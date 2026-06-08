Моуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқда

·0·Спорт
Моуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқда

Европа футболида трансфер ойнаси расман очилиш арафасида турган бир пайтда, инқилобий янгиликлар ва шов-шувли келишувлар кетма-кетлиги ОАВ саҳифаларини безашда давом этмоқда. Бугунги кунда гранд клублар ўртасидаги энг шиддатли кураш объектига айланган инсон — Англиянинг «Манчестер Сити» жамоаси билан муваффақиятли ҳамкорлигини якунлаган Португалия терма жамоаси аъзоси Бернарду Силвадир. Яқиндагина Мадриднинг «Реал» клуби президентлигига қайта сайланган Флорентино Перес томонидан жамоа бошқарувига қайтарилган афсонавий мутахассис Жозе Моуриньо «қироллик клуби»даги янги даврни айнан ўз ватандоши билан бошламоқчи.

Машҳур AS нашри тарқатган эксклюзив хабарга кўра, «Special One» Мадрид раҳбариятига тақдим этган трансфер рўйхатида Бернарду Силванинг номи биринчилар қаторида қайд этилган.

Кучли интеллектга эга футболчи атрофидаги трансфер баҳслари, унинг жорий мавсумдаги статистикаси ва унга харидор бўлаётган жаҳон грандлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:

БЕРНАРДУ СИЛВАНИНГ ТРАНСФЕР ВАРИАНТЛАРИ ВА СТАТИСТИКАСИ

Футболчининг мақоми ва шартномаси

Жорий мавсумдаги кўрсаткичлари

Уни ўз таркибида кўришни истаётган клублар ва давлатлар

Бернарду Силва


(31 ёш, ярим ҳимоячи)



Жорий йилнинг 30 июнь куни «Манчестер Сити» билан тузилган амалдаги шартномаси расман якунига етади ва у эркин агентга айланади.

Барча турнирларда жами 53 та учрашувда майдонга тушган.



Рақиблар дарвозасига 3 та гол уриб, жамоадошларига 5 та голли узатмани амалга оширган.

«Реал Мадрид» (Жозе Моуриньо лойиҳаси)


«Барселона» (Ханс-Дитер Флик трансферни маъқуллаган)


«Атлетико Мадрид» ва ўз ватанининг «Бенфика» клуби.


• Туркия, Франция, Италия ва Саудия Арабистони грандлари.

Португалиялик сеҳрли плеймейкер 2017 йилдан буён «Манчестер Сити» шарафини муносиб ҳимоя қилиб, Пеп Гвардиола қўл остида барча мумкин бўлган совринларни қўлга киритган эди. Энди эса у фаолиятида мутлақо янги саҳифа очиш арафасида турибди.

Эль-Класико трансфер бозорига кўчмоқда

Аввалроқ тарқалган хабарларда Бернарду Силванинг «Барселона»га ўтиши деярли ҳал бўлгани ва Каталония клубининг янги бош мураббийи Ханси Флик ушбу трансферга яшил чироқ ёққани айтилган эди. Бироқ Жозе Моуриньонинг «Реал Мадрид» рулига келиши ва Силвани ўз режаларининг марказига қўйиши вазиятни тубдан ўзгартириб юборди. Эндиликда Испаниянинг икки азалий рақиби яшил майдондан ташқарида, трансфер бозорида ҳақиқий жанг олиб боришига тўғри келади. Бундан ташқари, Саудиянинг бой клублари ва Европанинг бошқа топ-жамоалари ҳам португалиялик даҳо учун космик таклифларни тайёрлаб қўйишган.

Замин шарҳи: Бернарду Силва «Манчестер Сити»да ўз миссиясини тўлиқ бажариб бўлди ва унинг эркин агент сифатида кетиши трансфер бозоридаги энг катта совғадир. Тўғри, у жорий мавсумда кўп гол урмаган бўлиши мумкин, аммо унинг майдондаги иш ҳажми, тактик саводхонлиги ва ўйин темпини назорат қила олиши Жозе Моуриньо учун айни муддаодир. «Барселона» Флик даврида янги тизим қурмоқчи бўлган бир пайтда, «Реал Мадрид» Моуриньо билан биргаликда тайёр ва тажрибали юлдузларни йиғишни бошлади. Бернардунинг қарори нафақат унинг фаолиятини, балки Ла Лигадаги кучлар нисбатини ҳам белгилаб беради. Кўрамиз, португалиялик сеҳргар ватандоши Моуриньони танлайдими ёки Фликнинг Каталониядаги лойиҳасини. Бизни даҳшатли интрига кутмоқда!

Европа футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, Бернарду Силванинг якуний қарори ва Жозе Моуриньонинг «Реал»даги янги юришларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Александр Кержаков Ўзбекистоннинг мундиал имкониятларини баҳоладиАлександр Кержаков Ўзбекистоннинг мундиал имкониятларини баҳоладиБугун, 03:55Рой Кин ЖЧ—2026 ғолиблиги учун асосий учта фаворитни айтдиРой Кин ЖЧ—2026 ғолиблиги учун асосий учта фаворитни айтдиБугун, 03:47Александр Зверев фаолиятида илк бор «Ролан Гаррос» чемпионига айландиАлександр Зверев фаолиятида илк бор «Ролан Гаррос» чемпионига айландиБугун, 03:31Матеуш Нуньеш жароҳат олиб Португалия терма жамоаси сафидан чиқдиМатеуш Нуньеш жароҳат олиб Португалия терма жамоаси сафидан чиқдиБугун, 03:23Ўзбекистон - Нидерландия учрашувини қайси телеканалларда кўриш мумкин?Ўзбекистон - Нидерландия учрашувини қайси телеканалларда кўриш мумкин?Бугун, 03:10Ўзбекистон терма жамоаси бугун Нидерландияга қарши майдонга тушадиЎзбекистон терма жамоаси бугун Нидерландияга қарши майдонга тушадиБугун, 03:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)