Реал Мадрид ҳимоя чизиғини тубдан янгиламоқчи: Рюдигерга янги рақобатчилар

·193·Спорт
Реал Мадрид ҳимоя чизиғини тубдан янгиламоқчи: Рюдигерга янги рақобатчилар
Аудио версияси

Реал Мадрид янги мавсум олдидан таркибни кучайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. Испаниялик гранд айниқса ҳимоя чизиғида жиддий ислоҳотларни амалга оширишни режалаштирган. Онда Серо радиосининг хабар беришига кўра, "Қироллик клуби" Манчестер Сити ҳимоячиси Йошко Гвардиол учун курашга қўшилган. Хабарларда айтилишича, президент Флорентино Перез ва жамоага қайтиши кутилаётган Жозе Моуринью хорватиялик марказий ҳимоячини ўз жамоасида кўришни истамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Президентлик сайловлари арафасида Флорентино Перез нафақат Моуриньюни қайтаришни, балки Ливерпул ҳимоячиси Ибраҳима Конате трансферини ҳам вада қилган. Маълумотларга кўра, Конате Мадрид клубига эркин агент сифатида қўшилиши мумкин. Ҳимоя чизиғидаги муаммолар, хусусан Ферланд Мендйнинг жароҳати ва Давид Алабанинг кетиши кутилаётгани сабабли, Гвардиолнинг чап қанотда ҳам ўйнай олиш қобилияти клуб учун жуда муҳим ҳисобланади.

Шунингдек, Реал Мадрид қизиқишлари доирасида Арсенал аъзоси Риккардо Калафиори ҳам бор. Трансфер эксперти Fabrizio Romano хабарига кўра, мадридликлар италиялик ҳимоячи бўйича алоқага чиқишган. Калафиори Микел Артета қўл остида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаётгани сабабли жамоасини тарк этиши мумкин. Хусусан, у Чемпионлар лигаси финалида 120 дақиқа давомида захирада қолдирилган эди.

Ўнг қанот ҳимоясида ҳам ўзгаришлар кутилмоқда. Клуб афсонаси Дани Карвахаль жамоани тарк этишга яқин, Трент Александер-Арнолд эса кутилган даражада ўйин кўрсата олмади. Шу сабабли, Реал Мадрид Интер ҳимоячиси Дензел Думфриесга эътибор қаратган. Романо берган маълумотга кўра, Лос Бланкос футболчининг шартномасидаги 20 миллион евролик товон пулини тўлаб, уни ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда.

Реал МадридТрансферларМанчестер СитиАрсеналЧемпионлар Лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди