Тухель танқидларга жавоб берди: «Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»
Англия миллий жамоаси бош мураббийи Томас Тухель ЖЧ–2026 яримфиналидаги мағлубиятдан кейин жамоага нисбатан билдирилган кескин танқидларга муносабат билдирди. Унинг фикрича, Аргентинага ютқазилганидан сўнг инглизларнинг бутун турнирдаги меҳнати деярли йўққа чиқариб юборилган.
Орадан атиги бир кун ўтиб эса Англия Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этиб, 1966 йилдан буён жаҳон чемпионатидаги энг яхши натижасини қайд этди.
«Гўё гуруҳдан ҳам чиқа олмагандек муносабат бўлди»
Тухель Аргентинага қарши яримфиналдан кейинги матбуот анжуманида жамоа натижаси ҳаддан ташқари салбий баҳоланганини таъкидлади.
«Шундай таассурот уйғондики, гўё биз гуруҳ босқичида бирорта ҳам ғалаба қозонмай, мусобақани тарк этгандекмиз. Орадан 24 соат ўтиб эса сўнгги 60 йилдаги энг катта натижамизга эришдик», — деди мураббий.
Англия яримфиналда Аргентинага 1:2 ҳисобида имкониятни бой берганидан кейин Тухель тактик қарорлари учун жиддий танқид қилинганди. Айрим мутахассислар ҳатто уни лавозимидан озод этишга чақирган.
Тухель жамоани икки хавфдан огоҳлантирди
Немис мутахассисининг айтишича, катта турнирда бир мағлубиятдан кейин бутунлай тушкунликка тушиш ҳам, битта ғалабадан сўнг ўзини ортиқча юқори баҳолаш ҳам хато.
«Биз мағлубиятдан кейин руҳдан тушмасликка, ғалабадан кейин эса ортиқча мағрурланиб кетмасликка ҳаракат қиламиз».
Тухель футболчилар Аргентинага қарши аламли натижадан кейин қисқа вақт ичида ўзларини тиклаб, Францияга қарши муносиб жавоб қайтарганидан мамнун эканини билдирди.
«Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»
Англия бош мураббийи ташқи босим ва баҳсларга ортиқча эътибор қаратиш жамоага фойда келтирмаслигини айтди.
«Энг тўғри йўл — бўлиб ўтган воқеага ўралиб қолмаслик, ўзингни қўлга олиш ва навбатдаги ўйинни ютишга интилиш. Қолгани фақат гап-сўз. Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди».
Унинг таъкидлашича, футболчилар танқидларга жавоб беришнинг энг яхши усулини танлади — Францияга қарши майдонда натижа кўрсатди.
Франция билан ўйин тарихий драмага айланди
Англия бронза учун баҳснинг биринчи бўлимидан кейин 4:0 ҳисобида олдинда бораётганди. Франция танаффусдан сўнг катта қайтишни бошлади, аммо Тухель шогирдлари 6:4 ҳисобидаги ғалабани сақлаб қолди.
Бу жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг сермаҳсул учинчи ўрин баҳси бўлди. Букайо Сака учта гол уриб, учрашувнинг асосий қаҳрамонига айланди.
Англия шу тариқа илк марта мундиалнинг бронза медалини қўлга киритди. Жамоа 1966 йилда чемпион бўлганидан кейин биринчи бор жаҳон чемпионатини совринли ўринда якунлади.
Тухель учун бронза ҳали якуний мақсад эмас
ЖЧ–2026 Томас Тухельнинг Англия билан илк йирик турнири бўлди. Жамоа финалга бир қадам қолганда тўхтаган бўлса-да, Франция устидан қозонилган ғалаба мураббийга кейинги мусобақалар олдидан муҳим ишонч берди.
«Биз шундай жавоб қайтара олганимиздан хурсандман. Айнан шундай реакцияни истагандик. Бу ажойиб ўйин бўлди», — деди Тухель.
Маълумот учун, ЖЧ–2026 Қатарда эмас, АҚШ, Канада ва Мексикада ўтказилди.
Энди Англия учун асосий вазифа — бронза медали тасодифий натижа эмаслигини кейинги йирик турнирда исботлаш. Тухель айтганидек, гаплар медаль бермайди. Майдон эса ҳаммасини жуда тез фош қилади.
…