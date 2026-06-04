Дешам Франция терма жамоасининг ЖЧ-2026 даги ягона камчилигини айтди
Шимолий Америка яшил майдонларида старт оладиган футбол бўйича дунё биринчилиги яқинлашган сари, бош совринга асосий даъвогар ҳисобланган терма жамоаларнинг тайёргарлик жараёни мухлислар диққат марказида турибди. Хусусан, сайёрамизнинг энг кучли жамоаларидан бири — Франция миллий терма жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам бўлажак йирик турнир олдидан таркиб хусусиятлари ва футболчиларнинг ҳолати ҳақида ўз мулоҳазалари билан ўртоқлашди.
Тажрибали мутахассис жамоада юқори маҳоратли ижрочилар кўплигини эътироф этган ҳолда, айни пайтда эътибор қаратиш лозим бўлган жиҳатларга тўхталиб ўтди.
«Индивидуал маҳорат баланд, аммо тажриба бироз кам»
Дидье Дешам ФИФА (ФИФА) расмий сайтига берган баёнотида жамоа таркибидаги ички муҳит ва авлодлар алмашинуви жараёни ҳақида очиқ-ойдин гапирди:
«Агар футболчиларнинг яккалик маҳорати хусусида гапирадиган бўлсак, ихтиёримизда жуда кўп кучли ижрочилар бор ва бу менга кенг танлов имкониятини тақдим этади. Жорий 2026 йилги турнир олдидан ягона кичик камчилигимиз шундаки, 2018 йилги чемпионлик таркибимиздаги футболчилар унгача 2014 ва 2016 йилги йирик мусобақаларнинг машаққатли мактабини ўташган эди. Ҳозирги жамоамизда эса бундай нуфузли турнирларда ҳали етарлича тажриба тўплашга улгурмаган ёш ўйинчилар талайгина».
Шунингдек, мураббий ёш юлдузларнинг масъулияти ҳақида гапирар экан, улар терма жамоа либосини кийганда елкаларидаги юкни ҳис қилишларини ва бу уларни янада яхшироқ ўйнашга ундашини таъкидлади. «Мен бундан 14 йил муқаддам ҳам шогирдларимга шуни уқтиргандим: Франция миллий жамоасига келганингизда, бу ердан нимадир олиш учун эмас, балки бор куч-ғайратингизни бериш учун майдонга тушасиз», — дея қўшимча қилди у.
Ортда қолган муваффақият ва ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи
Эслатиб ўтамиз, Дидье Дешам француз футболи тарихида ўзига хос ўринга эга. Унинг қўл остида Франция терма жамоаси 2018 йили Россияда ўтказилган Жаҳон чемпионатида алп қадамлар ташлаб, бош соврин — олтин кубокни қўлга киритган эди.
Океан ортида бўлиб ўтадиган навбатдаги мундиалда эса «уч ранглилар» гуруҳ босқичида анчагина қизиқарли ва жанговар жамоаларга қарши баҳс олиб боришади. Францияликлар қуйидаги рақиблар билан бир квартетдан жой олган:
Норвегия — Скандинавия футболининг энг шиддатли ва хавфли вакили;
Сенегал — Африка қитъасининг жисмоний жиҳатдан бақувват ва кутилмаган совғалар бера оладиган жамоаси;
Ироқ — Осиё қитъасининг қатъиятли ва тартибли ўйин намойиш этувчи вакили.
Франциянинг гуруҳдаги рақиблари
Ўйинларнинг аҳамияти
Норвегия ва Сенегал
Гуруҳда пешқадамликни қўлга киритиш йўлидаги асосий тўсиқ
Ироқ
Ёш футболчиларнинг тажрибасини ошириш учун яхши имконият
Франция терма жамоасининг янгиланган таркиби ушбу қизиқарли гуруҳда қандай намойиш ўтказиши ва Дешамнинг ёш шогирдлари кутилган масъулиятни нечоғлик уддалай олиши бутун дунё футбол ишқибозлари учун ҳақиқий интригадир.
Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги кундалик хабарлари, юлдузли терма жамоалар лагеридан эксклюзив репортажлар ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…