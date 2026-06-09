Бавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёр

·67·Спорт
Бавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёр

Мюнхеннинг Бавария клуби ўзининг юлдузли қанот ҳужумчиси Майкл Олисе борасидаги трансфер миш-мишларига чек қўйди. Бундеслиқа гиганти франциялик футболчини сотиш нияти йўқлигини ва шу ёзда Реал Мадрид томонидан билдириладиган ҳар қандай таклифни қатъий рад этишини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Журналист Флориан Плеттенберг берган хабарларга кўра, Флорентино Перез ушбу трансфер учун 150 миллион евролик пакет тайёрлаётгани ҳақидаги гап-сўзлар ҳали расмий кўриниш олмаган. Бироқ, Бавария раҳбарияти агар Мадрид клуби президенти биринчи, иккинчи ёки ҳатто учинчи бор таклиф юборган тақдирда ҳам, уларнинг барчасини дарҳол рад этишга тайёрлигини билдирган.

Клуб президенти Ҳерберт Ҳаинер БИЛД нашрига берган интервюсида вазиятга ойдинлик киритди: “Майкл Олисе — Бавария футболчиси ва унинг узоқ муддатли шартномаси бор. Биз сотувчи клуб эмасмиз. Агар Флорентино Перез бизга таклиф юбормоқчи бўлса — ҳозирча бундай бўлмади — у ўз вақтини бекорга сарфламаслиги мумкин”.

Клуб фахрий президенти Ули Ҳоэнесс ҳам бу борада кескин фикр билдирди: “Майкл Олисени 200 миллион еврога сотамизми? Йўқ, у сотилмайди. Биз мухлисларимиз учун ўйнаймиз. Банкда 200 миллион евро бўлиб, ҳар шанба ёмонроқ футбол ўйнашимиздан мухлисларга фойда йўқ”.

Бавария сафидаги ажойиб мавсумида 22 та гол ва 31 та ассист қайд этган 24 ёшли ҳужумчи ҳозирда бор эътиборини терма жамоага қаратган. Шимолий Ирландияга қарши ўртоқлик ўйинида хет-трик қайд этган Олисе, Франция терма жамоаси билан бирга Сенегал, Ироқ ва Норвегияга қарши баҳсларга тайёргарлик кўрмоқда.

БаварияРеал МадридМайкл ОлисеТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчи«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчиБугун, 09:45Мбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этдиМбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этдиБугун, 09:38Баер Леверкусен янги мураббий тайинлади: Карлес Мартинез ва Хаби Алонсо ўхшашлигиБаер Леверкусен янги мураббий тайинлади: Карлес Мартинез ва Хаби Алонсо ўхшашлигиБугун, 09:19Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...Бугун, 09:05Мадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунладиМадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунладиБугун, 08:55Неймар Жаҳон чемпионатига тайёрми? Бразилия терма жамоаси янги маълумот бердиНеймар Жаҳон чемпионатига тайёрми? Бразилия терма жамоаси янги маълумот бердиБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)