Интер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирди
Италиянинг Интер клуби президенти Гиусеппе Маротта жамоа ҳимоячиси Алессандро Бастонининг Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилол клубига трансфер қилиниши борасидаги миш-мишларга нуқта қўйди. Сўнгги кунларда спорт матбуотида Ар-Риёд клуби италиялик иқтидорли ҳимоячини ўз сафига қўшиб олмоқчи экани ҳақида хабарлар кенг тарқалган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Ал-Ҳилол раҳбарияти 2025-2026-йилги мавсумдаги омадсиз иштирокдан сўнг таркибни тубдан янгилашни режалаштирмоқда. Ўтган мавсумда жамоа фақатгина Икки муқаддас масжид ходими кубогини қўлга киритиш билан чекланди. Шу сабабли клуб раҳбарияти келаси мавсум учун ҳимоя чизиғини кучайтиришни мақсад қилган.
Таниқли инсайдер Джанлука Ди Марзио аввалроқ Ал-Ҳилол устози Симоне Инзагҳи (агар у Саудия клубига ўтса) раҳбариятдан айнан Алессандро Бастонини сотиб олишни сўрагани ҳақида хабар берган эди. Бироқ Интер раҳбари Гиусеппе Маротта 365Scores нашрига берган интервюсида бу маълумотларни рад этди.
Интер ҳимоячисини қўйиб юбормоқчи эмасМароттанинг таъкидлашича, ҳозирги вақтга қадар Саудия клубидан Бастони бўйича ҳеч қандай расмий таклиф келиб тушмаган. "ОАВда тарқалаётган барча хабарлар шунчаки миш-мишдан бошқа нарса эмас. Бизнинг Бастони борасидаги позициямиз барчага аён", — дея қўшимча қилди Интер президенти.
Миланликлар клуби 2026-2027-йилги мавсумда ҳам Алессандро Бастонини жамоанинг асосий таянч нуқталаридан бири сифатида кўрмоқда. Интер раҳбарияти ҳимоячини сотиш ниятида эмаслигини ва у билан ҳамкорликни давом эттиришни режалаштираётганини очиқчасига маълум қилди.
Барселона ва бошқа йирик трансферларШу билан бирга, трансфер бозорида Испаниянинг Барселона клуби атрофида ҳам қизиқарли воқеалар ривожланмоқда. Каталонияликлар таркибни кучайтириш мақсадида бир вақтнинг ўзида икки нафар юлдуз футболчи — Жоау Канцело ва Дарвин Нунез трансфери бўйича иш олиб бораётгани айтилмоқда.
Ал-Ҳилол эса марказий ҳимоя чизиғини кучайтириш бўйича ўзининг муқобил режаларига эга. Агар Бастони трансфери амалга ошмаса, клуб бошқа номзодларни кўриб чиқишга мажбур бўлади. 365Scores нашри хабарига кўра, Ар-Рийодликлар аллақачон бир нечта юқори савияли ҳимоячилар рўйхатини шакллантириб бўлган.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Саудия Арабистони клублари Европанинг етакчи футболчиларига қизиқиш билдиришда давом этмоқда, бироқ Интер каби гранд жамоалар ўз етакчиларини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Келгуси трансфер ойнаси ушбу қарама-қаршиликлар фонида жуда қизғин ўтиши кутилмоқда.
…