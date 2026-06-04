Букайо Сака ҳақида ҳужжатли фильм: Арсенал юлдузи ўз ҳаётини сўзлаб беради

·88·Спорт
Букайо Сака ҳақида ҳужжатли фильм: Арсенал юлдузи ўз ҳаётини сўзлаб беради
Аудио версияси

Арсенал қанот ҳужумчиси Букайо Сака Disney+ платформасида намойиш этиладиган янги эксклюзив ҳужжатли фильмнинг бош қаҳрамонига айланди. Мазкур фильм мухлисларга футболчининг ҳаёти ва фаолиятига саҳна ортидан назар ташлаш имкониятини беради. Англия Премер-лигасидаги тарихий ғалабадан сўнг тақдим этилаётган ушбу лойиҳада клуб афсонаси Тьерри Анри ҳам иштирок этган бўлиб, у 24 ёшли юлдузнинг жаҳон футболи чўққисига чиқишида кўрсатган ёрдами ҳақида сўз боради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал жамоасининг 22 йиллик танаффусдан кейин Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритишида ҳал қилувчи рол ўйнаган Сака ўзининг ақлбовар қилмас йўлини бутун дунёга кўрсатишга тайёр. “Букайо Сака: Те Тиме ис Нов” деб номланган фильм шу ойда премера қилинади. Эммй мукофоти совриндори Роберт Александер томонидан суратга олинган лойиҳа юқори даражадаги ўйин кўрсатиш учун қанчалик катта фидойилик талаб этилишини очиқ-ойдин намойиш этади.

2019-йил июль ойида асосий таркибга қўшилганидан бери Сака клубнинг замонавий рамзига айланди ва барча мусобақаларда 312 та ўйинда майдонга тушиб, 81 та гол уришга эришди. Фильмнинг асосий мавзуси Саканинг энг юқори чўққилар ва оғир дамларида унга ҳамроҳ бўлган шахсий қўллаб-қувватлаш тизимига қаратилган. У 2020-йилги Англия кубоги ва иккита Суперкубок соҳиби бўлиш билан бирга, Евро-2020 финалидаги ҳал қилувчи пеналтини ура олмагач, кучли босим ва ҳақоратларга ҳам дуч келган эди.

Тьерри Анри ўша оғир дамларда ёш футболчини биринчилардан бўлиб қўллаб-қувватлаган. Сака лойиҳа ҳақида гапирар экан, шундай деди: “Бу фильм менга ўз тарихимни илгари ҳеч қачон айтмаган тарзда сўзлаб бериш имконини берди. Одамлар фақат голлар ва ўйинларни кўришади, лекин саҳна ортидаги жараёнларни, менга ҳар қадамда ишонган инсонларнинг қўллаб-қувватлашини билишмайди”.

Сака якунланган мавсумда 49 та ўйинда иштирок этиб, 11 та гол ва 9 та голли узатмани амалга оширди. Англия чемпиони бўлиш қувончи билан бирга, мавсум якунида Арсенал Чемпионлар лигаси финалида Пари Сен-Жермен жамоасига пеналтилар сериясида имкониятни бой бериб, кумуш медаллар билан чекланди. Режиссёр Роберт Александернинг сўзларига кўра, фильм нафақат муваффақият, балки бахт учун кураш ва инсоний муносабатлар ҳақида ҳикоя қилади.

АрсеналБукайо СакаАнглия Премер-лигасиФутболDisney+
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди