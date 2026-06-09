Ҳусановнинг кечаги ўйинига "Манчестер Сити" қандай муносабат билдирди?
2026 йилги Жаҳон чемпионати олдидан икки иштирокчи — Нидерландия ва Ўзбекистон миллий терма жамоалари ўзаро ўртоқлик учрашувида майдонга тушди. АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида ўтказилган баҳс драматик тарзда кечди ва нидерландияликларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Учрашувда ҳал қилувчи голлар пенальтидан киритилди. Ўзбекистон терма жамоаси баҳс охирида ҳисобни тенглаштиришга эришган бўлса-да, дуранг натижани сақлаб қолиш учун бир неча дақиқа етмади. Бу ўйин Фабио Каннаваро шогирдлари учун мундиал олдидан жиддий синов бўлди.
Мазкур баҳсга “Манчестер Сити” клуби ҳам алоҳида эътибор қаратди. Сабаби, ушбу учрашувда клубнинг икки футболчиси — Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ва Нидерландия ярим ҳимоячиси Тижани Рейндерс тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.
“Манчестер Сити” расмий сайти ходими Нил Ли учрашув ҳақида фикр билдириб, ҳар икки футболчининг иштирокига тўхталди. Унинг ёзишича, Рейндерс ва Ҳусанов Жаҳон чемпионати олдидан Нью-Йоркдаги назорат баҳсида тўлиқ 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилди..
Нидерландия терма жамоаси Манхэттендаги стадионда томошабинларсиз ўтган баҳсда Марказий Осиё вакили Ўзбекистонга қарши майдонга тушди. Учрашувда асосий ролни Коди Гакпо ўйнади. Нидерландия ҳужумчиси икки марта пенальтидан аниқ зарба йўллаб, жамоасига ғалаба келтирди.
Ўйиннинг дастлабки дақиқаларида Нидерландия фаолроқ кўринди. 13-дақиқада Тижани Рейндерс бош билан зарба берди, аммо тўп дарвоза ёнидан ўтиб кетди. Орадан кўп ўтмай унинг яна бир уриниши ҳам нишондан салгина четга чиқди.
32-дақиқада Крисенсио Саммервилл жарима майдонида қоидабузарликка учради ва ҳакам пенальти белгилади. Коди Гакпо 11 метрли жарима зарбасини ишончли амалга ошириб, ҳисобни очди.
Ўйиннинг сўнгги қисмида Нидерландия бир киши кам бўлиб қолди. Гус Тил қўл билан ўйнагани учун қизил карточка олди. Бу ҳолат Ўзбекистон терма жамоасига босимни ошириш ва ҳисобни тенглаштириш имкониятини берди.
Қўшимча вақтда “оқ бўрилар” мақсадига эришди. Игорь Сергеев яқин масофадан аниқ зарба йўллаб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди. Бу гол Ўзбекистонга катта руҳий кўтаринкилик берди ва мухлисларда дуранг натижага ишонч уйғотди.
Бироқ драматик учрашувнинг охирги лаҳзаларида яна пенальти белгиланди. 97-дақиқада Ян Пол ван Хекке жарима майдонида қоидабузарликка учради ва ҳакам иккинчи марта нуқтани кўрсатди. Коди Гакпо бу сафар ҳам хатога йўл қўймади ва Нидерландияга 2:1 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди.
“Манчестер Сити”нинг яна бир вакили Натан Аке ушбу учрашувда захира ўриндиғида қолди. Шу тариқа, клубнинг икки футболчиси — Рейндерс ва Ҳусанов майдонда тўлиқ ҳаракат қилди, Аке эса ўйинга қўшилмади.
Нидерландия терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги иштирокини 14 июнь куни Японияга қарши баҳс билан бошлайди. “Учар голландлар” 1974, 1978 ва 2010 йилларда Жаҳон чемпионати финалига чиққан ва бу сафар ҳам турнирда юқори мақсадлар билан иштирок этади.
Абдуқодир Ҳусанов ва унинг ўзбекистонлик жамоадошлари эса мамлакатимиз тарихида биринчи марта Жаҳон чемпионати финал босқичида майдонга тушади. Ўзбекистон терма жамоаси “К” гуруҳидаги илк учрашувини 18 июнь куни Колумбияга қарши ўтказади.
Ҳусановнинг Нидерландияга қарши ўйини бир қарашда икки хил баҳоланиши мумкин. Бир томондан, у айрим вазиятларда жуда фойдали ҳаракатлар қилди. Ҳимоячи икки марта тўпни олиб қўйди, икки зарбани тўсди ва ўйин охирида “Манчестер Сити”даги жамоадоши Тижани Рейндерснинг зарбасини дарвоза чизиғидан қайтариб юборди.
Бу эпизод Абдуқодирнинг ҳимоячи сифатидаги ҳушёрлиги, позиция танлаш қобилияти ва охиригача курашишини кўрсатди. Рейндерснинг зарбасини чизиқдан чиқариб юбориш осон ҳаракат эмас, айниқса ўйин охирида чарчоқ кучайган бир пайтда.
Аммо иккинчи томондан, Ҳусанов учун бу баҳсда оғир эпизодлар ҳам бўлди. Бурчакдан тўп етказиб берилган вазиятда у Рустам Ашурматов билан бирга Ян ван Хеккега нисбатан қоида бузгани қайд этилди ва айнан шу эпизод ҳал қилувчи пенальтига сабаб бўлди.
Статистик маълумотларга кўра, Ҳусанов олтита яккакурашдан фақат биттасида ғалаба қозонган. Шунингдек, у тўрт марта қоида бузган. Биринчи бўлим охирида эса ҳакамлар унинг жарима майдонида Маленга қарши ҳаракатини пенальти сифатида баҳоламади. Демак, Абдуқодир учун бу ўйинда хавфли вазиятлар ҳам етарлича бўлди.
Бу ерда тан олиш керак: Жаҳон чемпионати олдидан бундай ўйинлар айнан шунинг учун керак. Кучли рақибга қарши майдонга тушганда ҳар бир кичик хато катта оқибатга олиб келиши мумкин. Нидерландия даражасидаги жамоа бундай вазиятларни дарҳол жазолайди.
Ҳусанов учун бу ўйин катта дарс бўлади. Унинг салоҳияти, жисмоний кучи ва ҳимоядаги қобилияти бор. Аммо Жаҳон чемпионатида нафақат куч, балки совуққонлик, вазиятни тўғри ўқиш ва жарима майдонида эҳтиёткорлик ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
Ўзбекистон терма жамоаси учун эса бу баҳс, натижага қарамай, фойдали синов бўлди. Жамоа кучли рақибга қарши охиригача курашди, ҳисобни тенглаштирди ва дурангга жуда яқин келди. Аммо охирги дақиқалардаги пенальти яна бир бор катта турнирларда концентрация бир сонияга ҳам пасаймаслиги кераклигини кўрсатди.
Энди Каннаваро штаби ушбу ўйиндан хулоса чиқаради. Ҳимоядаги хатолар, жарима майдонидаги ҳаракатлар, яккакурашлардаги самарадорлик ва ўйин охиридаги диққат — буларнинг барчаси Колумбияга қарши мундиалдаги илк баҳс олдидан қайта кўриб чиқилиши шарт.
Абдуқодир Ҳусанов учун ҳам бу ўйин аччиқ, лекин керакли тажриба бўлди. Катта футбол шундай: бир эпизодда қаҳрамонга айланасиз, кейинги эпизодда эса хатонгиз ҳал қилувчи бўлиб қолади. Муҳими — бундан тўғри хулоса чиқариш.
Жаҳон чемпионати яқинлашмоқда. Ўзбекистон учун ҳар бир ўртоқлик ўйини, ҳар бир хато ва ҳар бир ижобий ҳаракат энди катта тайёргарликнинг бир қисми. Нидерландияга қарши баҳс ҳам шу маънода терма жамоамиз учун қимматли сабоқ бўлди.
…