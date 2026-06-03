Жуд Беллингем Ливерпулга ўтадими? Робби Фаулер трансфер ҳақида гапирди
Ливерпул афсонаси Робби Фаулер Англия терма жамоаси юлдузи Жуд Беллингем келажакда Мерсисайд клубига ўтиши мумкинлиги ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ҳозирда Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилаётган 22 ёшли ярим ҳимоячи Испаниядаги саргузаштлари якунлангач, Англия Премер-лигасига қайтишни исташи мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Беллингэм ўз фаолиятини Бирмингҳам Ситй академиясида бошлаб, 16 ёшидаёқ асосий жамоада дебют қилган эди. 2020-йилда у Боруссия Дортмунд сафига ўтиб, у ерда ўз салоҳиятини тўлиқ намоён этди. 2023-йилда эса 103 миллион евро эвазига Реал Мадрид билан шартнома имзолади ва қисқа вақт ичида "Олтин тўп"га номзодлар қаторига кирди.
Сўнгги икки мавсумда жароҳатлар унинг ўсишига бироз тўсқинлик қилди ва Англия терма жамоасида Морган Рогерц каби футболчилар томонидан рақобат кучайди. Шунга қарамай, Беллингэм Чемпионлар лигаси ғолиби сифатида дунёнинг энг кучли ўйинчиларидан бири бўлиб қолмоқда.
Робби Фаулер ГОАЛ нашрига берган интервюсида шундай деди: "Мен Ливерпул мухлиси сифатида энг яхши футболчиларни Энфилдда кўришни хоҳлайман. Ҳозирда у дунёнинг энг буюк клубларидан бири Реал Мадридда ўйнамоқда, шунинг учун яқин орада Премер-лигага қайтишни истамаса керак. Аммо 3-5 йилдан кейин бу трансфер амалга ошса, ҳайрон қолмайман".
…