Лиам Делап Челси сафида қолиб, Хаби Алонсо ишончини қозонмоқчи
Лиам Делап ўзининг омадсиз дебют мавсумидан сўнг танқидчиларга муносиб жавоб қайтариш мақсадида Челси таркибида камида яна бир мавсум қолишга қарор қилди. 23 ёшли ҳужумчи Ғарбий Лондонда ўз ўрнини топиш учун курашишга тайёр, гарчи кучли рақобат ва жароҳатлар унинг имкониятларини чеклаб қўйган бўлса-да. BBC хабарига кўра, футболчи клубни тарк этиш ниятида эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манчестер Сити собиқ аъзоси бўлган Делап 30 миллион фунт эвазига трансфер қилинган эди, бироқ унинг кўрсаткичлари кутилганидан анча паст бўлди. Ўтган мавсумда у барча мусобақаларда 41 та ўйинда майдонга тушиб, бор-йўғи 2 та гол урди. Айниқса, Англия Премер-лигасидаги битта гол ва мавсум якунидаги 26 ўйинлик голсиз серия унинг нуфузига салбий таъсир кўрсатди. Шунга қарамай, у яқинда Лондон атрофидан уй сотиб олиб, узоқ муддатли режаларини намойиш этди.
Ҳужумчи 1-июльдан иш бошлайдиган янги мураббий Хаби Алонсо қўл остида тўп суришга иштиёқманд. Бироқ, Челси таркибида рақобат янада кучайган. Брайтондан 55 миллион фунтга келган Жоау Педро асосий таркибдан мустаҳкам ўрин эгаллади. Шунингдек, Бавария жамоасидан Николас Жакксон қайтиши кутилаётгани Делапнинг ҳолатини янада мураккаблаштиради.
Клуб келаси мавсумда еврокубокларда иштирок этмаслиги сабабли таркибни қисқартиришга мажбур. Делапнинг трансфер нархи бошқа юлдузларга нисбатан пастроқлиги уни сотиш учун қулай вариантга айлантириши мумкин. Айни дамда Нюкасл Юнайтед вазиятни диққат билан кузатмоқда ва ҳужумчини ўз сафига қўшиб олишни кўриб чиқмоқда.
…