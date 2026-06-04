ФИФА жаҳон чемпионати баҳсларига сув идишларини олиб киришни тақиқлади
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қиладиган футбол бўйича дунё биринчилиги старти яқинлашган сари ташкилотчилар томонидан хавфсизлик ва тартиб-қоидаларга оид муҳим қарорлар эълон қилинмоқда. Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) бўлажак мундиал баҳсларига ташриф буюрадиган мухлислар учун кутилмаган янги чекловни жорий этди. Расмий баёнотга кўра, эндиликда стадион ҳудудига ҳар қандай турдаги сув идишларини олиб кириш қатъиян ман этилади.
Маълумки, жорий йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар АҚШ, Канада ва Мексика стадионларида ўтадиган ўйинлар пайтида об-ҳаво ҳарорати ўта юқори бўлиши прогноз қилинмоқда.
ФИФА ушбу тақиқни қандай изоҳлади?
Халқаро футбол ташкилоти ушбу чекловни биринчи навбатда инсон саломатлиги ва хавфсизлик нуқтаи назаридан қабул қилинганини маълум қилди. Федерация чиқарган баёнотда бу чора «майдондаги футболчилар ва трибунадаги томошабинлар учун кутилмаган хавф-хатарлар ҳамда турли даражадаги жароҳатларнинг олдини олиш мақсадида» жорий этилгани айтилади.
Шу билан бирга, иссиқ об-ҳавода мухлислар қийналиб қолмасликлари учун стадионларда қуйидаги қулайликлар яратилиши ваъда қилинмоқда:
Учрашувлардан олдин ва ўйин давом этаётган пайтда стадион ичида сув савдоси узлуксиз йўлга қўйилади;
Ишқибозлар танасини салқинлатиш учун махсус совутиш станциялари ва кучли вентиляторлар ишлайди;
Стадион фавворалари атрофида туманли сув пуркаш (микроиқлим) зоналари ташкил этилади.
Мухлисларнинг кескин эътирози ва хавотирлари
Бироқ, бу янгилик футболсеварлар, айниқса, узоқ масофадан келадиган сайёҳлар томонидан катта норозилик билан кутиб олинди. Хусусан, Англия миллий терма жамоаси мухлислари уюшмаси вакиллари ФИФАнинг бу қарорини «ўта ғалати ва кечиккан чора» дея баҳолашди.
Мухлислар фикри: Ишқибозларнинг таъкидлашича, аввалроқ ФИФА раҳбарияти ЖЧ-2026 ўйинларида шахсий сув идишларини ташишга ҳеч қандай тўсиқ бўлмаслигига ваъда берган эди. Бундан ташқари, ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинаётган фикрларга кўра, ушбу янги қоида стадион ичида монополияга ва томошабинлар учун сув сотиб олишда ортиқча чиқим ҳамда қўшимча харажатларга сабаб бўлади.
Шимолий Америкадаги футбол байрами атрофидаги қизиқарли воқеалар, ЖЧ-2026 тартиб-қоидалари ва миллий терма жамоамизнинг бўлажак ўйинларига оид энг қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…