Интер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирди

·23·Спорт
Интер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирди

Италиянинг Интер клуби президенти Гиусеппе Маротта жамоа ҳимоячиси Алессандро Бастонининг Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилол клубига трансфер қилиниши борасидаги миш-мишларга нуқта қўйди. Сўнгги кунларда спорт матбуотида Ар-Риёд клуби италиялик иқтидорли ҳимоячини ўз сафига қўшиб олмоқчи экани ҳақида хабарлар кенг тарқалган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Ал-Ҳилол раҳбарияти 2025-2026-йилги мавсумдаги омадсиз иштирокдан сўнг таркибни тубдан янгилашни режалаштирмоқда. Ўтган мавсумда жамоа фақатгина Икки муқаддас масжид ходими кубогини қўлга киритиш билан чекланди. Шу сабабли клуб раҳбарияти келаси мавсум учун ҳимоя чизиғини кучайтиришни мақсад қилган.

Таниқли инсайдер Джанлука Ди Марзио аввалроқ Ал-Ҳилол устози Симоне Инзагҳи (агар у Саудия клубига ўтса) раҳбариятдан айнан Алессандро Бастонини сотиб олишни сўрагани ҳақида хабар берган эди. Бироқ Интер раҳбари Гиусеппе Маротта 365Scores нашрига берган интервюсида бу маълумотларни рад этди.

Интер ҳимоячисини қўйиб юбормоқчи эмас

Мароттанинг таъкидлашича, ҳозирги вақтга қадар Саудия клубидан Бастони бўйича ҳеч қандай расмий таклиф келиб тушмаган. "ОАВда тарқалаётган барча хабарлар шунчаки миш-мишдан бошқа нарса эмас. Бизнинг Бастони борасидаги позициямиз барчага аён", — дея қўшимча қилди Интер президенти.

Миланликлар клуби 2026-2027-йилги мавсумда ҳам Алессандро Бастонини жамоанинг асосий таянч нуқталаридан бири сифатида кўрмоқда. Интер раҳбарияти ҳимоячини сотиш ниятида эмаслигини ва у билан ҳамкорликни давом эттиришни режалаштираётганини очиқчасига маълум қилди.

Барселона ва бошқа йирик трансферлар

Шу билан бирга, трансфер бозорида Испаниянинг Барселона клуби атрофида ҳам қизиқарли воқеалар ривожланмоқда. Каталонияликлар таркибни кучайтириш мақсадида бир вақтнинг ўзида икки нафар юлдуз футболчи — Жоау Канцело ва Дарвин Нунез трансфери бўйича иш олиб бораётгани айтилмоқда.

Ал-Ҳилол эса марказий ҳимоя чизиғини кучайтириш бўйича ўзининг муқобил режаларига эга. Агар Бастони трансфери амалга ошмаса, клуб бошқа номзодларни кўриб чиқишга мажбур бўлади. 365Scores нашри хабарига кўра, Ар-Рийодликлар аллақачон бир нечта юқори савияли ҳимоячилар рўйхатини шакллантириб бўлган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Саудия Арабистони клублари Европанинг етакчи футболчиларига қизиқиш билдиришда давом этмоқда, бироқ Интер каби гранд жамоалар ўз етакчиларини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Келгуси трансфер ойнаси ушбу қарама-қаршиликлар фонида жуда қизғин ўтиши кутилмоқда.

ИнтерАл-ҲилолАлессандро БастониТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?Бугун, 23:11Ламине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчдиЛамине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчдиБугун, 23:10Лионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиБугун, 22:50Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқинАлежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқинБугун, 22:36Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиБугун, 22:15Винисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилдиВинисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилдиБугун, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"