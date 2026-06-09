Ўзбекистон терма жамоасининг кечаги баҳсдаги ўйини қандай баҳоланди?
Океан ортидаги йирик футбол байрами олдидан ўтказилган Ўзбекистон ва Нидерландия миллий терма жамоалари ўртасидаги шиддатли тўқнашув ҳамон мутахассислар ва ишқибозлар диққат марказида турибди. «Оқ бўрилар» кучли рақибга қарши мардонавор ва муносиб қаршилик кўрсатган бўлса-да, учрашув якунида 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган эди. Мазкур ҳаяжонли беллашув якунланганидан сўнг, халқаро нуфузли статистик порталлар ва футбол экспертлари майдонда ҳаракат қилган ҳар бир футболчимизнинг ўйинини синчиклаб таҳлил қилиб, уларнинг кўрсатган ҳаракатларига ўз баҳоларини беришди.
Ўтказилган рейтинг таҳлилларига кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоаси таркибида энг юқори ва намунали кўрсаткичга эга бўлган икки футболчи аниқланди. Улар — мудофаа чизиғида жонбозлик кўрсатган истеъдодли ҳимоячи Жаҳонгир Ўрозов ҳамда майдон марказида катта ҳажмдаги ишларни бажарган тажрибали ярим ҳимоячи Отабек Шукуров бўлди. Ҳар икки футболчимиз ҳам экспертлар томонидан 6,7 балл билан тақдирланиб, жамоанинг энг яхшилари деб эътироф этилди.
Қуйида статистик порталлар томонидан терма жамоамиз аъзоларига қўйилган якуний баҳолар билан батафсил танишишингиз мумкин:
Дарвоза чизиғи:
Ўткир Юсупов — 6,3
Мудофаа қўрғони:
Жаҳонгир Ўрозов — 6,7
Абдуқодир Ҳусанов — 6,6
Рустам Ашурматов — 6,5
Қанот ҳимоячилари:
Шерзод Насруллаев — 6,3
Фаррух Сайфиев — 6,3
Майдон маркази ва ярим ҳимоя:
Отабек Шукуров — 6,7
Акмал Мозговой — 6,2
Ҳужумкор ярим ҳимоячилар:
Аббосбек Файзуллаев — 6,5
Остон Ўрунов — 6,1
Ҳужум чизиғи етакчиси:
Элдор Шомуродов — 6,2
Умумий ҳисоб-китобларга кўра, дунё гранди ҳисобланган Нидерландияга қарши кечган ушбу ўта масъулиятли учрашувда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ўртача жамоавий рейтинги 6,4 баллни ташкил этди. Бу кўрсаткич вакилларимизнинг топ-жамоаларга қарши ўйинларда ҳам сифатли ва тизимли футбол намойиш эта олишидан далолат беради.
Миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги илк тарихий қадамлари, футболчиларимиз ҳақидаги энг сўнгги эксклюзив статистикалар ва АҚШ яшил майдонларидан келадиган тезкор репортажларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…