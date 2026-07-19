Тухель танқидларга жавоб берди: «Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»

·0·Спорт
Тухель танқидларга жавоб берди: «Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»

Англия миллий жамоаси бош мураббийи Томас Тухель ЖЧ–2026 яримфиналидаги мағлубиятдан кейин жамоага нисбатан билдирилган кескин танқидларга муносабат билдирди. Унинг фикрича, Аргентинага ютқазилганидан сўнг инглизларнинг бутун турнирдаги меҳнати деярли йўққа чиқариб юборилган.

Орадан атиги бир кун ўтиб эса Англия Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этиб, 1966 йилдан буён жаҳон чемпионатидаги энг яхши натижасини қайд этди.

«Гўё гуруҳдан ҳам чиқа олмагандек муносабат бўлди»

Тухель Аргентинага қарши яримфиналдан кейинги матбуот анжуманида жамоа натижаси ҳаддан ташқари салбий баҳоланганини таъкидлади.

«Шундай таассурот уйғондики, гўё биз гуруҳ босқичида бирорта ҳам ғалаба қозонмай, мусобақани тарк этгандекмиз. Орадан 24 соат ўтиб эса сўнгги 60 йилдаги энг катта натижамизга эришдик», — деди мураббий.

Англия яримфиналда Аргентинага 1:2 ҳисобида имкониятни бой берганидан кейин Тухель тактик қарорлари учун жиддий танқид қилинганди. Айрим мутахассислар ҳатто уни лавозимидан озод этишга чақирган.

Тухель жамоани икки хавфдан огоҳлантирди

Немис мутахассисининг айтишича, катта турнирда бир мағлубиятдан кейин бутунлай тушкунликка тушиш ҳам, битта ғалабадан сўнг ўзини ортиқча юқори баҳолаш ҳам хато.

«Биз мағлубиятдан кейин руҳдан тушмасликка, ғалабадан кейин эса ортиқча мағрурланиб кетмасликка ҳаракат қиламиз».

Тухель футболчилар Аргентинага қарши аламли натижадан кейин қисқа вақт ичида ўзларини тиклаб, Францияга қарши муносиб жавоб қайтарганидан мамнун эканини билдирди.

«Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»

Англия бош мураббийи ташқи босим ва баҳсларга ортиқча эътибор қаратиш жамоага фойда келтирмаслигини айтди.

«Энг тўғри йўл — бўлиб ўтган воқеага ўралиб қолмаслик, ўзингни қўлга олиш ва навбатдаги ўйинни ютишга интилиш. Қолгани фақат гап-сўз. Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди».

Унинг таъкидлашича, футболчилар танқидларга жавоб беришнинг энг яхши усулини танлади — Францияга қарши майдонда натижа кўрсатди.

Франция билан ўйин тарихий драмага айланди

Англия бронза учун баҳснинг биринчи бўлимидан кейин 4:0 ҳисобида олдинда бораётганди. Франция танаффусдан сўнг катта қайтишни бошлади, аммо Тухель шогирдлари 6:4 ҳисобидаги ғалабани сақлаб қолди.

Бу жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг сермаҳсул учинчи ўрин баҳси бўлди. Букайо Сака учта гол уриб, учрашувнинг асосий қаҳрамонига айланди.

Англия шу тариқа илк марта мундиалнинг бронза медалини қўлга киритди. Жамоа 1966 йилда чемпион бўлганидан кейин биринчи бор жаҳон чемпионатини совринли ўринда якунлади.

Тухель учун бронза ҳали якуний мақсад эмас

ЖЧ–2026 Томас Тухельнинг Англия билан илк йирик турнири бўлди. Жамоа финалга бир қадам қолганда тўхтаган бўлса-да, Франция устидан қозонилган ғалаба мураббийга кейинги мусобақалар олдидан муҳим ишонч берди.

«Биз шундай жавоб қайтара олганимиздан хурсандман. Айнан шундай реакцияни истагандик. Бу ажойиб ўйин бўлди», — деди Тухель.

Маълумот учун, ЖЧ–2026 Қатарда эмас, АҚШ, Канада ва Мексикада ўтказилди.

Энди Англия учун асосий вазифа — бронза медали тасодифий натижа эмаслигини кейинги йирик турнирда исботлаш. Тухель айтганидек, гаплар медаль бермайди. Майдон эса ҳаммасини жуда тез фош қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 ФИФА тарихидаги энг даромадли турнирга айландиЖЧ-2026 ФИФА тарихидаги энг даромадли турнирга айландиБугун, 15:50Лионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикдиЛионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикдиБугун, 15:15Лисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтдиЛисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтдиБугун, 15:06 Дидие Дешам Зинедин Зиданга йўл очди: «Энди оддий мухлисман» Дидие Дешам Зинедин Зиданга йўл очди: «Энди оддий мухлисман»Бугун, 15:05ЖЧ-2026. Франция - Англия 4:6 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Франция - Англия 4:6 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 15:01Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиКилиан Мбаппе Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиБугун, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди