Ўзбекистонда электр истеъмоли ва ишлаб чиқаришда янги рекорд ўрнатилди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда электр истеъмоли ва ишлаб чиқаришда янги рекорд ўрнатилди

Ўзбекистон ягона энергетика тизимида 17 июль куни электр энергияси истеъмоли ва ишлаб чиқариш ҳажми бўйича навбатдаги рекорд кўрсаткичлар қайд этилди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги маълум қилди.

Вазирлик маълумотига кўра, суткалик электр энергияси истеъмоли 293,4 миллион киловатт-соатни ташкил этган. Бу ўтган йил ёз мавсумида кузатилган энг юқори кўрсаткичдан 20,8 миллион киловатт-соатга, яъни 7,6 фоизга юқори бўлди.

Шу куни электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми ҳам рекорд даражага етиб, 296,1 миллион киловатт-соатни ташкил этди. Натижада бир кун аввал, 16 июльда қайд этилган 295,4 миллион киловатт-соатлик рекорд ҳам янгиланди.

Бундан ташқари, кичик қувватли қуёш фотоэлектр станцияларида ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳам ҳисобга олинганда, мамлакат бўйича бир суткада жами 305 миллион киловатт-соат электр энергияси ишлаб чиқарилган. Бу аввалги кундагига нисбатан 9,6 миллион киловатт-соат ёки 3,2 фоизга кўпдир.

Энергетика вазирлиги қайд этишича, диспетчерлик хизматлари электр тармоқларидаги юклама ҳамда узатиш ускуналарининг техник ҳолатини 24 соат давомида реал вақт режимида кузатиб боради. Зарурат туғилганда эса тармоқлардаги ортиқча юкламанинг олдини олиш, ускуналарнинг қизиб кетмаслигини таъминлаш ва электр таъминотининг барқарорлигини сақлаш мақсадида юкламалар қайта тақсимланади ҳамда тезкор чоралар кўрилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда қалбаки 20 минг доллар сотмоқчи бўлганлар ушландиТошкентда қалбаки 20 минг доллар сотмоқчи бўлганлар ушландиБугун, 11:21Рустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиРустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиБугун, 10:34Тошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезд қатнови бошландиТошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезд қатнови бошландиБугун, 10:18Рустам Жўраев Президент хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиРустам Жўраев Президент хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиБугун, 10:10Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқдаАлишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқдаБугун, 05:15Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?Кеча, 16:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади