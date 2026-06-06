Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотди
Лондоннинг Тоттенхем клуби эгалик тузилмасида жиддий ўзгаришлар юз бермоқда. Эигҳт Sportс Капитал фирмаси клубнинг бош компанияси ҳисобланган Эникнинг 24,99 фоиз улушини сотиб олиш бўйича келишувга эришди. Мазкур акциялар Даниел Левй оилавий трастлари томонидан сотилмоқда, бироқ бу келишув Люислар оиласининг клуб устидан назоратига таъсир қилмайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Телеграпҳ нашрининг хабар беришича, Эигҳт Sportс Капитал Limited жума куни Эник Sportс анд Девелопментс Ҳолдингс Limited компаниясининг чорак қисмини сотиб олиш бўйича шартнома имзолаган. Ушбу улуш бевосита Даниел Левй фарзандлари манфаатлари учун ташкил этилган трастларга тегишли компаниялар орқали сотилмоқда. Транзакция якунлангач, Левйнинг Эникдаги улуши 4,89 фоизгача камаяди.
Эигҳт Sportс Капитал ўз баёнотида Тоттенхем ривожи ва муваффақияти учун клуб акциядорлари, раҳбарияти ва мухлислари билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдирди. Бироқ, ушбу эълон Эник ва Тоттенхем раҳбарияти учун кутилмаган янгилик бўлди. Клуб вакиллари ҳозирча Даниел Левй оилавий трасти томонидан амалга оширилган бундай савдодан хабарсиз эканликларини маълум қилишди.
Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу битим Тоттенхем бошқарувини ўзгартирмайди. Люислар оиласи ҳамон назорат пакети эгаси бўлиб қолади. Сотилаётган миноритар улуш директорлар кенгашида овоз бериш ёки ижроия қўмитасида вакиллик қилиш ҳуқуқини бермайди. Клуб раҳбарияти эса мавсум якунида мухлисларга берилган вадаларни бажаришга эътибор қаратишини таъкидламоқда.
…