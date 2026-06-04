Жозе Моуринью Туркия устидан Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа судига шикоят қилди
Португалиялик таниқли мутахассис Жозе Моуринью Туркия футбол расмийлари билан бўлган низони янги босқичга олиб чиқди. Ҳозирда Реал Мадрид бош мураббийлигига асосий номзод бўлиб турган мураббий Fenerbahce клубидаги фаолияти давомида ўзининг фундаментал ҳуқуқлари бузилганини даъво қилиб, Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа судига (ИҲЕС) расмий шикоят киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2025-йилнинг август ойида Fenerbahce жамоасини тарк этган Жозе Моуринью Туркия Футбол Федерацияси (ТФФ) томонидан ўзига нисбатан қўлланилган интизомий жазоларга эътироз билдирмоқда. Мазкур ҳуқуқий кураш 2024-йилнинг ноябрь ойида Trabzonspor устидан қозонилган ғалабадан сўнг бошланган эди. Ўшанда мураббий VAR тизими ва маҳаллий футбол тизимини танқид қилгани учун бир ўйинга четлатилган ва йирик миқдорда жаримага тортилган эди.
Страцбургдаги судга тақдим этилган ҳужжатларда Жозе Моуринью Туркия спорт судлов тизимининг шаффофлиги ва холислигига шубҳа билдирган. Тажрибали мураббийнинг таъкидлашича, Туркиядаги футбол кенгашлари мустақил эмас ва унинг сўз эркинлиги ҳуқуқи Суперлига ҳакамлик стандартларини танқид қилгани учун поймол этилган. У ўз чиқишларида тизимли муаммоларни бир неча бор тилга олган эди.
Шунингдек, Флорентино Перезнинг Реал Мадрид президентлиги учун сайловлардаги асосий танлови бўлиб турган Жозе Моуринью адолатли судлов ҳуқуқи ҳам инкор этилганини таъкидламоқда. Мураббийнинг сўзларига кўра, унга нисбатан чиқарилган жазо қарорининг асослантирилган қисми тақдим этилмаган, бу эса қонуний ҳимояланиш имкониятини чеклаган.
Ушбу суд жараёни Туркия Футбол Федерациясининг интизомий тартиб-таомилларини халқаро миқёсда синовдан ўтказиши кутилмоқда. Жозе Моуринью ва унинг ҳуқуқшунослари Туркия ўзи имзолаган Европа инсон ҳуқуқлари протоколларини бузган деб ҳисобламоқда.
…