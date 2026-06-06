Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотди

·16·Спорт
Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотди

Лондоннинг Тоттенхем клуби эгалик тузилмасида жиддий ўзгаришлар юз бермоқда. Эигҳт Sportс Капитал фирмаси клубнинг бош компанияси ҳисобланган Эникнинг 24,99 фоиз улушини сотиб олиш бўйича келишувга эришди. Мазкур акциялар Даниел Левй оилавий трастлари томонидан сотилмоқда, бироқ бу келишув Люислар оиласининг клуб устидан назоратига таъсир қилмайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Телеграпҳ нашрининг хабар беришича, Эигҳт Sportс Капитал Limited жума куни Эник Sportс анд Девелопментс Ҳолдингс Limited компаниясининг чорак қисмини сотиб олиш бўйича шартнома имзолаган. Ушбу улуш бевосита Даниел Левй фарзандлари манфаатлари учун ташкил этилган трастларга тегишли компаниялар орқали сотилмоқда. Транзакция якунлангач, Левйнинг Эникдаги улуши 4,89 фоизгача камаяди.

Эигҳт Sportс Капитал ўз баёнотида Тоттенхем ривожи ва муваффақияти учун клуб акциядорлари, раҳбарияти ва мухлислари билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдирди. Бироқ, ушбу эълон Эник ва Тоттенхем раҳбарияти учун кутилмаган янгилик бўлди. Клуб вакиллари ҳозирча Даниел Левй оилавий трасти томонидан амалга оширилган бундай савдодан хабарсиз эканликларини маълум қилишди.

Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу битим Тоттенхем бошқарувини ўзгартирмайди. Люислар оиласи ҳамон назорат пакети эгаси бўлиб қолади. Сотилаётган миноритар улуш директорлар кенгашида овоз бериш ёки ижроия қўмитасида вакиллик қилиш ҳуқуқини бермайди. Клуб раҳбарияти эса мавсум якунида мухлисларга берилган вадаларни бажаришга эътибор қаратишини таъкидламоқда.

ТоттенхемДаниел ЛевйАнглия Премер-лигасиФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Бугун, 07:19Германия терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиГермания терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиБугун, 07:13Лука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаЛука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаБугун, 07:04Рафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиРафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиБугун, 06:54Арне Слот Англия Премер-лигасидан тушган таклифни рад этдиАрне Слот Англия Премер-лигасидан тушган таклифни рад этдиБугун, 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди