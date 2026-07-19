Ака-ука Тейтлар АҚШда яна ҳибсга олинди

·0·Дунё
Ака-ука Тейтлар АҚШда яна ҳибсга олинди

Кеча, 18 июль куни таниқли блогер ва инфлюенсерлар Эндрю ҳамда Тристан Тейт АҚШда зўрлаш, одам савдоси ва жинсий жиноятлар билан боғлиқ айбловлар асосида ҳибсга олинди. Бу ҳақда Буюк Британия Қироллик прокуратураси маълум қилди.

Прокуратура баёнотига кўра, Эндрю Тейтга нисбатан 32 та янги айблов илгари сурилган. Улар орасида етти банд бўйича зўрлаш, жинсий эксплуатация мақсадида одам савдосини ташкил этиш ёки унга кўмаклашиш, баданга шикаст етказиш, шунингдек, болалар иштирокидаги номақбул тасвирлар ва экстремал порнографияга оид бир қатор айбловлар мавжуд.

Тристан Тейт эса жинсий зўравонлик, икки ҳолат бўйича зўрлаш ҳамда жинсий эксплуатация мақсадида одам савдосини ташкил этиш ёки унга кўмаклашишда айбланмоқда.

Тергов маълумотларига кўра, мазкур жиноятлар 2010–2017 йиллар оралиғида содир этилган. Бундан аввал ҳам ака-ука Тейтларга нисбатан 21 та айблов эълон қилинган эди.

The New York Post хабарига кўра, АҚШ Маршаллар хизмати ака-ука Тейтларни Маями шаҳридаги Жеймс Л. Найт спорт мажмуаси яқинида қўлга олган. Маълум бўлишича, Эндрю Тейт айнан шу ерда қўлқопсиз жанг турнирини ўтказиши режалаштирилган эди.

Маълумот учун, Эндрю Тейт кикбоксинг бўйича тўрт карра жаҳон чемпиони, унинг укаси Тристан Тейт эса икки карра Европа чемпиони ҳисобланади. Спортдаги фаолиятидан сўнг улар ижтимоий тармоқлардаги кескин баёнотлари ва баҳсли фаолияти билан машҳур бўлди. Эслатиб ўтамиз, 2024 йилда ака-ука Тейтларга нисбатан Руминияда ҳам одам савдоси ва бошқа оғир жиноятлар юзасидан жиноий айбловлар қўйилган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқдаЭквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқдаБугун, 16:01Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?Бугун, 15:41Туркияда 3-қаватдан қулаган ўзбекистонлик аёл Ватанга қайтарилди Туркияда 3-қаватдан қулаган ўзбекистонлик аёл Ватанга қайтарилди Бугун, 14:41Миллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаМиллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаБугун, 13:24Ламин Ямал финал олдидан Нью-Йоркда севгилиси билан кўриниш бердиЛамин Ямал финал олдидан Нью-Йоркда севгилиси билан кўриниш бердиБугун, 13:12Тутун АҚШгача етиб борди: Трамп Канада тутуни учун қўшимча тарифлар билан таҳдид қилдиТутун АҚШгача етиб борди: Трамп Канада тутуни учун қўшимча тарифлар билан таҳдид қилдиБугун, 12:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?