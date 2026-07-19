Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?

·1·Спорт
Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?

ЖЧ–2026 финали арафасида Аргентина ва Испания бош мураббийлари рақибнинг асосий юлдузига қарши курашиш осон бўлмаслигини очиқ тан олди. Лионел Скалони Ламин Ямални «футбол хазинаси» деб атаган бўлса, Луис де ла Фуэнте Лионел Мессига қарши персонал ҳимоя нега ишламаслигини шахсий тажрибаси орқали тушунтирди.

Икки мураббий ҳазил ва мақтов билан гапирган бўлса-да, уларнинг сўзлари финал олдиданги асосий тактик муаммони очиб берди: ҳал қилувчи баҳсда икки авлод юлдузларига қанча эркинлик бериш мумкин?

Скалони Ямални тўхтатишнинг «энг осон» йўлини айтди

Аргентина бош мураббийи Ламин Ямалнинг тезлиги, техникаси ва яккама-якка вазиятлардаги маҳоратини юқори баҳолади. У испаниялик вингерни келажакда миллий жамоасига кўп қувонч келтирадиган ноёб футболчи деб атади.

«Ямал — футбол учун ҳақиқий хазина. У Испанияга кўп қувонч келтиради, аммо якшанба куни эмас, деб умид қиламан», — деди Скалони.

Мутахассис Ямални қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақидаги саволга ҳазил билан жавоб берди. Унинг айтишича, энг ишончли чора футболчини ўйин куни меҳмонхона хонасидан чиқармаслик бўларди.

Ҳазил ортида жиддий хавотир бор. Ямал Испаниянинг қанотда рақиб ҳимоясини очиш, вазият яратиш ва ўйин суръатини кескин ўзгартиришдаги асосий қуролларидан бирига айланган.

Де ла Фуэнте Мессига қарши эски хатосини эслади

Испания бош мураббийи Мессини персонал қўриқлаш режаси йўқлигини билдирди. У бундай тактика самара бермаслигини анча йил олдин ўз бошидан ўтказганини айтди.

Де ла Фуэнте «Севилья» ёшлар жамоасида ишлаган даврида ёш Мессига қарши бир футболчини алоҳида қўйган. Қўриқчи сариқ карточка олгач, мураббий уни алмаштирган ва Месси қисқа вақт ичида тўртта гол урган.

Шу ўринда дастлабки матндаги бир тафсилотга аниқлик киритиш лозим: мураббийнинг баёнотига кўра, Месси ўша баҳсда учта эмас, тўртта гол урган.

«Унга қарши персонал ҳимоя ташкил қилмаймиз. Аммо жуда диққатли бўлишимиз ва унга алоҳида эътибор қаратишимиз керак», — деди испаниялик мутахассис.

«Мессининг ўзи — алоҳида тарих»

Де ла Фуэнте 39 ёшида яна жаҳон чемпионати финалига чиққан Мессини футбол афсонаси деб атади. Унинг фикрича, аргентиналик сардор ҳали майдонда экан, мухлислар унинг ўйинидан завқланиб қолиши керак.

Мураббий Мессини битта ҳимоячи билан тўхтатиш деярли имконсизлигини англатди. Шу сабабли Испания рақиб сардорига қарши жамоавий босим, узатма йўлларини ёпиш ва унга тўп билан эркин бурилиш имконини бермасликка ҳаракат қилиши кутилмоқда. Бу — де ла Фуэнтенинг баёнотидан келиб чиқадиган тактик хулоса.

Финал икки юлдуздан анча катта

Месси ва Ямал финалнинг асосий рамзларига айланган бўлса-да, натижа фақат уларнинг ҳаракатига боғлиқ бўлмайди. Испания тўп назорати ва юқори прессингга, Аргентина эса тажриба, характер ҳамда ҳал қилувчи лаҳзалардан фойдаланиш маҳоратига таянади.

Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина тўртинчи чемпионлигини, Испания эса тарихидаги иккинчи мундиал совринини қўлга киритиш учун майдонга чиқади. Ҳал қилувчи баҳс 19 июль куни Нью-Жерсидаги MetLife Stadium аренасида ўтказилади ва Тошкент вақти билан 20 июлга ўтар кечаси соат 00:00 да бошланади.

Скалони Ямални меҳмонхонада қолдиришни истаяпти, де ла Фуэнте эса Мессини бир футболчига ишониб топширмайди. Аммо финалда ҳазиллар четда қолади — биргина хатонинг баҳоси жаҳон чемпионлиги бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тухель танқидларга жавоб берди: «Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»Тухель танқидларга жавоб берди: «Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»Бугун, 16:03ЖЧ-2026 ФИФА тарихидаги энг даромадли турнирга айландиЖЧ-2026 ФИФА тарихидаги энг даромадли турнирга айландиБугун, 15:50Лионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикдиЛионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикдиБугун, 15:15Лисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтдиЛисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтдиБугун, 15:06 Дидие Дешам Зинедин Зиданга йўл очди: «Энди оддий мухлисман» Дидие Дешам Зинедин Зиданга йўл очди: «Энди оддий мухлисман»Бугун, 15:05ЖЧ-2026. Франция - Англия 4:6 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Франция - Англия 4:6 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 15:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди