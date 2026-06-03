Жуд Беллингем Ливерпулга ўтадими? Робби Фаулер трансфер ҳақида гапирди

·213·Спорт
Жуд Беллингем Ливерпулга ўтадими? Робби Фаулер трансфер ҳақида гапирди

Ливерпул афсонаси Робби Фаулер Англия терма жамоаси юлдузи Жуд Беллингем келажакда Мерсисайд клубига ўтиши мумкинлиги ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ҳозирда Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилаётган 22 ёшли ярим ҳимоячи Испаниядаги саргузаштлари якунлангач, Англия Премер-лигасига қайтишни исташи мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Беллингэм ўз фаолиятини Бирмингҳам Ситй академиясида бошлаб, 16 ёшидаёқ асосий жамоада дебют қилган эди. 2020-йилда у Боруссия Дортмунд сафига ўтиб, у ерда ўз салоҳиятини тўлиқ намоён этди. 2023-йилда эса 103 миллион евро эвазига Реал Мадрид билан шартнома имзолади ва қисқа вақт ичида "Олтин тўп"га номзодлар қаторига кирди.

Сўнгги икки мавсумда жароҳатлар унинг ўсишига бироз тўсқинлик қилди ва Англия терма жамоасида Морган Рогерц каби футболчилар томонидан рақобат кучайди. Шунга қарамай, Беллингэм Чемпионлар лигаси ғолиби сифатида дунёнинг энг кучли ўйинчиларидан бири бўлиб қолмоқда.

Робби Фаулер ГОАЛ нашрига берган интервюсида шундай деди: "Мен Ливерпул мухлиси сифатида энг яхши футболчиларни Энфилдда кўришни хоҳлайман. Ҳозирда у дунёнинг энг буюк клубларидан бири Реал Мадридда ўйнамоқда, шунинг учун яқин орада Премер-лигага қайтишни истамаса керак. Аммо 3-5 йилдан кейин бу трансфер амалга ошса, ҳайрон қолмайман".

ЛиверпулРеал МадридЖуд БеллингемАнглия Премер-лигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди