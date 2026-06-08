Моуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқда
Европа футболида трансфер ойнаси расман очилиш арафасида турган бир пайтда, инқилобий янгиликлар ва шов-шувли келишувлар кетма-кетлиги ОАВ саҳифаларини безашда давом этмоқда. Бугунги кунда гранд клублар ўртасидаги энг шиддатли кураш объектига айланган инсон — Англиянинг «Манчестер Сити» жамоаси билан муваффақиятли ҳамкорлигини якунлаган Португалия терма жамоаси аъзоси Бернарду Силвадир. Яқиндагина Мадриднинг «Реал» клуби президентлигига қайта сайланган Флорентино Перес томонидан жамоа бошқарувига қайтарилган афсонавий мутахассис Жозе Моуриньо «қироллик клуби»даги янги даврни айнан ўз ватандоши билан бошламоқчи.
Машҳур AS нашри тарқатган эксклюзив хабарга кўра, «Special One» Мадрид раҳбариятига тақдим этган трансфер рўйхатида Бернарду Силванинг номи биринчилар қаторида қайд этилган.
Кучли интеллектга эга футболчи атрофидаги трансфер баҳслари, унинг жорий мавсумдаги статистикаси ва унга харидор бўлаётган жаҳон грандлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
БЕРНАРДУ СИЛВАНИНГ ТРАНСФЕР ВАРИАНТЛАРИ ВА СТАТИСТИКАСИ
Футболчининг мақоми ва шартномаси
Жорий мавсумдаги кўрсаткичлари
Уни ўз таркибида кўришни истаётган клублар ва давлатлар
Бернарду Силва
(31 ёш, ярим ҳимоячи)
Жорий йилнинг 30 июнь куни «Манчестер Сити» билан тузилган амалдаги шартномаси расман якунига етади ва у эркин агентга айланади.
Барча турнирларда жами 53 та учрашувда майдонга тушган.
Рақиблар дарвозасига 3 та гол уриб, жамоадошларига 5 та голли узатмани амалга оширган.
• «Реал Мадрид» (Жозе Моуриньо лойиҳаси)
• «Барселона» (Ханс-Дитер Флик трансферни маъқуллаган)
• «Атлетико Мадрид» ва ўз ватанининг «Бенфика» клуби.
• Туркия, Франция, Италия ва Саудия Арабистони грандлари.
Португалиялик сеҳрли плеймейкер 2017 йилдан буён «Манчестер Сити» шарафини муносиб ҳимоя қилиб, Пеп Гвардиола қўл остида барча мумкин бўлган совринларни қўлга киритган эди. Энди эса у фаолиятида мутлақо янги саҳифа очиш арафасида турибди.
Эль-Класико трансфер бозорига кўчмоқда
Аввалроқ тарқалган хабарларда Бернарду Силванинг «Барселона»га ўтиши деярли ҳал бўлгани ва Каталония клубининг янги бош мураббийи Ханси Флик ушбу трансферга яшил чироқ ёққани айтилган эди. Бироқ Жозе Моуриньонинг «Реал Мадрид» рулига келиши ва Силвани ўз режаларининг марказига қўйиши вазиятни тубдан ўзгартириб юборди. Эндиликда Испаниянинг икки азалий рақиби яшил майдондан ташқарида, трансфер бозорида ҳақиқий жанг олиб боришига тўғри келади. Бундан ташқари, Саудиянинг бой клублари ва Европанинг бошқа топ-жамоалари ҳам португалиялик даҳо учун космик таклифларни тайёрлаб қўйишган.
Замин шарҳи: Бернарду Силва «Манчестер Сити»да ўз миссиясини тўлиқ бажариб бўлди ва унинг эркин агент сифатида кетиши трансфер бозоридаги энг катта совғадир. Тўғри, у жорий мавсумда кўп гол урмаган бўлиши мумкин, аммо унинг майдондаги иш ҳажми, тактик саводхонлиги ва ўйин темпини назорат қила олиши Жозе Моуриньо учун айни муддаодир. «Барселона» Флик даврида янги тизим қурмоқчи бўлган бир пайтда, «Реал Мадрид» Моуриньо билан биргаликда тайёр ва тажрибали юлдузларни йиғишни бошлади. Бернардунинг қарори нафақат унинг фаолиятини, балки Ла Лигадаги кучлар нисбатини ҳам белгилаб беради. Кўрамиз, португалиялик сеҳргар ватандоши Моуриньони танлайдими ёки Фликнинг Каталониядаги лойиҳасини. Бизни даҳшатли интрига кутмоқда!
Европа футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, Бернарду Силванинг якуний қарори ва Жозе Моуриньонинг «Реал»даги янги юришларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…