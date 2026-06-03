Боруссия Дортмунд Эвертон ярим ҳимоячиси учун курашга қўшилди

·89·Спорт
Боруссия Дортмунд Эвертон ярим ҳимоячиси учун курашга қўшилди
Аудио версияси

Германиянинг Боруссия Дортмунд клуби Англия Премер-лигасида ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўзга ташланаётган Тим Ироэгбунамга жиддий қизиқиш билдирмоқда. 22 ёшли иқтидорли футболчи Европанинг бир қатор етакчи жамоалари эътиборини тортган бўлиб, ҳозирда Дортмунд ва Штутгарт уни ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

SportсБоом нашри берган хабарга кўра, Боруссия Дортмунд раҳбарияти Ироэгбунамни ёзги трансферлар рўйхатига киритган. Бундеслига гиганти ҳам ички чемпионат, ҳам Чемпионлар лигаси баҳслари учун таркибни кучайтиришни мақсад қилган ва бу бақувват ярим ҳимоячини жамоа учун идеал номзод деб ҳисобламоқда.

Ўтган мавсумда барча мусобақаларда 31 та ўйинда майдонга тушиб, учта голли узатмани амалга оширган ёш юлдуз кўплаб клублар скаутлари назарига тушди. Штутгарт ҳам футболчи учун курашда фаол иштирок этмоқда, бироқ Эвертон ўзининг ўсиб бораётган юлдузини қўйиб юбормоқчи эмас.

Ҳозирда Мерсисайд клуби вазиятни тўлиқ назорат қилмоқда, чунки Ироэгбунамнинг шартномаси 2027-йилгача амал қилади. Мураббий Давид Моес қўл остида у асосий таркибнинг муқим аъзосига айланди ва жорий мавсумда 18 та ўйинни илк дақиқалардан бошлади. Футболчининг ўзи ҳам клубдаги ҳолатидан мамнун ва ўйин амалиёти кафолатланган жойда қолишни афзал кўрмоқда.

Эвертон футболчини сотишни истамаса-да, агар молиявий жиҳатдан жуда жозибадор таклиф тушса, музокараларга киришиши мумкин. Боруссия Дортмунд бундай катта маблағни тўлашга тайёр ёки тайёр эмаслиги яқин ҳафталарда маълум бўлади.

Боруссия ДортмундЭвертонТрансферБундеслигаАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди