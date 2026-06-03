Боруссия Дортмунд Эвертон ярим ҳимоячиси учун курашга қўшилди
Германиянинг Боруссия Дортмунд клуби Англия Премер-лигасида ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўзга ташланаётган Тим Ироэгбунамга жиддий қизиқиш билдирмоқда. 22 ёшли иқтидорли футболчи Европанинг бир қатор етакчи жамоалари эътиборини тортган бўлиб, ҳозирда Дортмунд ва Штутгарт уни ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
SportсБоом нашри берган хабарга кўра, Боруссия Дортмунд раҳбарияти Ироэгбунамни ёзги трансферлар рўйхатига киритган. Бундеслига гиганти ҳам ички чемпионат, ҳам Чемпионлар лигаси баҳслари учун таркибни кучайтиришни мақсад қилган ва бу бақувват ярим ҳимоячини жамоа учун идеал номзод деб ҳисобламоқда.
Ўтган мавсумда барча мусобақаларда 31 та ўйинда майдонга тушиб, учта голли узатмани амалга оширган ёш юлдуз кўплаб клублар скаутлари назарига тушди. Штутгарт ҳам футболчи учун курашда фаол иштирок этмоқда, бироқ Эвертон ўзининг ўсиб бораётган юлдузини қўйиб юбормоқчи эмас.
Ҳозирда Мерсисайд клуби вазиятни тўлиқ назорат қилмоқда, чунки Ироэгбунамнинг шартномаси 2027-йилгача амал қилади. Мураббий Давид Моес қўл остида у асосий таркибнинг муқим аъзосига айланди ва жорий мавсумда 18 та ўйинни илк дақиқалардан бошлади. Футболчининг ўзи ҳам клубдаги ҳолатидан мамнун ва ўйин амалиёти кафолатланган жойда қолишни афзал кўрмоқда.
Эвертон футболчини сотишни истамаса-да, агар молиявий жиҳатдан жуда жозибадор таклиф тушса, музокараларга киришиши мумкин. Боруссия Дортмунд бундай катта маблағни тўлашга тайёр ёки тайёр эмаслиги яқин ҳафталарда маълум бўлади.
…