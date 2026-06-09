Арсенал кутилмаганда тиббий бўлим раҳбарини истеъфога чиқарди

·0·Спорт
Арсенал кутилмаганда тиббий бўлим раҳбарини истеъфога чиқарди

Лондоннинг Арсенал клуби Чемпионлар лигаси финалидаги мағлубиятдан бир неча кун ўтиб, спорт тиббиёти бўлими раҳбари доктор Зафар Иқбални лавозимидан озод этиш бўйича кутилмаган қарор қабул қилди. 22 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган жамоа раҳбарияти ушбу мутахассис билан дарҳол хайрлашишга қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб ижрочи директори Ричард Гарликк ўтган душанба куни бўлиб ўтган учрашувда 51 ёшли шифокорга унинг истеъфоси ҳақида маълум қилган. Те Телеграпҳ нашрининг хабар беришича, ушбу қарор клуб ходимлари учун мутлақо кутилмаган ҳол бўлди. Аввалроқ Арсенал жароҳатлар билан боғлиқ муаммоларни таҳлил қилиш учун испаниялик физиотерапевт Жоақуин Аседони таклиф қилган эди.

Мавсум давомида жамоа 63 та ўйинда иштирок этиб, катта жисмоний босим остида қолди. Мартин Одегаард, Букайо Сака, Журриен Тимбер ва Кай Хаверц каби етакчи футболчиларнинг узоқ муддатга сафдан чиқиши тиббий штаб фаолиятининг танқид қилинишига сабаб бўлган эди. Шунингдек, январ ойида Микел Мерино оёғини синдириб олгани ҳам вазиятни мураккаблаштирган.

Микел Артета бошчилигидаги мураббийлар штаби юқори интенсивликдаги машғулотлар тизимини йўлга қўйган бўлса-да, футболчиларнинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш масаласи раҳбариятни ўйлантириб қўйди. Эндиликда клуб 2026-27-йилги мавсум бошлангунга қадар янги юқори малакали мутахассисни топиши лозим.

Зафар Иқбал бунгача Ливерпул, Тоттенхем ва Кристал Пелас каби клубларда фаолият юритган тажрибали мутахассис ҳисобланарди. Арсенал раҳбарияти янги мавсумда чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш ва футболчиларнинг чидамлилигини ошириш учун тиббий тизимни тўлиқ қайта қуришни режалаштирмоқда.

АрсеналАнглия Премер-лигасиТрансферЧемпионлар лигасиМикел Артета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...Бугун, 11:02«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқда«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқдаБугун, 10:47ЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилдиЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилдиБугун, 10:41Моуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмасМоуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмасБугун, 10:35Манчестер Юнайтед Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун таклиф тайёрламоқдаМанчестер Юнайтед Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун таклиф тайёрламоқдаБугун, 10:19Бразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирдиБразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирдиБугун, 10:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)