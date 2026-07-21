Лионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб берди
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятдан сўнг жамоа атрофида тарқалган турли миш-мишлар ва асосий юлдузларнинг фаолиятини якунлаши борасидаги хабарларга муносабат билдирди. Испанияга қарши кечган ҳал қилувчи баҳсдаги 0:1 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг, жамоа ичида инқироз юзага келгани ҳақидаги гап-сўзлар кўпайган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ТйК Sportс нашрига берган интервюсида мураббий жамоа ичидаги муҳит бузилгани ҳақидаги назарияларни қатъиян рад этди. Айниқса, Лионель Месси ва дарвозабон Эмилиано Мартинезнинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолаётгани мухлисларни хавотирга солмоқда. Скалони футболчилар бу либос учун борини берганини ва мағлубиятда ҳам мард бўлиш кераклигини таъкидлади.
Лионель Месси ва жамоавий бирлик масаласиФиналдан сўнг Буенос-Айресдаги тантанали тадбирларда иштирок этмаган Лионель Месси тўғридан-тўғри ўзининг туғилиб ўсган шаҳри Росариога йўл олди. Бу ҳолат ижтимоий тармоқларда сардор ва мураббий ўртасида низо чиққани ҳақидаги тахминларни келтириб чиқарди. Бироқ, Скалони бу каби гапларни асоссиз деб атади: "Мен ижтимоий тармоқларни кузатмайман. Нима ҳақида гапираётганингизни ҳам билмайман. Биз бутунлай бошқа йўлдан кетяпмиз", — деди мутахассис.
Месси ўзининг Instagram саҳифасида мағлубиятдан сўнг ҳис-туйғуларини яширмади. "Оғриқ жуда кучли ва бу жароҳат битиши учун вақт керак бўлади. Лекин биз яна бир бор дунёнинг энг кучли жамоалари сафида эканимизни исботладик", дея ёзиб қолдирди футболчи. Унинг бу сўзлари терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши ёки йўқлигига аниқ жавоб бермади.
Мураббийнинг ўз келажаги сўроқ остидаЛионель Скалони ўзининг терма жамоадаги фаолияти ҳақида гапирар экан, декабрь ойигача жамоада қолишини тасдиқлади, бироқ ундан кейинги режалар ноаниқлигини яширмади. "Бундай йирик турнирлардан кейин инсон кўп нарсаларни қайта ўйлаб кўради. Мен бу ерда бўламанми ёки йўқми, энг муҳими — Аргентина ва жамоанинг бирлигидир", — дея қўшимча қилди у.
Эзеиза аэропорти яқинида мухлисларнинг илиқ кутиб олиши мураббийда катта таассурот қолдирган. Скалонининг фикрича, ғолиблик ДНКси билан яшайдиган жамоа учун мағлубиятни қабул қилиш қийин, бироқ бу келажакдаги янги муваффақиятлар учун сабоқ бўлиши лозим. Ҳозирча Аргентина футбол ассоциацияси ва мураббийлар штаби жамоани янги мавсумга тайёрлаш бўйича иш олиб бормоқда.
Эслатиб ўтамиз, Аргентина терма жамоаси сўнгги йилларда Скалони қўл остида Америка кубоги ва Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиб, дунё футболида гегемонлик ўрнатган эди. Испаниядан қабул қилинган мағлубият эса ушбу муваффақиятли сериянинг якуни сифатида кўрилмоқда.
…