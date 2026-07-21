Лионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб берди

·27·Спорт
Лионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб берди

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятдан сўнг жамоа атрофида тарқалган турли миш-мишлар ва асосий юлдузларнинг фаолиятини якунлаши борасидаги хабарларга муносабат билдирди. Испанияга қарши кечган ҳал қилувчи баҳсдаги 0:1 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг, жамоа ичида инқироз юзага келгани ҳақидаги гап-сўзлар кўпайган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ТйК Sportс нашрига берган интервюсида мураббий жамоа ичидаги муҳит бузилгани ҳақидаги назарияларни қатъиян рад этди. Айниқса, Лионель Месси ва дарвозабон Эмилиано Мартинезнинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолаётгани мухлисларни хавотирга солмоқда. Скалони футболчилар бу либос учун борини берганини ва мағлубиятда ҳам мард бўлиш кераклигини таъкидлади.

Лионель Месси ва жамоавий бирлик масаласи

Финалдан сўнг Буенос-Айресдаги тантанали тадбирларда иштирок этмаган Лионель Месси тўғридан-тўғри ўзининг туғилиб ўсган шаҳри Росариога йўл олди. Бу ҳолат ижтимоий тармоқларда сардор ва мураббий ўртасида низо чиққани ҳақидаги тахминларни келтириб чиқарди. Бироқ, Скалони бу каби гапларни асоссиз деб атади: "Мен ижтимоий тармоқларни кузатмайман. Нима ҳақида гапираётганингизни ҳам билмайман. Биз бутунлай бошқа йўлдан кетяпмиз", — деди мутахассис.

Месси ўзининг Instagram саҳифасида мағлубиятдан сўнг ҳис-туйғуларини яширмади. "Оғриқ жуда кучли ва бу жароҳат битиши учун вақт керак бўлади. Лекин биз яна бир бор дунёнинг энг кучли жамоалари сафида эканимизни исботладик", дея ёзиб қолдирди футболчи. Унинг бу сўзлари терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши ёки йўқлигига аниқ жавоб бермади.

Мураббийнинг ўз келажаги сўроқ остида

Лионель Скалони ўзининг терма жамоадаги фаолияти ҳақида гапирар экан, декабрь ойигача жамоада қолишини тасдиқлади, бироқ ундан кейинги режалар ноаниқлигини яширмади. "Бундай йирик турнирлардан кейин инсон кўп нарсаларни қайта ўйлаб кўради. Мен бу ерда бўламанми ёки йўқми, энг муҳими — Аргентина ва жамоанинг бирлигидир", — дея қўшимча қилди у.

Эзеиза аэропорти яқинида мухлисларнинг илиқ кутиб олиши мураббийда катта таассурот қолдирган. Скалонининг фикрича, ғолиблик ДНКси билан яшайдиган жамоа учун мағлубиятни қабул қилиш қийин, бироқ бу келажакдаги янги муваффақиятлар учун сабоқ бўлиши лозим. Ҳозирча Аргентина футбол ассоциацияси ва мураббийлар штаби жамоани янги мавсумга тайёрлаш бўйича иш олиб бормоқда.

Эслатиб ўтамиз, Аргентина терма жамоаси сўнгги йилларда Скалони қўл остида Америка кубоги ва Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиб, дунё футболида гегемонлик ўрнатган эди. Испаниядан қабул қилинган мағлубият эса ушбу муваффақиятли сериянинг якуни сифатида кўрилмоқда.

АргентинаЛионель МессиЛионель СкалониЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?Бугун, 23:11Ламине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчдиЛамине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчдиБугун, 23:10Интер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиИнтер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 22:50Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқинАлежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқинБугун, 22:36Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиБугун, 22:15Винисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилдиВинисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилдиБугун, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"