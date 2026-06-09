Ўзбекистон терма жамоасининг кечаги баҳсдаги ўйини қандай баҳоланди?

·0·Спорт
Ўзбекистон терма жамоасининг кечаги баҳсдаги ўйини қандай баҳоланди?

Океан ортидаги йирик футбол байрами олдидан ўтказилган Ўзбекистон ва Нидерландия миллий терма жамоалари ўртасидаги шиддатли тўқнашув ҳамон мутахассислар ва ишқибозлар диққат марказида турибди. «Оқ бўрилар» кучли рақибга қарши мардонавор ва муносиб қаршилик кўрсатган бўлса-да, учрашув якунида 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган эди. Мазкур ҳаяжонли беллашув якунланганидан сўнг, халқаро нуфузли статистик порталлар ва футбол экспертлари майдонда ҳаракат қилган ҳар бир футболчимизнинг ўйинини синчиклаб таҳлил қилиб, уларнинг кўрсатган ҳаракатларига ўз баҳоларини беришди.

Ўтказилган рейтинг таҳлилларига кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоаси таркибида энг юқори ва намунали кўрсаткичга эга бўлган икки футболчи аниқланди. Улар — мудофаа чизиғида жонбозлик кўрсатган истеъдодли ҳимоячи Жаҳонгир Ўрозов ҳамда майдон марказида катта ҳажмдаги ишларни бажарган тажрибали ярим ҳимоячи Отабек Шукуров бўлди. Ҳар икки футболчимиз ҳам экспертлар томонидан 6,7 балл билан тақдирланиб, жамоанинг энг яхшилари деб эътироф этилди.

Қуйида статистик порталлар томонидан терма жамоамиз аъзоларига қўйилган якуний баҳолар билан батафсил танишишингиз мумкин:

Дарвоза чизиғи:

  • Ўткир Юсупов — 6,3

Мудофаа қўрғони:

  • Жаҳонгир Ўрозов — 6,7

  • Абдуқодир Ҳусанов — 6,6

  • Рустам Ашурматов — 6,5

Қанот ҳимоячилари:

  • Шерзод Насруллаев — 6,3

  • Фаррух Сайфиев — 6,3

Майдон маркази ва ярим ҳимоя:

  • Отабек Шукуров — 6,7

  • Акмал Мозговой — 6,2

Ҳужумкор ярим ҳимоячилар:

  • Аббосбек Файзуллаев — 6,5

  • Остон Ўрунов — 6,1

Ҳужум чизиғи етакчиси:

  • Элдор Шомуродов — 6,2

Умумий ҳисоб-китобларга кўра, дунё гранди ҳисобланган Нидерландияга қарши кечган ушбу ўта масъулиятли учрашувда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ўртача жамоавий рейтинги 6,4 баллни ташкил этди. Бу кўрсаткич вакилларимизнинг топ-жамоаларга қарши ўйинларда ҳам сифатли ва тизимли футбол намойиш эта олишидан далолат беради.

Миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги илк тарихий қадамлари, футболчиларимиз ҳақидаги энг сўнгги эксклюзив статистикалар ва АҚШ яшил майдонларидан келадиган тезкор репортажларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ван Дейкнинг кечаги ўйин ҳақидаги гаплари юртида баҳсларга сабаб бўлдиВан Дейкнинг кечаги ўйин ҳақидаги гаплари юртида баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 05:42Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Бугун, 05:30Ҳусановнинг кечаги ўйинига "Манчестер Сити" қандай муносабат билдирди?Ҳусановнинг кечаги ўйинига "Манчестер Сити" қандай муносабат билдирди?Бугун, 05:232026 йилги Жаҳон чемпионати тарихдаги энг йириги бўлади2026 йилги Жаҳон чемпионати тарихдаги энг йириги бўладиБугун, 05:16Майкл Олисенинг ҳет-триги Францияга ишончли ғалаба келтирдиМайкл Олисенинг ҳет-триги Францияга ишончли ғалаба келтирдиБугун, 05:08Каннаваро Нидерландияга қарши баҳсдан сўнг ўз фикрларини билдирди...Каннаваро Нидерландияга қарши баҳсдан сўнг ўз фикрларини билдирди...Бугун, 04:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)