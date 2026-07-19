Эквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқда

·0·Дунё
Эквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқда

Эквадорнинг жанубидаги Анд тоғлари бағрида жойлашган Пиньяс шаҳри олимлар диққатини тортган ноёб ҳодиса билан машҳур. Атиги 8 минг аҳоли яшайдиган ушбу ҳудудда Ларон синдромига чалинган инсонлар сони дунёдаги энг юқори кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Олимлар эса айнан шу кам учрайдиган ирсий ҳолат келажакда саратоннинг олдини олишга ёрдам бериши мумкинлигини таъкидламоқда.

Ларон синдроми инсон организмининг ўсиш гормонига жавоб қайтариш қобилиятини йўқотади. Шу сабабли беморларнинг бўйи одатда 1,2 метрдан ошмайди. Бироқ тадқиқотлар ушбу синдромга эга инсонларда саратон ва қандли диабет бошқаларга нисбатан анча кам учрашини кўрсатган.

Пиньяслик эгизак опа-сингиллар Мария Луиса Ромеро ва Мария дель Сисне ҳам ушбу синдром билан туғилган. Уларнинг айтишича, ҳаёт давомида кўплаб қийинчиликларга дуч келишган, аммо доимо бир-бирини қўллаб-қувватлаб келган.

«Биз ҳар доим кучимизни бирлаштирамиз ва бир-биримизни ҳимоя қиламиз», — дейди Мария Луиса.

Ларон синдромини 40 йилдан ортиқ вақтдан бери ўрганиб келаётган эндокринолог доктор Хайме Гевара олимларнинг асосий мақсади ушбу синдромдаги ҳимоя механизмларини дори ёки парҳез орқали соғлом инсонларда ҳам такрорлаш эканини айтди.

Бу касаллик илк бор 60 йил аввал исроиллик педиатр Зви Ларон томонидан аниқланган. Бугунги кунга келиб бутун дунёда 840 нафар бемор расман қайд этилган бўлиб, уларнинг катта қисми Эквадорнинг Эл-Оро ва Лоха ҳудудларида яшайди.

Доктор Гевара ва америкалик олим Валтер Лонго 100 нафар Ларон синдромига эга бемор ҳамда 1600 нафар соғлом қариндошларини 22 йил давомида кузатди.

Тадқиқот натижаларига кўра, Ларон синдромига эга иштирокчилар орасида бирорта ҳам диабет ҳолати қайд этилмаган, фақат битта енгил кечган саратон ҳолати аниқланган. Шу билан бирга, назорат гуруҳидаги одамларнинг 5 фоизида диабет, 17 фоизида эса саратон ташхиси қўйилган.

Олимлар бу ҳолатни организмда IGF-1 деб аталувчи ўсиш омили жуда паст бўлиши билан изоҳламоқда. Уларнинг фикрича, айнан шу омил саратон ҳужайраларининг яшаб қолишига таъсир қилиши мумкин. Аммо мутахассислар бу назарияни тўлиқ тасдиқлаш учун яна қўшимча тадқиқотлар зарурлигини таъкидламоқда.

Бироқ Ларон синдроми инсонни мутлақо касалликлардан ҳимоя қилмайди. Буни эгизаклардан бири — Мария дель Сиснега икки йил аввал йўғон ичак саратони ташхиси қўйилгани ҳам тасдиқлади. У жарроҳлик ва кимётерапиядан сўнг соғайган.

«Шунда биз бу касалликлардан тўлиқ ҳимояланмаганимизни англадик. Энди соғлиғимизга эътибор беришимиз, спорт билан шуғулланишимиз ва тўғри овқатланишимиз кераклигини тушундик», — дейди у.

Ларон синдромини даволаш учун Increlex препарати мавжуд. Агар у болаликда қабул қилинса, бўй ўсишига ёрдам бериши мумкин. Бироқ дори жуда қиммат — бир шишаси 800 доллардан зиёд туради, болага эса ҳар ой камида уч шиша керак бўлади.

Бугун 40 ёшга тўлган Мария Луиса ва Мария дель Сисне бу имкониятдан фойдалана олмаган. Шунга қарамай, улар ўз ҳаётини қабул қилган.

«Мен ўзимни қандай бўлсам, шундайлигимча қабул қилдим ва Аллоҳга мени шундай яратгани учун шукр қиламан», — дейди Мария Луиса.

Агар олимларнинг изланишлари кутилган натижани берса, Эквадорнинг кичик Пиньяс шаҳрида яшовчи Ларон синдромига эга инсонлар инсониятни саратонга қарши янги даволаш усуллари сари етаклаши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?Бугун, 15:41Туркияда 3-қаватдан қулаган ўзбекистонлик аёл Ватанга қайтарилди Туркияда 3-қаватдан қулаган ўзбекистонлик аёл Ватанга қайтарилди Бугун, 14:41Миллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаМиллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаБугун, 13:24Ламин Ямал финал олдидан Нью-Йоркда севгилиси билан кўриниш бердиЛамин Ямал финал олдидан Нью-Йоркда севгилиси билан кўриниш бердиБугун, 13:12Тутун АҚШгача етиб борди: Трамп Канада тутуни учун қўшимча тарифлар билан таҳдид қилдиТутун АҚШгача етиб борди: Трамп Канада тутуни учун қўшимча тарифлар билан таҳдид қилдиБугун, 12:47АҚШнинг Балтимор шаҳрида йўл ўйилиб, автомобиль сув тўлган чуқурга тушиб кетдиАҚШнинг Балтимор шаҳрида йўл ўйилиб, автомобиль сув тўлган чуқурга тушиб кетдиБугун, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?