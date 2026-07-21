Авиация тарихида бурилиш: Гибрид электр самолёти илк бор 9 км баландликка кўтарилди

·20·Техно
Авиация тарихида бурилиш: Гибрид электр самолёти илк бор 9 км баландликка кўтарилди

Авиация саноати экологик тоза технологиялар сари навбатдаги улкан қадамни ташлади. ГE Аэроспасе компанияси дунёда илк бор гибрид-электр куч қурилмаси билан жиҳозланган самолётни 30 000 фут (тахминан 9,1 километр) баландликда муваффақиятли синовдан ўтказди. Ушбу кўрсаткич замонавий йўловчи лайнерлари парвоз қиладиган стандарт баландлик ҳисобланиб, технологиянинг реал тижорий парвозларга тайёр эканлигини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур тарихий синовлар NASA томонидан молиялаштирилган Электрифиед Повертраин Фlight Демонстратион (ЭПФД) дастури доирасида амалга оширилди. Лойиҳада ГE Аэроспасе билан биргаликда Boeing ва БEТА Течнологиес каби етакчи аэрокосмик компаниялар иштирок этди. Тажриба учун махсус модификация қилинган Сааб 340B русумли турбовинтли самолётидан фойдаланилди.

Технологик ютуқ ва узоқ давом этган парвоз

ixbt.com маълумотига кўра, энг узоқ давом этган синов парвози давомида гибрид куч қурилмаси 2 соатдан ортиқ вақт давомида узлуксиз ишлаган. Тизим газотурбинали двигател ва электр қувватини бирлаштириб, парвознинг турли босқичларига қараб юкламани улар ўртасида ақлли тақсимлаш имконини беради. Бу эса ёқилғи сарфини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади.

Экспериментал қурилма ўз ичига мураккаб муҳандислик ечимларини олган: электр моторлар, инверторлар, бошқарув тизимлари ва ГE Аэроспасе томонидан ишлаб чиқилган CT7 турбовинтли двигатели шулар жумласидандир. Шунингдек, лойиҳага БАE Сйстеms компанияси аккумуляторлар етказиб берган бўлса, Boeing таркибига кирувчи Aurora Фlight Ссиенсес ускуналарни жойлаштириш учун махсус мотогондолани ишлаб чиқди.

Гибрид тизимнинг ўзига хос имкониятлари

Синовлар давомида электр қурилмаси нафақат парракни айлантириш, балки генератор вазифасини ҳам бажара олишини исботлади. Бу парвоз вақтида бортдаги батареяларни қайта қувватлаш имконини беради, бу эса узоқ масофали парвозларда энергия самарадорлигини оширади. Самолёт АҚШдаги синовлардан сўнг, барча босқичларда гибрид режимдан фойдаланган ҳолда Атлантика океани орқали Буюк Британияга учиб ўтди.

Ушбу ютуқ Ўзбекистон каби минтақавий авиацияни ривожлантираётган давлатлар учун ҳам келажакда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Камроқ ёқилғи сарфлайдиган ва шовқинсиз ишлайдиган гибрид самолётлар ички йўналишларда харажатларни камайтиришга ёрдам беради. ГE Аэроспасе вакилларининг таъкидлашича, олинган натижалар КФМ Интернатионал РИСE дастурида қўлланилади.

КФМ Интернатионал РИСE дастурининг асосий мақсади — замонавий тижорий авиация двигателларига нисбатан ёқилғи сарфини камида 20 фоизга қисқартиришдир. Муваффақиятли ўтган ушбу синовлар авиациянинг "карбонсизланиш" стратегиясида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Келажакда бундай технологиялар нафақат кичик самолётларда, балки йирик йўловчи лайнерларида ҳам жорий этилиши режалаштирилган.

АвиацияГE АэроспасеNASAТехнологияГибрид Самолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект инқилоби: 2035-йилга бориб маълумотлар марказлари энергияга тўймай қоладиСунъий интеллект инқилоби: 2035-йилга бориб маълумотлар марказлари энергияга тўймай қоладиБугун, 23:27Apple ва Кларна ҳамкорлиги: iPhone ва Мак қурилмаларини ижарага олиш тизими йўлга қўйиладиApple ва Кларна ҳамкорлиги: iPhone ва Мак қурилмаларини ижарага олиш тизими йўлга қўйиладиБугун, 23:21Honor ҳамёнбоп ва ихчам 5G портатив роутерини тақдим этдиHonor ҳамёнбоп ва ихчам 5G портатив роутерини тақдим этдиБугун, 22:25Google янги Gemini моделларини тақдим этди: Тезкорлик ва хавфсизликка асосий урғуGoogle янги Gemini моделларини тақдим этди: Тезкорлик ва хавфсизликка асосий урғуБугун, 22:22Telegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиTelegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиБугун, 21:59Meta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширдиMeta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширдиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди