Лиам Делап Челси сафида қолиб, Хаби Алонсо ишончини қозонмоқчи

·87·Спорт
Лиам Делап Челси сафида қолиб, Хаби Алонсо ишончини қозонмоқчи

Лиам Делап ўзининг омадсиз дебют мавсумидан сўнг танқидчиларга муносиб жавоб қайтариш мақсадида Челси таркибида камида яна бир мавсум қолишга қарор қилди. 23 ёшли ҳужумчи Ғарбий Лондонда ўз ўрнини топиш учун курашишга тайёр, гарчи кучли рақобат ва жароҳатлар унинг имкониятларини чеклаб қўйган бўлса-да. BBC хабарига кўра, футболчи клубни тарк этиш ниятида эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Сити собиқ аъзоси бўлган Делап 30 миллион фунт эвазига трансфер қилинган эди, бироқ унинг кўрсаткичлари кутилганидан анча паст бўлди. Ўтган мавсумда у барча мусобақаларда 41 та ўйинда майдонга тушиб, бор-йўғи 2 та гол урди. Айниқса, Англия Премер-лигасидаги битта гол ва мавсум якунидаги 26 ўйинлик голсиз серия унинг нуфузига салбий таъсир кўрсатди. Шунга қарамай, у яқинда Лондон атрофидан уй сотиб олиб, узоқ муддатли режаларини намойиш этди.

Ҳужумчи 1-июльдан иш бошлайдиган янги мураббий Хаби Алонсо қўл остида тўп суришга иштиёқманд. Бироқ, Челси таркибида рақобат янада кучайган. Брайтондан 55 миллион фунтга келган Жоау Педро асосий таркибдан мустаҳкам ўрин эгаллади. Шунингдек, Бавария жамоасидан Николас Жакксон қайтиши кутилаётгани Делапнинг ҳолатини янада мураккаблаштиради.

Клуб келаси мавсумда еврокубокларда иштирок этмаслиги сабабли таркибни қисқартиришга мажбур. Делапнинг трансфер нархи бошқа юлдузларга нисбатан пастроқлиги уни сотиш учун қулай вариантга айлантириши мумкин. Айни дамда Нюкасл Юнайтед вазиятни диққат билан кузатмоқда ва ҳужумчини ўз сафига қўшиб олишни кўриб чиқмоқда.

ЧелсиЛиам ДелапХаби АлонсоАнглия Премер-лигасиФутбол Трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Лиам Делап Челси сафида қолиб, Хаби Алонсо ишончини қозонмоқчи – Zamin.uz, 04.06.2026