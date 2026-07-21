Авиация тарихида бурилиш: Гибрид электр самолёти илк бор 9 км баландликка кўтарилди
Авиация саноати экологик тоза технологиялар сари навбатдаги улкан қадамни ташлади. ГE Аэроспасе компанияси дунёда илк бор гибрид-электр куч қурилмаси билан жиҳозланган самолётни 30 000 фут (тахминан 9,1 километр) баландликда муваффақиятли синовдан ўтказди. Ушбу кўрсаткич замонавий йўловчи лайнерлари парвоз қиладиган стандарт баландлик ҳисобланиб, технологиянинг реал тижорий парвозларга тайёр эканлигини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур тарихий синовлар NASA томонидан молиялаштирилган Электрифиед Повертраин Фlight Демонстратион (ЭПФД) дастури доирасида амалга оширилди. Лойиҳада ГE Аэроспасе билан биргаликда Boeing ва БEТА Течнологиес каби етакчи аэрокосмик компаниялар иштирок этди. Тажриба учун махсус модификация қилинган Сааб 340B русумли турбовинтли самолётидан фойдаланилди.
Технологик ютуқ ва узоқ давом этган парвозixbt.com маълумотига кўра, энг узоқ давом этган синов парвози давомида гибрид куч қурилмаси 2 соатдан ортиқ вақт давомида узлуксиз ишлаган. Тизим газотурбинали двигател ва электр қувватини бирлаштириб, парвознинг турли босқичларига қараб юкламани улар ўртасида ақлли тақсимлаш имконини беради. Бу эса ёқилғи сарфини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади.
Экспериментал қурилма ўз ичига мураккаб муҳандислик ечимларини олган: электр моторлар, инверторлар, бошқарув тизимлари ва ГE Аэроспасе томонидан ишлаб чиқилган CT7 турбовинтли двигатели шулар жумласидандир. Шунингдек, лойиҳага БАE Сйстеms компанияси аккумуляторлар етказиб берган бўлса, Boeing таркибига кирувчи Aurora Фlight Ссиенсес ускуналарни жойлаштириш учун махсус мотогондолани ишлаб чиқди.
Гибрид тизимнинг ўзига хос имкониятлариСиновлар давомида электр қурилмаси нафақат парракни айлантириш, балки генератор вазифасини ҳам бажара олишини исботлади. Бу парвоз вақтида бортдаги батареяларни қайта қувватлаш имконини беради, бу эса узоқ масофали парвозларда энергия самарадорлигини оширади. Самолёт АҚШдаги синовлардан сўнг, барча босқичларда гибрид режимдан фойдаланган ҳолда Атлантика океани орқали Буюк Британияга учиб ўтди.
Ушбу ютуқ Ўзбекистон каби минтақавий авиацияни ривожлантираётган давлатлар учун ҳам келажакда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Камроқ ёқилғи сарфлайдиган ва шовқинсиз ишлайдиган гибрид самолётлар ички йўналишларда харажатларни камайтиришга ёрдам беради. ГE Аэроспасе вакилларининг таъкидлашича, олинган натижалар КФМ Интернатионал РИСE дастурида қўлланилади.
КФМ Интернатионал РИСE дастурининг асосий мақсади — замонавий тижорий авиация двигателларига нисбатан ёқилғи сарфини камида 20 фоизга қисқартиришдир. Муваффақиятли ўтган ушбу синовлар авиациянинг "карбонсизланиш" стратегиясида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Келажакда бундай технологиялар нафақат кичик самолётларда, балки йирик йўловчи лайнерларида ҳам жорий этилиши режалаштирилган.
…