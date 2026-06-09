Арсенал кутилмаганда тиббий бўлим раҳбарини истеъфога чиқарди
Лондоннинг Арсенал клуби Чемпионлар лигаси финалидаги мағлубиятдан бир неча кун ўтиб, спорт тиббиёти бўлими раҳбари доктор Зафар Иқбални лавозимидан озод этиш бўйича кутилмаган қарор қабул қилди. 22 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган жамоа раҳбарияти ушбу мутахассис билан дарҳол хайрлашишга қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб ижрочи директори Ричард Гарликк ўтган душанба куни бўлиб ўтган учрашувда 51 ёшли шифокорга унинг истеъфоси ҳақида маълум қилган. Те Телеграпҳ нашрининг хабар беришича, ушбу қарор клуб ходимлари учун мутлақо кутилмаган ҳол бўлди. Аввалроқ Арсенал жароҳатлар билан боғлиқ муаммоларни таҳлил қилиш учун испаниялик физиотерапевт Жоақуин Аседони таклиф қилган эди.
Мавсум давомида жамоа 63 та ўйинда иштирок этиб, катта жисмоний босим остида қолди. Мартин Одегаард, Букайо Сака, Журриен Тимбер ва Кай Хаверц каби етакчи футболчиларнинг узоқ муддатга сафдан чиқиши тиббий штаб фаолиятининг танқид қилинишига сабаб бўлган эди. Шунингдек, январ ойида Микел Мерино оёғини синдириб олгани ҳам вазиятни мураккаблаштирган.
Микел Артета бошчилигидаги мураббийлар штаби юқори интенсивликдаги машғулотлар тизимини йўлга қўйган бўлса-да, футболчиларнинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш масаласи раҳбариятни ўйлантириб қўйди. Эндиликда клуб 2026-27-йилги мавсум бошлангунга қадар янги юқори малакали мутахассисни топиши лозим.
Зафар Иқбал бунгача Ливерпул, Тоттенхем ва Кристал Пелас каби клубларда фаолият юритган тажрибали мутахассис ҳисобланарди. Арсенал раҳбарияти янги мавсумда чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш ва футболчиларнинг чидамлилигини ошириш учун тиббий тизимни тўлиқ қайта қуришни режалаштирмоқда.
…