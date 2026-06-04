ФИФА жаҳон чемпионати баҳсларига сув идишларини олиб киришни тақиқлади

·42·Спорт
ФИФА жаҳон чемпионати баҳсларига сув идишларини олиб киришни тақиқлади
Аудио версияси

Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қиладиган футбол бўйича дунё биринчилиги старти яқинлашган сари ташкилотчилар томонидан хавфсизлик ва тартиб-қоидаларга оид муҳим қарорлар эълон қилинмоқда. Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) бўлажак мундиал баҳсларига ташриф буюрадиган мухлислар учун кутилмаган янги чекловни жорий этди. Расмий баёнотга кўра, эндиликда стадион ҳудудига ҳар қандай турдаги сув идишларини олиб кириш қатъиян ман этилади.

Маълумки, жорий йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар АҚШ, Канада ва Мексика стадионларида ўтадиган ўйинлар пайтида об-ҳаво ҳарорати ўта юқори бўлиши прогноз қилинмоқда.

ФИФА ушбу тақиқни қандай изоҳлади?

Халқаро футбол ташкилоти ушбу чекловни биринчи навбатда инсон саломатлиги ва хавфсизлик нуқтаи назаридан қабул қилинганини маълум қилди. Федерация чиқарган баёнотда бу чора «майдондаги футболчилар ва трибунадаги томошабинлар учун кутилмаган хавф-хатарлар ҳамда турли даражадаги жароҳатларнинг олдини олиш мақсадида» жорий этилгани айтилади.

Шу билан бирга, иссиқ об-ҳавода мухлислар қийналиб қолмасликлари учун стадионларда қуйидаги қулайликлар яратилиши ваъда қилинмоқда:

  • Учрашувлардан олдин ва ўйин давом этаётган пайтда стадион ичида сув савдоси узлуксиз йўлга қўйилади;

  • Ишқибозлар танасини салқинлатиш учун махсус совутиш станциялари ва кучли вентиляторлар ишлайди;

  • Стадион фавворалари атрофида туманли сув пуркаш (микроиқлим) зоналари ташкил этилади.

Мухлисларнинг кескин эътирози ва хавотирлари

Бироқ, бу янгилик футболсеварлар, айниқса, узоқ масофадан келадиган сайёҳлар томонидан катта норозилик билан кутиб олинди. Хусусан, Англия миллий терма жамоаси мухлислари уюшмаси вакиллари ФИФАнинг бу қарорини «ўта ғалати ва кечиккан чора» дея баҳолашди.

Мухлислар фикри: Ишқибозларнинг таъкидлашича, аввалроқ ФИФА раҳбарияти ЖЧ-2026 ўйинларида шахсий сув идишларини ташишга ҳеч қандай тўсиқ бўлмаслигига ваъда берган эди. Бундан ташқари, ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинаётган фикрларга кўра, ушбу янги қоида стадион ичида монополияга ва томошабинлар учун сув сотиб олишда ортиқча чиқим ҳамда қўшимча харажатларга сабаб бўлади.

Шимолий Америкадаги футбол байрами атрофидаги қизиқарли воқеалар, ЖЧ-2026 тартиб-қоидалари ва миллий терма жамоамизнинг бўлажак ўйинларига оид энг қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ФИФАШимолий АмерикаАҚШКанадаМексика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди