиятида кескин бурилиш ясаб, клубини ўзгартиришга яқин турибди.
Испаниянинг нуфузли El Debate нашри журналистлари тарқатган сўнгги сенсацион маълумотларга қараганда, тажрибали ҳимоячи Мадриднинг «Реал» клуби таклифини қабул қилишга ва фаолиятини "Сантьяго Бернабеу"да давом эттиришга узил-кесил қарор қилган.
«Қироллик клуби»нинг эски таниши ва трансфер баҳоси
Аслида «Қироллик клуби»нинг португалиялик ушбу ҳимоячига бефарқ эмаслиги ва унинг ҳаракатларини узоқ вақтдан бери кузатиб келаётгани ҳақидаги хабарлар аввалроқ ҳам спорт матбуотида тез-тез кўриниш бериб турган эди. Эндиликда бу қизиқишлар расмий тус олиш арафасида.
Айни пайтда 29 ёшли Рубен Диашнинг «Манчестер Сити» билан амалдаги меҳнат шартномаси 2029 йилнинг ўрталарига қадар мўлжалланган. Футбол оламидаги нуфузли манбалар ушбу ҳимоячининг трансфер бозоридаги нақд қийматини 60 миллион евро деб баҳоламоқда. Мадридликлар мудофаани кучайтириш учун мана шундай йирик суммадан воз кечишга тайёр эканликлари айтилмоқда.
АПЛдаги ишончли статистика ва мухлислар интизор кутаётган хушхабар
Рубен Диаш якунига етган Англия Премьер-лигаси мавсумида ҳам Хосеп Гвардиола жамоасининг асосий устунларидан бири бўлди. У ички чемпионат доирасида жами 26 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 2 та гол киритишга ҳам муваффақ бўлди. Шунингдек, кескин курашларга бой баҳсларда ўз ҳисобига 3 та сариқ карточка ёздириб қўйди.
Агар ушбу трансфер муваффақиятли якунига етса, «Реал Мадрид» мудофаа чизиғи дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири билан янада мустаҳкамланади. Бу эса бутун дунёдаги, жумладан юртимиздаги "мадридчилар" учун ҳақиқий байрам туҳфаси бўлиши аниқ! Ушбу оламшумул трансфернинг ҳар бир қадамини Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…