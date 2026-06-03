Хави Симонс ижтимоий тармоқларда Савинҳонинг Тоттенхемга ўтишига шама қилди

·133·Спорт
Хави Симонс ижтимоий тармоқларда Савинҳонинг Тоттенхемга ўтишига шама қилди

Тоттенхем плеймейкери Хави Симонс собиқ жамоадоши Савинҳо билан яна бир клубда бирлашиши мумкинлигига шама қилиб, “шпорлар” мухлисларини ҳаяжонга солди. Шимолий Лондон клуби Манчестер Сити қанот ҳужумчисини Тоттенхем Ҳотспур Стадиумга олиб келиш устида фаол иш олиб бормоқда. Бразилиялик футболчи учун Этиҳад стадиони даги ўтган мавсум анча омадсиз кечди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хави Симонс ўзининг Instagram саҳифасидаги фаоллиги орқали Савинҳо Тоттенхемнинг ёзги трансферлар рўйхатида юқори ўринда турганини тасдиқлагандек бўлди. Ушбу икки футболчи ўз вақтида PSV жамоасида бирга тўп суришган. Симонснинг ижтимоий тармоқлардаги ҳаракатлари Манчестер Сити таркибида ўз ўрнини топа олмаётган вингернинг трансфери тезлашаётганидан далолат бермоқда.

Бразилиялик вингер 2025-26-йилги Англия Премер-лигаси якунига кўра жамоа учун кераксиз деб ҳисобланмоқда. Ўтган йили 2031-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаганига қарамай, Савинҳо яқинда клубни тарк этган Пеп Гуардиола қўл остида асосий таркибдан жой ололмади. Тоттенхем эса ўтган омадсиз мавсумдан сўнг таркибни қайта шакллантиришга шошилмоқда.

Трансфер эксперти Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, Савинҳонинг Тоттенхемга ўтиши бўйича музокаралар давом этмоқда ва жараён ижобий томонга силжимоқда. Манчестер Сити 22 ёшли футболчини тахминан 60 миллион фунт стерлингга баҳоламоқда. Янги мураббий Энзо Мареска таркибни янгилашни мақсад қилгани сабабли, клуб муносиб таклиф тушса, футболчини сотишга тайёр.

Савинҳонинг ўзи ҳам кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун Лондон клубига ўтишга розилик берган. Тоттенхем раҳбарияти ўтган мавсумдаги хавфли ҳудуддан узоқлашиш ва ҳужумкорликни ошириш учун бразилиялик футболчини асосий нишон сифатида кўрмоқда. Fabrizio Romano Х платформасида: “Савинҳо бўйича музокаралар яхши кетмоқда, Тоттенхем футболчининг ўзи ҳам бу трансферни хоҳлаётганига ишонади”, дея хабар қолдирди.

ТоттенхемМанчестер СитиСавинҳоХави СимонсТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди