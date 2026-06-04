Жозе Моуринью Туркия устидан Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа судига шикоят қилди

·141·Спорт
Жозе Моуринью Туркия устидан Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа судига шикоят қилди
Аудио версияси

Португалиялик таниқли мутахассис Жозе Моуринью Туркия футбол расмийлари билан бўлган низони янги босқичга олиб чиқди. Ҳозирда Реал Мадрид бош мураббийлигига асосий номзод бўлиб турган мураббий Fenerbahce клубидаги фаолияти давомида ўзининг фундаментал ҳуқуқлари бузилганини даъво қилиб, Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа судига (ИҲЕС) расмий шикоят киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2025-йилнинг август ойида Fenerbahce жамоасини тарк этган Жозе Моуринью Туркия Футбол Федерацияси (ТФФ) томонидан ўзига нисбатан қўлланилган интизомий жазоларга эътироз билдирмоқда. Мазкур ҳуқуқий кураш 2024-йилнинг ноябрь ойида Trabzonspor устидан қозонилган ғалабадан сўнг бошланган эди. Ўшанда мураббий VAR тизими ва маҳаллий футбол тизимини танқид қилгани учун бир ўйинга четлатилган ва йирик миқдорда жаримага тортилган эди.

Страцбургдаги судга тақдим этилган ҳужжатларда Жозе Моуринью Туркия спорт судлов тизимининг шаффофлиги ва холислигига шубҳа билдирган. Тажрибали мураббийнинг таъкидлашича, Туркиядаги футбол кенгашлари мустақил эмас ва унинг сўз эркинлиги ҳуқуқи Суперлига ҳакамлик стандартларини танқид қилгани учун поймол этилган. У ўз чиқишларида тизимли муаммоларни бир неча бор тилга олган эди.

Шунингдек, Флорентино Перезнинг Реал Мадрид президентлиги учун сайловлардаги асосий танлови бўлиб турган Жозе Моуринью адолатли судлов ҳуқуқи ҳам инкор этилганини таъкидламоқда. Мураббийнинг сўзларига кўра, унга нисбатан чиқарилган жазо қарорининг асослантирилган қисми тақдим этилмаган, бу эса қонуний ҳимояланиш имкониятини чеклаган.

Ушбу суд жараёни Туркия Футбол Федерациясининг интизомий тартиб-таомилларини халқаро миқёсда синовдан ўтказиши кутилмоқда. Жозе Моуринью ва унинг ҳуқуқшунослари Туркия ўзи имзолаган Европа инсон ҳуқуқлари протоколларини бузган деб ҳисобламоқда.

Жозе МоуриньюРеал МадридFenerbahceТуркияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди