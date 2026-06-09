Жозе Моуринью Нико Счлоттербеккни Реал Мадридга олиб келмоқчи

·77·Спорт
Жозе Моуринью Нико Счлоттербеккни Реал Мадридга олиб келмоқчи

Сўнгги хабарларга кўра, Боруссия Дортмунд ҳимоячиси Нико Счлоттербекк фаолиятини Испания пойтахтида давом эттириши мумкин. Реал Мадрид жамоасининг янги бош мураббийи Жозе Моуринью германиялик футболчининг ашаддий мухлиси экани ва уни ёзги трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олишни истаётгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Нико Счлоттербеккнинг ўзи ҳам яқин доиралари билан суҳбатда "Бернабеу"да тўп суриш унинг азалий орзуси эканини бир неча бор таъкидлаган. Гарчи 26 ёшли ҳимоячи апрель ойида клуб билан шартномасини 2031-йилга қадар узайтирган бўлса-да, келишувда 50–60 миллион евро миқдоридаги товон пули кўрсатилган банд мавжуд. Бу ҳолат Дортмунд клуби учун нохуш сценарийга айланиши мумкин.

Реал Мадрид билан бир қаторда Ливерпул ҳам ушбу футболчи учун асосий даъвогарлардан бири ҳисобланади. Ливерпул Ибраҳима Конате билан янги шартнома имзолай олмагани сабабли ҳимоя чизиғини кучайтиришга мажбур. Конате эса эркин агент сифатида айнан "қироллик клуби" сафига бориб қўшилиши кутилмоқда. Флорентино Перез қайта президент этиб сайланишидан олдин ушбу трансфер ҳақида ишора берган эди.

Мадридликлар ҳимоя чизиғида жиддий муаммоларга дуч келмоқда. Эдер Милитао оғир жароҳат туфайли узоқ муддатга сафдан чиққан, Антонио Рюдигер эса ёши ва такрорий жароҳатлар сабабли барча ўйинларда қатнаша олмаяпти. Шунингдек, Давид Алаба жамоани тарк этиши кутилмоқда. Шу сабабли, Счлоттербеккнинг трансфери клуб молиявий имкониятлари учун оғирлик қилмайди.

Флорентино Перез ўз сайловолди кампаниясида жамоага қайтган Жозе Моуринью учун рақобатбардош таркиб шакллантириб беришга вада берган эди. Ўтган мавсумда совринсиз қолган Реал Мадрид эндиликда ҳимоя марказини Нико Счлоттербекк ва Ибраҳима Конате каби номлар билан мустаҳкамламоқчи.

Реал МадридБоруссия ДортмундЖозе МоуриньюНико СчлоттербеккТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада бердиЖазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада бердиБугун, 12:10Арсенал кутилмаганда тиббий бўлим раҳбарини истеъфога чиқардиАрсенал кутилмаганда тиббий бўлим раҳбарини истеъфога чиқардиБугун, 11:13Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...Бугун, 11:02«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқда«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқдаБугун, 10:47ЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилдиЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилдиБугун, 10:41Моуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмасМоуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмасБугун, 10:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...