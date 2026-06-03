Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқда

·0·Спорт
Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқда

Президентлик сайловлари якунланиши арафасида Реал Мадрид келгуси мавсум учун таркибни кучайтириш ишларини бошлаб юборди. Флорентино Перез агар 7-июн куни бўлиб ўтадиган сайловда ғалаба қозонса, жамоа икки янги футболчи трансферини расман эълон қилиши кутилмоқда. Хабарларга кўра, Ливерпул марказий ҳимоячиси Ибраҳима Конате эркин агент сифатида Мадрид клуби билан тўрт йиллик шартнома борасида келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шу билан бирга, таниқли инсайдер Fabrizio Romano Реал Мадрид Интер ҳимоячиси Дензел Думфриес трансферини ҳам ҳал қилганини маълум қилди. Мадридликлар нидерландиялик футболчининг шартномасидаги 20 миллион евролик товон пулини фаоллаштиришга қарор қилишган. Думфриес Интер сафида ўнг қанотда ўзининг энг яхши мавсумларидан бирини ўтказди ва Чемпионлар лигаси ярим финалида Барселона дарвозасига йўл топиб, жамоасининг финалга чиқишига катта ҳисса қўшди.

Дензел Думфриес ўтган мавсумда жароҳатларига қарамай, 47 та ўйинда 11 та гол ва 6 та голли узатмани амалга оширди. Унинг самарадорлиги Реал Мадрид скаутлари эътиборини тортган. Интер эса унинг ўрнига Аталанта аъзоси Марко Палестра номзодини кўриб чиқмоқда, бироқ бу трансфер Милан клубига камида 50 миллион еврога тушиши мумкин.

Реал МадридТрансферларИбраҳима КонатеДензел ДумфриесФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди