Абдуқодир Ҳусановнинг трансфер баҳоси 50 миллион еврога етди

·101·Спорт
Абдуқодир Ҳусановнинг трансфер баҳоси 50 миллион еврога етди
Аудио версияси

Ўзбек футболи ишқибозлари учун ҳақиқий фахр ва қувонч бағишловчи навбатдаги хушхабар Англия яшил майдонларидан етиб келди. Дунёнинг энг кучли ва шиддатли ички чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигасида тўп сурадиган профессионал футболчиларнинг бозор қийматлари қайта кўриб чиқилди ва янгиланди. Эътиборлиси, ушбу янгиланиш натижасида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг маҳоратли аъзоси ва Англиянинг амалдаги гранд клуби — "Манчестер Сити" клуби мустаҳкам ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг ҳам трансфер нархи сезиларли даражада юқорилади.

Тарихий ўсиш: Абдуқодир Ҳусанов Осиёнинг энг қиммат футболчиси!

Дунё футболи статистикаси ва трансферларини ёритиб борувчи нуфузли «Transfermarkt» порталининг охирги эълон қилган расмий маълумотларига кўра, 21 ёшли иқтидорли ҳимоячимизнинг трансфер баҳоси рекорд даражада ўсди:

  • Аввалги баҳоси: 35 миллион евро

  • Жорий янги баҳоси: 50 миллион евро

  • Нархдаги соф ўсиш: 15 миллион евро (қарийб 43 фоизга ёки аввалги қийматига нисбатан 1,4 баробар юқори)

Бундай катта сакраш вақтинчалик эмас, балки ўзбекистонлик ҳимоячининг сўнгги мавсум давомида кўрсатган ўта барқарор ва юқори савиядаги ўйинлари, шунингдек, "Манчестер Сити"нинг асосий таркибидаги ишончли ҳамда мазмунли ҳаракатлари ортидан келиб чиқди. Мана шу тарихий натижа эвазига Абдуқодир Ҳусанов айни пайтда расман бутун Осиё қитъасининг энг қимматбаҳо футболчиси сифатида эътироф этилмоқда.

Миллий терма жамоа ва олдиндаги йирик синов

Айни кунларда ҳамюртимиз фақат клуб миқёсида эмас, балки халқаро майдонда ҳам юртимиз шарафини муносиб ҳимоя қилишда давом этмоқда. Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Ҳусанов ҳозирда Ўзбекистон миллий терма жамоаси йиғинига қўшилган бўлиб, вакилларимиз билан биргаликда 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг (мундиал) финал босқичига жиддий ҳозирлик кўрмоқда.

Навбатдаги катта ўйин: Олдинда турган ушбу нуфузли дунё биринчилиги олдидан терма жамоамиз навбатдаги жиддий ва қизиқарли назорат учрашувини Европанинг энг кучли жамоаларидан бири — Нидерландия миллий терма жамоасига қарши ўтказади.

Биз эса ўз навбатида Абдуқодирга ҳам "Манчестер Сити" сафида, ҳам Ватанимиз бош жамоасида янгидан-янги ғалабалар ва улкан зафарлар тилаб қоламиз! Ўзбек футболининг энг сўнгги, ишончли ва қувончли хабарларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди