Ҳабиб Нурмагомедов фаолиятидан кейинги ҳолати ҳақида гапирди
UFC собиқ чемпиони Ҳабиб Нурмагомедов фаолиятини якунлаганидан кейинги жисмоний ҳолати, саломатлиги ва спорт билан алоқаси ҳақида фикр билдирди. Россиялик машҳур жангчи профессионал октагонни тарк этган бўлса-да, ҳали ҳам ўзини яхши ҳис қилаётганини ва машғулотларда юқори даражада ҳаракат қилишда давом этаётганини таъкидлади.
Ҳабибнинг айтишича, фаолияти давомида ва ундан кейин айрим жарроҳлик амалиётларини бошдан кечирган. Хусусан, бел ва тизза соҳасида бир нечта операциялар ўтказилган. Бироқ шунга қарамай, у бугунги ҳолатидан мамнун эканини билдирди.
“Белимда ва тиззамда бир нечта операциялар бўлди. Лекин ўзимни жуда яхши ҳис қиламан. Ҳали ҳам залда энг кучли спортчилар билан машғулот қилиб, рақобатлашишда давом этяпман”, — деди Нурмагомедов.
Бу сўзлар Ҳабибнинг спортдан бутунлай узоқлашмаганини кўрсатади. У расмий жангларда иштирок этмаётган бўлса ҳам, залдаги муҳит, машғулотлар ва рақобат руҳини сақлаб қолган. Бундай жангчилар учун спорт фақат касб эмас, балки ҳаёт тарзига айланган бўлади. Ҳабиб ҳам шу руҳда яшашда давом этмоқда.
Нурмагомедов ўз фаолияти давомида жангларда жиддий зарар кўрмаганини ҳам алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, кўплаб жангчилар карьера якунида танаси ва мияси билан боғлиқ турли муаммоларга дуч келади. Ҳабиб эса ўзини бу борада омадли спортчилардан бири деб ҳисоблайди.
“Бутун фаолиятим давомида жангларда бирор марта жиддий зарар кўрмаганман. Доим яхши ҳолатда бўлганман, юзимда жароҳатлар бўлмаган, кайфиятим яхши бўлган ҳолда ғалабани қўлга киритганман”, — дея қўшимча қилди у.
Ҳақиқатан ҳам, Ҳабибнинг фаолияти ММА тарихида алоҳида ўрин тутади. У кўплаб рақибларига нисбатан устунликни асосан кураш, назорат, босим ва тактик интизом орқали қўлга киритган. Шу сабабли унинг жангларида кескин зарба алмашинувлари камроқ бўлган, у кўп ҳолатда рақибларини партерда назорат қилиб, ўз режасини амалга оширган.
Бу услуб Ҳабибга нафақат ғалабалар, балки саломатлигини нисбатан яхши сақлаб қолиш имконини ҳам берган бўлиши мумкин. Чунки ММА каби оғир спорт турида ҳар бир жанг танага катта юк туширади. Жангчи карьераси тугагач, кўпинча жароҳатлар, бош мия билан боғлиқ муаммолар, бўғим ва мушак оғриқлари билан яшашга мажбур бўлади.
Ҳабиб эса ўзини 100 фоиз идеал формада деб аташга шошилмади. Аммо у бошқа собиқ жангчилар билан таққослаганда, ўз ҳолати яхши эканини айтди. Унинг сўзларида шукр, реал баҳо ва ўз танасини яхши ҳис қилиш бор.
“Мен ўзимни 100 фоиз формадаман деб айтмайман. Лекин бошқа жангчилар билан таққосласак, улар фаолиятини тугатгач мияси, танаси билан боғлиқ муаммоларга дуч келади. Алҳамдулиллаҳ, менда ҳаммаси жойида”, — деди Нурмагомедов.
Ҳабиб 2020 йилда профессионал фаолиятини якунлаган. У ММАда 29 та ғалаба қозониб, бирорта ҳам мағлубиятга учрамаган ҳолда спортдан кетди. Бу натижа уни аралаш яккакурашлар тарихидаги энг буюк жангчилардан бирига айлантирди.
Унинг карьерасида Конор Макгрегор, Дастин Порье ва Жастин Гэтжи каби кучли рақибларга қарши ғалабалар алоҳида эсда қолган. Ҳабиб ҳар бир катта жангда ўз услубини рақибга мажбур қила олган, босимни оширган ва жангни ўзи хоҳлаган сценарийга бурган.
Фаолиятини 29-0 натижа билан якунлаш — ММАда жуда ноёб ҳолат. Бу нафақат жисмоний куч, балки интизом, руҳий мустаҳкамлик, тактик ақл ва узоқ йиллик меҳнат натижаси ҳисобланади. Ҳабиб шу жиҳатлари билан бутун дунёда миллионлаб мухлисларга эга бўлди.
Бугун у профессионал жангчи сифатида октагонга қайтмаяпти, аммо спортдан узилгани йўқ. У ёш жангчиларни тайёрлаш, жамоаси билан ишлаш ва машғулотларда иштирок этиш орқали ММА оламидаги таъсирини сақлаб келмоқда. Ҳабиб учун катта спорт саҳнаси ёпилган бўлиши мумкин, лекин зал эшиги ҳали ҳам очиқ.
Унинг саломатлиги ҳақидаги сўзлари мухлислар учун ҳам муҳим. Чунки кўпчилик собиқ чемпионнинг карьерадан кейинги ҳолати, жароҳатлари ва кундалик ҳаёти билан қизиқади. Ҳабиб эса бу борада очиқ гапириб, ўзини яхши ҳис қилаётганини айтди.
Албатта, бел ва тиззадаги операциялар катта спортнинг оғир изларидан бири. Аммо Ҳабибнинг ҳали ҳам кучли спортчилар билан машқ қилиши, рақобат руҳини йўқотмагани ва ўзини яхши ҳолатда ҳис қилиши унинг профессионаллик даражасини яна бир бор кўрсатади.
Ҳабиб Нурмагомедов фаолиятини якунлаганига бир неча йил бўлган бўлса ҳам, унинг номи ММА оламида ҳамон катта салмоққа эга. У жанглардаги натижалари, мағлубиятсиз рекорди ва спортга бўлган жиддий муносабати билан ўз даврининг энг кучли атлетларидан бири сифатида тарихда қолди.
Энди эса собиқ чемпион ҳаётининг янги босқичида. У октагонда эмас, аммо ҳали ҳам спорт ичида. У рақиблар билан расмий жанг қилмаяпти, аммо залдаги рақобатни тарк этгани йўқ. Хуллас, Ҳабиб учун “пенсия” дегани диванда ётиш эмас, шунчаки титул ҳимоя қилмасдан ҳам формада юриш экан.
…