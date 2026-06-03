Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқда
Президентлик сайловлари якунланиши арафасида Реал Мадрид келгуси мавсум учун таркибни кучайтириш ишларини бошлаб юборди. Флорентино Перез агар 7-июн куни бўлиб ўтадиган сайловда ғалаба қозонса, жамоа икки янги футболчи трансферини расман эълон қилиши кутилмоқда. Хабарларга кўра, Ливерпул марказий ҳимоячиси Ибраҳима Конате эркин агент сифатида Мадрид клуби билан тўрт йиллик шартнома борасида келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шу билан бирга, таниқли инсайдер Fabrizio Romano Реал Мадрид Интер ҳимоячиси Дензел Думфриес трансферини ҳам ҳал қилганини маълум қилди. Мадридликлар нидерландиялик футболчининг шартномасидаги 20 миллион евролик товон пулини фаоллаштиришга қарор қилишган. Думфриес Интер сафида ўнг қанотда ўзининг энг яхши мавсумларидан бирини ўтказди ва Чемпионлар лигаси ярим финалида Барселона дарвозасига йўл топиб, жамоасининг финалга чиқишига катта ҳисса қўшди.
Дензел Думфриес ўтган мавсумда жароҳатларига қарамай, 47 та ўйинда 11 та гол ва 6 та голли узатмани амалга оширди. Унинг самарадорлиги Реал Мадрид скаутлари эътиборини тортган. Интер эса унинг ўрнига Аталанта аъзоси Марко Палестра номзодини кўриб чиқмоқда, бироқ бу трансфер Милан клубига камида 50 миллион еврога тушиши мумкин.
…