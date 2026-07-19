Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?
ЖЧ–2026 финали арафасида Аргентина ва Испания бош мураббийлари рақибнинг асосий юлдузига қарши курашиш осон бўлмаслигини очиқ тан олди. Лионел Скалони Ламин Ямални «футбол хазинаси» деб атаган бўлса, Луис де ла Фуэнте Лионел Мессига қарши персонал ҳимоя нега ишламаслигини шахсий тажрибаси орқали тушунтирди.
Икки мураббий ҳазил ва мақтов билан гапирган бўлса-да, уларнинг сўзлари финал олдиданги асосий тактик муаммони очиб берди: ҳал қилувчи баҳсда икки авлод юлдузларига қанча эркинлик бериш мумкин?
Скалони Ямални тўхтатишнинг «энг осон» йўлини айтди
Аргентина бош мураббийи Ламин Ямалнинг тезлиги, техникаси ва яккама-якка вазиятлардаги маҳоратини юқори баҳолади. У испаниялик вингерни келажакда миллий жамоасига кўп қувонч келтирадиган ноёб футболчи деб атади.
«Ямал — футбол учун ҳақиқий хазина. У Испанияга кўп қувонч келтиради, аммо якшанба куни эмас, деб умид қиламан», — деди Скалони.
Мутахассис Ямални қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақидаги саволга ҳазил билан жавоб берди. Унинг айтишича, энг ишончли чора футболчини ўйин куни меҳмонхона хонасидан чиқармаслик бўларди.
Ҳазил ортида жиддий хавотир бор. Ямал Испаниянинг қанотда рақиб ҳимоясини очиш, вазият яратиш ва ўйин суръатини кескин ўзгартиришдаги асосий қуролларидан бирига айланган.
Де ла Фуэнте Мессига қарши эски хатосини эслади
Испания бош мураббийи Мессини персонал қўриқлаш режаси йўқлигини билдирди. У бундай тактика самара бермаслигини анча йил олдин ўз бошидан ўтказганини айтди.
Де ла Фуэнте «Севилья» ёшлар жамоасида ишлаган даврида ёш Мессига қарши бир футболчини алоҳида қўйган. Қўриқчи сариқ карточка олгач, мураббий уни алмаштирган ва Месси қисқа вақт ичида тўртта гол урган.
Шу ўринда дастлабки матндаги бир тафсилотга аниқлик киритиш лозим: мураббийнинг баёнотига кўра, Месси ўша баҳсда учта эмас, тўртта гол урган.
«Унга қарши персонал ҳимоя ташкил қилмаймиз. Аммо жуда диққатли бўлишимиз ва унга алоҳида эътибор қаратишимиз керак», — деди испаниялик мутахассис.
«Мессининг ўзи — алоҳида тарих»
Де ла Фуэнте 39 ёшида яна жаҳон чемпионати финалига чиққан Мессини футбол афсонаси деб атади. Унинг фикрича, аргентиналик сардор ҳали майдонда экан, мухлислар унинг ўйинидан завқланиб қолиши керак.
Мураббий Мессини битта ҳимоячи билан тўхтатиш деярли имконсизлигини англатди. Шу сабабли Испания рақиб сардорига қарши жамоавий босим, узатма йўлларини ёпиш ва унга тўп билан эркин бурилиш имконини бермасликка ҳаракат қилиши кутилмоқда. Бу — де ла Фуэнтенинг баёнотидан келиб чиқадиган тактик хулоса.
Финал икки юлдуздан анча катта
Месси ва Ямал финалнинг асосий рамзларига айланган бўлса-да, натижа фақат уларнинг ҳаракатига боғлиқ бўлмайди. Испания тўп назорати ва юқори прессингга, Аргентина эса тажриба, характер ҳамда ҳал қилувчи лаҳзалардан фойдаланиш маҳоратига таянади.
Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина тўртинчи чемпионлигини, Испания эса тарихидаги иккинчи мундиал совринини қўлга киритиш учун майдонга чиқади. Ҳал қилувчи баҳс 19 июль куни Нью-Жерсидаги MetLife Stadium аренасида ўтказилади ва Тошкент вақти билан 20 июлга ўтар кечаси соат 00:00 да бошланади.
Скалони Ямални меҳмонхонада қолдиришни истаяпти, де ла Фуэнте эса Мессини бир футболчига ишониб топширмайди. Аммо финалда ҳазиллар четда қолади — биргина хатонинг баҳоси жаҳон чемпионлиги бўлиши мумкин.
…