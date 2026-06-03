Абдуқодир Ҳусановнинг трансфер баҳоси 50 миллион еврога етди
Ўзбек футболи ишқибозлари учун ҳақиқий фахр ва қувонч бағишловчи навбатдаги хушхабар Англия яшил майдонларидан етиб келди. Дунёнинг энг кучли ва шиддатли ички чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигасида тўп сурадиган профессионал футболчиларнинг бозор қийматлари қайта кўриб чиқилди ва янгиланди. Эътиборлиси, ушбу янгиланиш натижасида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг маҳоратли аъзоси ва Англиянинг амалдаги гранд клуби — "Манчестер Сити" клуби мустаҳкам ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг ҳам трансфер нархи сезиларли даражада юқорилади.
Тарихий ўсиш: Абдуқодир Ҳусанов Осиёнинг энг қиммат футболчиси!
Дунё футболи статистикаси ва трансферларини ёритиб борувчи нуфузли «Transfermarkt» порталининг охирги эълон қилган расмий маълумотларига кўра, 21 ёшли иқтидорли ҳимоячимизнинг трансфер баҳоси рекорд даражада ўсди:
Аввалги баҳоси: 35 миллион евро
Жорий янги баҳоси: 50 миллион евро
Нархдаги соф ўсиш: 15 миллион евро (қарийб 43 фоизга ёки аввалги қийматига нисбатан 1,4 баробар юқори)
Бундай катта сакраш вақтинчалик эмас, балки ўзбекистонлик ҳимоячининг сўнгги мавсум давомида кўрсатган ўта барқарор ва юқори савиядаги ўйинлари, шунингдек, "Манчестер Сити"нинг асосий таркибидаги ишончли ҳамда мазмунли ҳаракатлари ортидан келиб чиқди. Мана шу тарихий натижа эвазига Абдуқодир Ҳусанов айни пайтда расман бутун Осиё қитъасининг энг қимматбаҳо футболчиси сифатида эътироф этилмоқда.
Миллий терма жамоа ва олдиндаги йирик синов
Айни кунларда ҳамюртимиз фақат клуб миқёсида эмас, балки халқаро майдонда ҳам юртимиз шарафини муносиб ҳимоя қилишда давом этмоқда. Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Ҳусанов ҳозирда Ўзбекистон миллий терма жамоаси йиғинига қўшилган бўлиб, вакилларимиз билан биргаликда 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг (мундиал) финал босқичига жиддий ҳозирлик кўрмоқда.
Навбатдаги катта ўйин: Олдинда турган ушбу нуфузли дунё биринчилиги олдидан терма жамоамиз навбатдаги жиддий ва қизиқарли назорат учрашувини Европанинг энг кучли жамоаларидан бири — Нидерландия миллий терма жамоасига қарши ўтказади.
Биз эса ўз навбатида Абдуқодирга ҳам "Манчестер Сити" сафида, ҳам Ватанимиз бош жамоасида янгидан-янги ғалабалар ва улкан зафарлар тилаб қоламиз! Ўзбек футболининг энг сўнгги, ишончли ва қувончли хабарларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг.
…