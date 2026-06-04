Букайо Сака ҳақида ҳужжатли фильм: Арсенал юлдузи ўз ҳаётини сўзлаб беради
Арсенал қанот ҳужумчиси Букайо Сака Disney+ платформасида намойиш этиладиган янги эксклюзив ҳужжатли фильмнинг бош қаҳрамонига айланди. Мазкур фильм мухлисларга футболчининг ҳаёти ва фаолиятига саҳна ортидан назар ташлаш имкониятини беради. Англия Премер-лигасидаги тарихий ғалабадан сўнг тақдим этилаётган ушбу лойиҳада клуб афсонаси Тьерри Анри ҳам иштирок этган бўлиб, у 24 ёшли юлдузнинг жаҳон футболи чўққисига чиқишида кўрсатган ёрдами ҳақида сўз боради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал жамоасининг 22 йиллик танаффусдан кейин Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритишида ҳал қилувчи рол ўйнаган Сака ўзининг ақлбовар қилмас йўлини бутун дунёга кўрсатишга тайёр. “Букайо Сака: Те Тиме ис Нов” деб номланган фильм шу ойда премера қилинади. Эммй мукофоти совриндори Роберт Александер томонидан суратга олинган лойиҳа юқори даражадаги ўйин кўрсатиш учун қанчалик катта фидойилик талаб этилишини очиқ-ойдин намойиш этади.
2019-йил июль ойида асосий таркибга қўшилганидан бери Сака клубнинг замонавий рамзига айланди ва барча мусобақаларда 312 та ўйинда майдонга тушиб, 81 та гол уришга эришди. Фильмнинг асосий мавзуси Саканинг энг юқори чўққилар ва оғир дамларида унга ҳамроҳ бўлган шахсий қўллаб-қувватлаш тизимига қаратилган. У 2020-йилги Англия кубоги ва иккита Суперкубок соҳиби бўлиш билан бирга, Евро-2020 финалидаги ҳал қилувчи пеналтини ура олмагач, кучли босим ва ҳақоратларга ҳам дуч келган эди.
Тьерри Анри ўша оғир дамларда ёш футболчини биринчилардан бўлиб қўллаб-қувватлаган. Сака лойиҳа ҳақида гапирар экан, шундай деди: “Бу фильм менга ўз тарихимни илгари ҳеч қачон айтмаган тарзда сўзлаб бериш имконини берди. Одамлар фақат голлар ва ўйинларни кўришади, лекин саҳна ортидаги жараёнларни, менга ҳар қадамда ишонган инсонларнинг қўллаб-қувватлашини билишмайди”.
Сака якунланган мавсумда 49 та ўйинда иштирок этиб, 11 та гол ва 9 та голли узатмани амалга оширди. Англия чемпиони бўлиш қувончи билан бирга, мавсум якунида Арсенал Чемпионлар лигаси финалида Пари Сен-Жермен жамоасига пеналтилар сериясида имкониятни бой бериб, кумуш медаллар билан чекланди. Режиссёр Роберт Александернинг сўзларига кўра, фильм нафақат муваффақият, балки бахт учун кураш ва инсоний муносабатлар ҳақида ҳикоя қилади.
…