Дешам Франция терма жамоасининг ЖЧ-2026 даги ягона камчилигини айтди

·76·Спорт
Дешам Франция терма жамоасининг ЖЧ-2026 даги ягона камчилигини айтди
Аудио версияси

Шимолий Америка яшил майдонларида старт оладиган футбол бўйича дунё биринчилиги яқинлашган сари, бош совринга асосий даъвогар ҳисобланган терма жамоаларнинг тайёргарлик жараёни мухлислар диққат марказида турибди. Хусусан, сайёрамизнинг энг кучли жамоаларидан бири — Франция миллий терма жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам бўлажак йирик турнир олдидан таркиб хусусиятлари ва футболчиларнинг ҳолати ҳақида ўз мулоҳазалари билан ўртоқлашди.

Тажрибали мутахассис жамоада юқори маҳоратли ижрочилар кўплигини эътироф этган ҳолда, айни пайтда эътибор қаратиш лозим бўлган жиҳатларга тўхталиб ўтди.

«Индивидуал маҳорат баланд, аммо тажриба бироз кам»

Дидье Дешам ФИФА (ФИФА) расмий сайтига берган баёнотида жамоа таркибидаги ички муҳит ва авлодлар алмашинуви жараёни ҳақида очиқ-ойдин гапирди:

«Агар футболчиларнинг яккалик маҳорати хусусида гапирадиган бўлсак, ихтиёримизда жуда кўп кучли ижрочилар бор ва бу менга кенг танлов имкониятини тақдим этади. Жорий 2026 йилги турнир олдидан ягона кичик камчилигимиз шундаки, 2018 йилги чемпионлик таркибимиздаги футболчилар унгача 2014 ва 2016 йилги йирик мусобақаларнинг машаққатли мактабини ўташган эди. Ҳозирги жамоамизда эса бундай нуфузли турнирларда ҳали етарлича тажриба тўплашга улгурмаган ёш ўйинчилар талайгина».

Шунингдек, мураббий ёш юлдузларнинг масъулияти ҳақида гапирар экан, улар терма жамоа либосини кийганда елкаларидаги юкни ҳис қилишларини ва бу уларни янада яхшироқ ўйнашга ундашини таъкидлади. «Мен бундан 14 йил муқаддам ҳам шогирдларимга шуни уқтиргандим: Франция миллий жамоасига келганингизда, бу ердан нимадир олиш учун эмас, балки бор куч-ғайратингизни бериш учун майдонга тушасиз», — дея қўшимча қилди у.

Ортда қолган муваффақият ва ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи

Эслатиб ўтамиз, Дидье Дешам француз футболи тарихида ўзига хос ўринга эга. Унинг қўл остида Франция терма жамоаси 2018 йили Россияда ўтказилган Жаҳон чемпионатида алп қадамлар ташлаб, бош соврин — олтин кубокни қўлга киритган эди.

Океан ортида бўлиб ўтадиган навбатдаги мундиалда эса «уч ранглилар» гуруҳ босқичида анчагина қизиқарли ва жанговар жамоаларга қарши баҳс олиб боришади. Францияликлар қуйидаги рақиблар билан бир квартетдан жой олган:

  • Норвегия — Скандинавия футболининг энг шиддатли ва хавфли вакили;

  • Сенегал — Африка қитъасининг жисмоний жиҳатдан бақувват ва кутилмаган совғалар бера оладиган жамоаси;

  • Ироқ — Осиё қитъасининг қатъиятли ва тартибли ўйин намойиш этувчи вакили.

Франциянинг гуруҳдаги рақиблари

Ўйинларнинг аҳамияти

Норвегия ва Сенегал

Гуруҳда пешқадамликни қўлга киритиш йўлидаги асосий тўсиқ

Ироқ

Ёш футболчиларнинг тажрибасини ошириш учун яхши имконият

Франция терма жамоасининг янгиланган таркиби ушбу қизиқарли гуруҳда қандай намойиш ўтказиши ва Дешамнинг ёш шогирдлари кутилган масъулиятни нечоғлик уддалай олиши бутун дунё футбол ишқибозлари учун ҳақиқий интригадир.

Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги кундалик хабарлари, юлдузли терма жамоалар лагеридан эксклюзив репортажлар ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Дидье ДешамФранцияФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди